КАСОГИ

КАСОГИ - ис­то­рический на­род на Северо-Западном Кав­ка­зе.

Впер­вые Касоги упо­ми­на­ют­ся в середине X века: арабский учё­ный аль-Ма­су­ди на­зы­ва­ет на­род «ка­шак, жи­ву­щий ме­ж­ду го­рой Кабх и Рум­ским мо­рем»; ви­зантийский император Кон­стан­тин VII Баг­ря­но­род­ный знал стра­ну Ка­са­хию ме­ж­ду Зи­хи­ей и Ала­ни­ей; ха­зар­ский царь Ио­сиф в пись­ме к кор­дов­ско­му вель­мо­же сре­ди на­ро­дов, пла­тя­щих дань ха­за­рам, на­звал «жи­ву­щих в стра­не Ка­са». В конце X века в ано­ним­ном сочинении «Ху­дуд-ал-Алам» упо­ми­на­ет­ся город Ке­сег в стра­не Алан. Во 2-й половине XI - XIII веках све­де­ния о Касоги поя­ви­лись в древне-русских и грузинских ле­то­пи­сях и эпи­гра­фических ма­те­риа­лах (наи­бо­лее из­вест­но опи­са­ние в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» по­един­ка ме­ж­ду тму­та­ра­кан­ским князем Мсти­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем и ка­сож­ским князем Ре­де­дей). Письменные ис­точ­ни­ки од­но­знач­но ло­ка­ли­зу­ют Касоги ря­дом с Ала­ни­ей, Аб­ха­зи­ей, Зи­хи­ей и городом Та­ма­тар­ха (Тму­та­ра­кань). По­сле XIII века Касоги прак­ти­че­ски не упо­ми­на­ют­ся в письменных ис­точ­никах, позд­нее имя Касоги из­ред­ка встре­ча­ет­ся как ана­хро­низм в русских агио­гра­фических со­чи­не­ни­ях и во­ин­ских по­вес­тях.

У современных ис­то­ри­ков сло­жи­лись две точ­ки зре­ния на про­ис­хо­ж­де­ние и ис­то­рию Касоги. Со­глас­но кон­цеп­ции средне-вековой ис­то­рии Северо-Западного Кав­ка­за, офор­мив­шей­ся в середине - 3-й четверти XX века (Е.П. Алек­сее­ва, Е.С. Зе­ва­кин, Л.И. Лав­ров, Г.А. Ме­ли­ки­шви­ли и другие), Касоги про­изош­ли от ма­ло­ази­ат­ско­го на­ро­да кас­ков (из­вес­тен по письменным ис­точ­ни­кам II-го - начала I-го тысячелетия до н. э.) - да­лё­ких пред­ков ады­гов. В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье на ба­зе ме­о­то-сар­мат­ских пле­мён При­ку­ба­нья и Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья Кав­ка­за офор­ми­лись два сою­за род­ст­вен­ных пле­мён - зи­хи и Касоги. Позд­нее, со­глас­но этой кон­цеп­ции, Касоги ста­ли ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния ка­бар­дин­цев.

