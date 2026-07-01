КАСОГИ
КАСОГИ - исторический народ на Северо-Западном Кавказе.
Впервые Касоги упоминаются в середине X века: арабский учёный аль-Масуди называет народ «кашак, живущий между горой Кабх и Румским морем»; византийский император Константин VII Багрянородный знал страну Касахию между Зихией и Аланией; хазарский царь Иосиф в письме к кордовскому вельможе среди народов, платящих дань хазарам, назвал «живущих в стране Каса». В конце X века в анонимном сочинении «Худуд-ал-Алам» упоминается город Кесег в стране Алан. Во 2-й половине XI - XIII веках сведения о Касоги появились в древне-русских и грузинских летописях и эпиграфических материалах (наиболее известно описание в «Повести временных лет» поединка между тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем и касожским князем Редедей). Письменные источники однозначно локализуют Касоги рядом с Аланией, Абхазией, Зихией и городом Таматарха (Тмутаракань). После XIII века Касоги практически не упоминаются в письменных источниках, позднее имя Касоги изредка встречается как анахронизм в русских агиографических сочинениях и воинских повестях.
У современных историков сложились две точки зрения на происхождение и историю Касоги. Согласно концепции средне-вековой истории Северо-Западного Кавказа, оформившейся в середине - 3-й четверти XX века (Е.П. Алексеева, Е.С. Зевакин, Л.И. Лавров, Г.А. Меликишвили и другие), Касоги произошли от малоазиатского народа касков (известен по письменным источникам II-го - начала I-го тысячелетия до н. э.) - далёких предков адыгов. В раннем Средневековье на базе меото-сарматских племён Прикубанья и Черноморского побережья Кавказа оформились два союза родственных племён - зихи и Касоги. Позднее, согласно этой концепции, Касоги стали основой формирования кабардинцев.
Согласно другой гипотезе (Н.Г. Волкова, И.О. Гавритухин, А.В. Гадло, А.В. Дмитриев, И.Л. Кызласов, А.В. Михеев, А.М. Новичихин, Э.Х. Панеш, А.В. Пьянков, В.А. Тарабанов и другие), Касоги - кочевой или полукочевой народ, происхождение которого связано с тюрками Центральной Азии и уграми Поволжья. Касоги были подвластны хазарам, которые в 1-й половине или середине VIII века переселили их на Северо-Западный Кавказ для охраны границ и контроля над регионом в интересах Хазарского каганата. Другая родственная группировка была поселена хазарами в бассейне реки Северский Донец. Во главе Касогов стоял княжеский род Кес; его наиболее яркий представитель - князь Инал, носивший тюркский титул ак-ябгу и связанный родством с правящей хазарской династией, члены которой возводили своё происхождение к роду Ашина. По преданию, от Инала вели своё происхождение все адыгские князья. После ослабления Хазарского каганата Касоги в 1-й половине X века испытали мощный натиск кавказской Алании и частично были подчинены ей. Другая часть Касогов интегрировалась с зихами для совместного противостояния аланской агрессии (при этом родовое имя княжеского рода Кес было перенесено соседями на всё зихо-касожское объединение) и к XIV веку была ассимилирована. Присутствие Касогов зафиксировано также в среде населения Тмутараканского княжества.
Территория расселения и характеристики Касогов по письменным источникам позволяют связывать с ними более 20 могильников в Западном Закубанье и в районе Анапы - Геленджика (Борисовский могильник, Дюрсо, могильники Казазово-2, Молдовановский, Псекупский и другие), объединяемых в кубано-черноморскую группу кремаций раннего Средневековья. Для неё характерны трупосожжения на стороне, прах помещали в небольших ямах или в керамических сосудах, сопровождали оружием (известны и доспехи), конской упряжью, украшениями (в т. ч. из драгоценных металлов), бытовыми предметами, очажными принадлежностями и другим.
Касоги оставили след в кавказской ономастике: осетины называют кабардинцев «кесег»; близко по звучанию и сванское наименование адыгов - «кашаг». У адыгов не сохранилось подобного самоназвания, но в родословных преданиях упоминается прадед князя Инала по имени Кес (по Ш.Б. Ногмову). По мнению исследователей, самоназвание Касоги имело форму «кес» и через аланскую форму «кес//ег» было заимствовано соседями - «кашаг/ кассах/касог». Эта форма присутствует в другом (вероятно, тюркском) наименовании адыгов - «чер//кес».