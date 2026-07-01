КАСЛРИ СТЮАРТ РОБЕРТ

КАСЛРИ СТЮАРТ РОБЕРТ - британский государственный и по­ли­тический дея­тель, ди­пло­мат.

Из ирландского ро­да мар­ки­зов Стю­ар­тов. Окон­чил Сент-Джонс-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета. С 1790 года не­за­ви­си­мый де­пу­тат ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та Ир­лан­дии. В 1798-1801 годах слу­жил главным сек­ре­та­рём лор­да-лей­те­нан­та по де­лам Ир­лан­дии. По­лу­чив от пре­мьер-министра У. Пит­та Млад­ше­го ши­ро­кие пол­но­мо­чия, спо­соб­ст­во­вал по­дав­ле­нию Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1798 года. Не­смот­ря на со­про­тив­ле­ние чле­нов верх­ней па­ла­ты Дуб­ли­на, до­бил­ся ут­вер­жде­ния Анг­ло-ир­ланд­ской унии 1801 года, уп­разд­нив­шей ирландский пар­ла­мент. В 1801-1822 годах член Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та, с 1812 года гла­ва фрак­ции то­ри. С 1802 года председатель кон­троль­ной па­ла­ты по де­лам Ин­дии. В 1805 - январе 1806 годов и 1807-1809 годах во­енный ми­нистр, сто­рон­ник ак­тив­ных во­енных дей­ст­вий на кон­ти­нен­те про­тив на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции, спо­соб­ст­во­вал раз­вя­зы­ва­нию анг­ло-дат­ской вой­ны 1807-1814 годов. В 1806 году по­сле смер­ти У. Пит­та Млад­ше­го вме­сте с Дж. Кан­нин­гом воз­гла­вил оп­по­зи­цию. В 1812-1822 годах министр иностранных дел в ка­би­не­те Р.Б.Дж. Ли­вер­пу­ла. Вы­сту­пал за уси­ле­ние во­енно-морской мо­щи Ве­ли­ко­бри­та­нии. До­би­вал­ся ско­рей­ше­го за­вер­ше­ния анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов, от­вле­кав­шей зна­чительные си­лы Ве­ли­ко­бри­та­нии с ев­ропейского театра военных действий. В про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния 6-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции в 1813 году про­во­дил курс на сбли­же­ние с Ав­ст­ри­ей, ко­то­рую рас­смат­ри­вал в ка­че­ст­ве про­ти­во­ве­са Фран­ции (осо­бен­но в Ита­лии). От­стаи­вал тре­бо­ва­ние соз­да­ния «боль­шо­го» Ни­дерландского ко­ро­лев­ст­ва (с вклю­че­ни­ем в не­го Австрийских Ни­дер­лан­дов), ко­то­рое мог­ло стать со­став­ной ча­стью ан­ти­фран­цуз­ско­го барь­е­ра на кон­ти­нен­те. Пред­став­лял Ве­ли­ко­бри­та­нию на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов . 03.01.1815 года под­пи­сал сек­рет­ный до­го­вор с Фран­ци­ей и Австрийской им­пе­ри­ей о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях на кон­грес­се и взаи­мо­по­мо­щи, на­прав­лен­ный про­тив Прус­сии и Рос­сии. В 1815-1820 годах под­дер­жи­вал дея­тель­ность Свя­щен­но­го сою­за, вы­дви­нул идею соз­да­ния ев­ропейской сис­те­мы кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти, не на­шед­шую, од­на­ко, под­держ­ки. Ка­ва­лер ор­де­на Под­вяз­ки (1814 год). По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.