Со­глас­но другой ги­по­те­зе (Н.Г. Вол­ко­ва, И.О. Гав­ри­ту­хин, А.В. Гад­ло, А.В. Дмит­ри­ев, И.Л. Кыз­ла­сов, А.В. Ми­хе­ев, А.М. Но­ви­чи­хин, Э.Х. Па­неш, А.В. Пьян­ков, В.А. Та­ра­ба­нов и другие), Касоги - ко­че­вой или по­лу­ко­че­вой на­род, про­ис­хо­ж­де­ние ко­то­ро­го свя­за­но с тюр­ка­ми Центральной Азии и уг­ра­ми По­вол­жья. Касоги бы­ли под­вла­ст­ны ха­за­рам, ко­то­рые в 1-й половине или середине VIII века пе­ре­се­ли­ли их на Северо-Западный Кав­каз для ох­ра­ны гра­ниц и кон­тро­ля над ре­гио­ном в ин­те­ре­сах Ха­зар­ско­го ка­га­на­та. Другая род­ст­вен­ная груп­пи­ров­ка была по­се­ле­на ха­за­ра­ми в бас­сей­не реки Се­вер­ский До­нец. Во гла­ве Касогов сто­ял кня­же­ский род Кес; его наи­бо­лее яр­кий пред­ста­ви­тель - князь Инал, но­сив­ший тюркский ти­тул ак-яб­гу и свя­зан­ный род­ст­вом с пра­вя­щей ха­зар­ской ди­на­сти­ей, чле­ны ко­то­рой воз­во­ди­ли своё про­ис­хо­ж­де­ние к ро­ду Аши­на. По пре­да­нию, от Ина­ла ве­ли своё про­ис­хо­ж­де­ние все адыг­ские кня­зья. По­сле ос­лаб­ле­ния Ха­зар­ско­го ка­га­на­та Касоги в 1-й половине X века ис­пы­та­ли мощ­ный на­тиск кавказской Ала­нии и час­тич­но бы­ли под­чи­не­ны ей. Другая часть Касогов ин­тег­ри­ро­ва­лась с зи­ха­ми для со­вме­ст­но­го про­ти­во­стоя­ния алан­ской аг­рес­сии (при этом ро­до­вое имя кня­же­ско­го ро­да Кес бы­ло пе­ре­не­се­но со­се­дя­ми на всё зи­хо-ка­сож­ское объ­е­ди­не­ние) и к XIV веку бы­ла ас­си­ми­ли­ро­ва­на. При­сут­ст­вие Касогов за­фик­си­ро­ва­но так­же в сре­де на­се­ле­ния Тму­та­ра­кан­ско­го кня­же­ст­ва.

Тер­ри­то­рия рас­се­ле­ния и ха­рак­те­ри­сти­ки Касогов по письменным ис­точ­ни­кам по­зво­ля­ют свя­зы­вать с ни­ми бо­лее 20 мо­гиль­ни­ков в Западном За­ку­ба­нье и в рай­оне Ана­пы - Ге­ленд­жи­ка (Бо­ри­сов­ский мо­гиль­ник, Дюр­со, мо­гиль­ни­ки Ка­за­зо­во-2, Мол­до­ва­нов­ский, Псе­куп­ский и другие), объ­е­ди­няе­мых в ку­ба­но-чер­но­мор­скую груп­пу кре­ма­ций ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья. Для неё ха­рак­тер­ны тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не, прах по­ме­ща­ли в не­боль­ших ямах или в ке­ра­мических со­су­дах, со­про­во­ж­да­ли ору­жи­ем (из­вест­ны и дос­пе­хи), кон­ской уп­ря­жью, ук­ра­ше­ния­ми (в т. ч. из дра­го­цен­ных ме­тал­лов), бы­то­вы­ми пред­ме­та­ми, очаж­ны­ми при­над­леж­но­стя­ми и другим.

Касоги ос­та­ви­ли след в кавказской оно­ма­сти­ке: осе­ти­ны на­зы­ва­ют ка­бар­дин­цев «ке­сег»; близ­ко по зву­ча­нию и сван­ское на­име­но­ва­ние ады­гов - «ка­шаг». У ады­гов не со­хра­ни­лось по­доб­но­го са­мо­на­зва­ния, но в ро­до­слов­ных пре­да­ни­ях упо­ми­на­ет­ся пра­дед князя Ина­ла по име­ни Кес (по Ш.Б. Ног­мо­ву). По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, са­мо­на­зва­ние Касоги име­ло фор­му «кес» и че­рез алан­скую фор­му «кес//ег» бы­ло за­им­ст­во­ва­но со­се­дя­ми - «ка­шаг/ ка­с­сах/ка­сог». Эта фор­ма при­сут­ст­ву­ет в дру­гом (ве­ро­ят­но, тюрк­ском) на­име­но­ва­нии ады­гов - «чер//кес».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)