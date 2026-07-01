КАСНЕР РУДОЛЬФ

КАСНЕР РУДОЛЬФ - австрийский пи­са­тель-эс­се­ист и фи­ло­соф.

Друг Р.М. Риль­ке, ока­зал влия­ние на его твор­че­ст­во. В 1892-1897 годах изу­чал фи­ло­со­фию, фи­ло­ло­гию и ис­то­рию в университетах Ве­ны и Бер­ли­на . В 1898-1911 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вия по Ев­ро­пе, Северной Аф­ри­ке, Ин­дии, Рос­сии. Жил в Бер­ли­не, Лон­до­не, Па­ри­же, Мюн­хе­не, до 1945 года пре­имущественно в Ве­не, за­тем в Швей­ца­рии. В 1938 году на­цис­ты за­пре­ти­ли пуб­ли­ка­цию его со­чи­не­ний. Ми­ро­со­зер­ца­ние Каснера вос­хо­дит к пан­э­сте­ти­че­ским умо­на­строе­ни­ям немецкого ро­ман­тиз­ма и во мно­гом род­ст­вен­но кру­гу идей и пред­став­ле­ний фи­ло­со­фии жиз­ни. Вы­дви­нул прин­ци­пы уни­вер­саль­ной фи­зи­ог­но­ми­ки как сво­бод­но­го от какой-либо сис­те­ма­ти­ки и на­учной обя­за­тель­но­сти ин­туи­тив­но­го ис­тол­ко­ва­ния жиз­нен­ных форм и соз­да­ний куль­ту­ры. Со­глас­но Каснера, в современную эпо­ху ме­сто тра­диционной ме­та­фи­зи­ки за­ни­ма­ет фи­зи­ог­но­ми­ка, по­ни­мае­мая им как «мис­ти­ка все­го твар­но­го ми­ра» и зна­ме­ную­щая со­бой по­во­рот от мен­таль­но­сти, ос­но­ван­ной на чис­ле, к «жи­во­му со­зер­ца­нию» («Чис­ло и лик» - «Zahl und Gesicht», 1919 год). Это со­зер­цае­мое «все­един­ст­во» ми­ра рас­кры­ва­ет­ся в мно­го­численных эс­се Каснера че­рез раз­но­об­раз­ные сим­во­лические со­пос­тав­ле­ния и срав­не­ния. Каснеру при­над­ле­жит ряд пе­ре­во­дов на немецкий язык, в том числе со­чи­не­ний Пла­то­на, А.С. Пуш­ки­на , Н.В. Го­го­ля, Л.Н. Тол­сто­го, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го.

Сочинение:

Sämtliche Werke / Hrsg. von E. Zinn, K. E. Bohnenkamp. Pfullingen, 1969-1991. Bd 1-10.