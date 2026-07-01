КАСЛРИ СТЮАРТ РОБЕРТ
КАСЛРИ СТЮАРТ РОБЕРТ - британский государственный и политический деятель, дипломат.
Из ирландского рода маркизов Стюартов. Окончил Сент-Джонс-колледж Кембриджского университета. С 1790 года независимый депутат нижней палаты парламента Ирландии. В 1798-1801 годах служил главным секретарём лорда-лейтенанта по делам Ирландии. Получив от премьер-министра У. Питта Младшего широкие полномочия, способствовал подавлению Ирландского восстания 1798 года. Несмотря на сопротивление членов верхней палаты Дублина, добился утверждения Англо-ирландской унии 1801 года, упразднившей ирландский парламент. В 1801-1822 годах член Палаты общин британского парламента, с 1812 года глава фракции тори. С 1802 года председатель контрольной палаты по делам Индии. В 1805 - январе 1806 годов и 1807-1809 годах военный министр, сторонник активных военных действий на континенте против наполеоновской Франции, способствовал развязыванию англо-датской войны 1807-1814 годов. В 1806 году после смерти У. Питта Младшего вместе с Дж. Каннингом возглавил оппозицию. В 1812-1822 годах министр иностранных дел в кабинете Р.Б.Дж. Ливерпула. Выступал за усиление военно-морской мощи Великобритании. Добивался скорейшего завершения англо-американской войны 1812-1814 годов, отвлекавшей значительные силы Великобритании с европейского театра военных действий. В процессе формирования 6-й антифранцузской коалиции в 1813 году проводил курс на сближение с Австрией, которую рассматривал в качестве противовеса Франции (особенно в Италии). Отстаивал требование создания «большого» Нидерландского королевства (с включением в него Австрийских Нидерландов), которое могло стать составной частью антифранцузского барьера на континенте. Представлял Великобританию на Венском конгрессе 1814-1815 годов. 03.01.1815 года подписал секретный договор с Францией и Австрийской империей о совместных действиях на конгрессе и взаимопомощи, направленный против Пруссии и России. В 1815-1820 годах поддерживал деятельность Священного союза, выдвинул идею создания европейской системы коллективной безопасности, не нашедшую, однако, поддержки. Кавалер ордена Подвязки (1814 год). Покончил жизнь самоубийством.