КАСЛИНСКОЕ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

КАСЛИНСКОЕ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ - ху­дожественные из­де­лия, про­из­во­дя­щие­ся в Кас­ли .

На чу­гу­но­ли­тей­ном и же­ле­зо­де­ла­тель­ном за­во­де (ос­но­ван в 1747 году куп­цом Я.Р. Ко­роб­ко­вым) в XVIII веке из­го­тав­ли­ва­лись ре­шёт­ки, ог­ра­ды, по­ло­вые пли­ты с рель­еф­ным ор­на­мен­том, над­гроб­ные па­мят­ни­ки; в XIX веке ос­вое­но ли­тьё ху­до­же­ст­вен­ное бы­то­вых пред­ме­тов и де­ко­ра­тив­ных из­де­лий (кув­ши­ны, кум­га­ны, под­свеч­ни­ки, кан­де­ляб­ры, са­до­вая ме­бель), а так­же на­столь­ной скульп­ту­ры. Ме­ст­ный чу­гун с боль­шим со­дер­жа­ни­ем крем­ния по­зво­лял дос­ти­гать чрез­вы­чай­ной тон­ко­сти от­ли­вок, а вы­со­кое мас­тер­ст­во ли­тья и че­кан­ки спо­соб­ст­во­ва­ло рас­цве­ту Каслинского чугунного литья во 2-й половине XIX века. Об­раз­ца­ми для от­ли­вок слу­жи­ли про­из­ве­де­ния русских скульп­то­ров - П.К. Клод­та, Ф.П. Тол­сто­го, Е.А. Лан­се­ре, Н.И. Ли­бе­ри­ха, а позд­нее (в XX веке) - В.Л. Си­мо­но­ва, Н.В. Том­ско­го, М.Г. Ма­ни­зе­ра, В.И. Му­хи­ной, П.А. Ба­лан­ди­на.

Круп­ны­ми ме­ст­ны­ми мас­те­ра­ми бы­ли: М.Д. Ка­на­ев, соз­дав­ший в 1876 году шко­лу при за­во­де, где обу­чал ри­со­ва­нию, леп­ке, спо­со­бам тех­нической об­ра­бот­ки чу­гун­но­го ли­тья; В.Ф. То­ро­кин, А.С. Ги­лев. Для Все­мир­ной вы­став­ки 1900 года в Па­ри­же был соз­дан Кас­лин­ский ажур­ный чу­гун­ный па­виль­он (архитектор Е.Е. Ба­ум­гар­тен; ны­не экс­по­ни­ру­ет­ся в Му­зее из­об­ра­зительных ис­кусств, Ека­те­рин­бург). Для Каслинского чугунного литья ха­рак­тер­ны пла­стич­ность, чёт­кость форм, тща­тель­ная юве­лир­ная про­ра­бот­ка де­та­лей, гра­фическая вы­ра­зи­тель­ность си­лу­эта. Каслинское чугунное литье удо­стое­но зо­ло­тых ме­да­лей на вы­став­ках в Па­ри­же (1867, 1900 годы), Ве­не (1873 год), Фи­ла­дель­фии (1876 год), Ко­пен­га­ге­не (1888, 1898 годы), Сток­голь­ме (1897 год).

Иллюстрация:

Кас­лин­ское чу­гун­ное ли­тьё. «Сет­тер». 1960-е годы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)