КАСОНА АЛЕХАНДРО
КАСОНА АЛЕХАНДРО (псевдоним; настоящая фамилия Родригес Альварес, Rodríguez Álvarez) - испанский драматург.
Из семьи рабочих. Обучался в университетах Мурсии и Мадрида. С 1928 года работал учителем. Организовал Народный театр в Мадриде (1931 год). Жил в эмиграции в Мексике и Аргентине (1939-1963 годы). Творчество Касоны отразило влияние символизма и экспрессионизма. Лирические драмы и комедии Касоны, тесно связанные с традициями народного испанского театра, проникнуты дидактикой и гуманизмом, часто насыщены фантастикой и аллегориями: пьесы «Сирена на суше» («La sirena varada», 1934 год), «Наша Наташа» («Nuestra Natacha», 1935 год), «Запрещено убивать себя весной» («Prohibido suicidarse en primavera», 1937 год), «Деревья умирают стоя» («Los árboles mueren de pie», 1949 год, русский перевод 1959 года), «Семь криков в океане» («Siete gritos en el mar», 1952 год, русский перевод 1957 год; экранизация В.П. Басова, 1986 год), «Кавалер золотых шпор» («El caballero de las espuelas de oro», 1965 год) и др.
Сочинение:
Obras completas. Madrid, 1969. Vol. 1-2.