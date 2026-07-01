КАСЛИНСКОЕ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ
КАСЛИНСКОЕ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ - художественные изделия, производящиеся в Касли.
На чугунолитейном и железоделательном заводе (основан в 1747 году купцом Я.Р. Коробковым) в XVIII веке изготавливались решётки, ограды, половые плиты с рельефным орнаментом, надгробные памятники; в XIX веке освоено литьё художественное бытовых предметов и декоративных изделий (кувшины, кумганы, подсвечники, канделябры, садовая мебель), а также настольной скульптуры. Местный чугун с большим содержанием кремния позволял достигать чрезвычайной тонкости отливок, а высокое мастерство литья и чеканки способствовало расцвету Каслинского чугунного литья во 2-й половине XIX века. Образцами для отливок служили произведения русских скульпторов - П.К. Клодта, Ф.П. Толстого, Е.А. Лансере, Н.И. Либериха, а позднее (в XX веке) - В.Л. Симонова, Н.В. Томского, М.Г. Манизера, В.И. Мухиной, П.А. Баландина.
Крупными местными мастерами были: М.Д. Канаев, создавший в 1876 году школу при заводе, где обучал рисованию, лепке, способам технической обработки чугунного литья; В.Ф. Торокин, А.С. Гилев. Для Всемирной выставки 1900 года в Париже был создан Каслинский ажурный чугунный павильон (архитектор Е.Е. Баумгартен; ныне экспонируется в Музее изобразительных искусств, Екатеринбург). Для Каслинского чугунного литья характерны пластичность, чёткость форм, тщательная ювелирная проработка деталей, графическая выразительность силуэта. Каслинское чугунное литье удостоено золотых медалей на выставках в Париже (1867, 1900 годы), Вене (1873 год), Филадельфии (1876 год), Копенгагене (1888, 1898 годы), Стокгольме (1897 год).
Иллюстрация:
Каслинское чугунное литьё. «Сеттер». 1960-е годы.