КАСНЕР РУДОЛЬФ
КАСНЕР РУДОЛЬФ - австрийский писатель-эссеист и философ.
Друг Р.М. Рильке, оказал влияние на его творчество. В 1892-1897 годах изучал философию, филологию и историю в университетах Вены и Берлина. В 1898-1911 годах совершил путешествия по Европе, Северной Африке, Индии, России. Жил в Берлине, Лондоне, Париже, Мюнхене, до 1945 года преимущественно в Вене, затем в Швейцарии. В 1938 году нацисты запретили публикацию его сочинений. Миросозерцание Каснера восходит к панэстетическим умонастроениям немецкого романтизма и во многом родственно кругу идей и представлений философии жизни. Выдвинул принципы универсальной физиогномики как свободного от какой-либо систематики и научной обязательности интуитивного истолкования жизненных форм и созданий культуры. Согласно Каснера, в современную эпоху место традиционной метафизики занимает физиогномика, понимаемая им как «мистика всего тварного мира» и знаменующая собой поворот от ментальности, основанной на числе, к «живому созерцанию» («Число и лик» - «Zahl und Gesicht», 1919 год). Это созерцаемое «всеединство» мира раскрывается в многочисленных эссе Каснера через разнообразные символические сопоставления и сравнения. Каснеру принадлежит ряд переводов на немецкий язык, в том числе сочинений Платона, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского.
Сочинение:
Sämtliche Werke / Hrsg. von E. Zinn, K. E. Bohnenkamp. Pfullingen, 1969-1991. Bd 1-10.