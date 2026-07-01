КАСЛИ
КАСЛИ - город в России, в северной части Челябинской области, центр Каслинского района.
Население 18,3 тысячи человек (2007 год). Расположен на восточном склоне Среднего Урала, окружён озёрами Сунгуль, Большие и Малые Касли (на севере), Иртяш (на юге). Железно-дорожная станция.
Возник в 1747 году как посёлок при строительстве тульским купцом Я.Р. Коробковым Каслинского чугунолитейного и железоделательного завода (пущен в 1749 году; ныне Каслинский завод архитектурно-художественного литья). В 1751 году завод приобрёл Никита Н. Демидов (смотрите в статье Демидовы). В ходе восстания Пугачёва 1773-1775 годов завод и посёлок заняты восставшими в январе 1774 года; в марте того же года заняты российскими войсками. С конца XVIII века на заводе началось изготовление изделий, получивших название каслинское чугунное литьё. В 1809 году завод куплен у Петра Г. Демидова купцом Л.И. Расторгуевым, который переориентировал производство на выполнение военных заказов. С 1822 года в составе Кыштымского горного округа. После смерти Расторгуева (1823 год) управление заводом перешло к его дочерям М.Л. Харитоновой и Е.Л. Зотовой, которые в 1850 году не смогли договориться о совместном управлении, после чего было введено двойное управление заводом и Кыштымским горным округом. (сохранялось до 1886 года). С 1900 года завод и посёлок подчинялись Обществу Кыштымских горных заводов. В 1929 году поселок Каслинский Завод (Касли) преобразован в поселок городского типа. Входил в состав Уфалейского района Уральской области (1929-1934 годы), Челябинской обл. (1934-1944 годы). С 1942 года город. Районный центр Челябинской области (1944-1963 годы, с 1965 года).
В центре города с регулярной планировкой сохранились: контора Каслинского завода (1774-1775 годы; ныне администрация здание завода), заводской госпиталь (1810-1827 годы), Вознесенская церковь в русско-византийском стиле (1843-1855 годы), церковь Святителя Николая (1853-1861 годы); постройки конца XIX века: жилой и торговый дома купца Лежнёва (ныне военный комиссариат и Музей художественного литья), дом Хозяинова (ныне здание почты), клуб купца Ощепкова (ныне Дом творчества). Памятник «Каслинский рабочий» (1922 год, скульптор К.А. Клодт). Историко-художественный музей (1963 год), Дом-музей скульптора А.В. Чиркина (открыт в 1995 году).
Среди предприятий Касли - Каслинский завод архитектурно-художествнного литья (входит в группу «Мечел»), завод «Радий» (основан в 1941 году на базе оборудования эвакуированного Харьковского радиозавода; выпускает технические средства охранно-пожарной сигнализации и другое), швейная фабрика (верхняя одежда из трикотажа, спецодежда), рыбозавод.
Близ Касли расположены: в селе Воскресенское - Знаменская церковь (1822-1835 годы, предположительно архитектор М.П. Малахов), в селе Булзи - Покровская церковь (1835-1841 годы, колокольня и приделы - 1886-1894 годы).
Иллюстрация:
Касли. Вознесенская церковь. 1843-1855 годы.