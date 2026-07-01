КАСЛИ

КАСЛИ - го­род в Рос­сии, в северной час­ти Че­ля­бин­ской области, центр Кас­лин­ско­го района.

Население 18,3 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Среднего Ура­ла, ок­ру­жён озёра­ми Сун­гуль, Боль­шие и Ма­лые Кас­ли (на се­ве­ре), Ир­тяш (на юге). Железно-дорожная стан­ция.

Воз­ник в 1747 году как по­сё­лок при строи­тель­ст­ве туль­ским куп­цом Я.Р. Ко­роб­ко­вым Кас­лин­ско­го чу­гу­но­ли­тей­но­го и же­ле­зо­де­ла­тель­но­го за­во­да (пу­щен в 1749 году; ны­не Кас­лин­ский за­вод ар­хитектурно-ху­дожественного ли­тья). В 1751 году за­вод при­об­рёл Ни­ки­та Н. Де­ми­дов (смотрите в статье Де­ми­до­вы ). В хо­де вос­ста­ния Пу­га­чё­ва 1773-1775 годов за­вод и по­сё­лок за­ня­ты вос­став­ши­ми в январе 1774 года; в мар­те то­го же го­да за­ня­ты российскими вой­ска­ми. С конца XVIII века на за­во­де на­ча­лось из­го­тов­ле­ние из­де­лий, по­лу­чив­ших название кас­лин­ское чу­гун­ное ли­тьё. В 1809 году за­вод ку­п­лен у Пет­ра Г. Де­ми­до­ва куп­цом Л.И. Рас­тор­гуе­вым, ко­то­рый пе­ре­ори­ен­ти­ро­вал про­изводство на вы­пол­не­ние во­енных за­ка­зов. С 1822 года в со­ста­ве Кыш­тым­ско­го гор­но­го округа. По­сле смер­ти Рас­тор­гуе­ва (1823 год) управ­ле­ние за­во­дом пе­ре­шло к его до­че­рям М.Л. Ха­ри­то­но­вой и Е.Л. Зо­то­вой, ко­то­рые в 1850 году не смог­ли до­го­во­рить­ся о со­вме­ст­ном управ­ле­нии, по­сле че­го бы­ло вве­де­но двой­ное управ­ле­ние за­во­дом и Кыш­тым­ским гор­ным округом. (со­хра­ня­лось до 1886 года). С 1900 года за­вод и по­сё­лок под­чи­ня­лись Обществу Кыш­тым­ских гор­ных за­во­дов. В 1929 году поселок Кас­лин­ский За­вод ( Кас­ли ) пре­об­ра­зо­ван в поселок городского ти­па. Вхо­дил в со­став Уфа­лей­ско­го района Ураль­ской области (1929-1934 годы), Че­ля­бин­ской обл. (1934-1944 годы). С 1942 года го­род. Рай­он­ный центр Че­ля­бин­ской области (1944-1963 годы, с 1965 года).

В цен­тре го­ро­да с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой со­хра­ни­лись: кон­то­ра Кас­лин­ско­го за­во­да (1774-1775 годы; ны­не администрация зда­ние за­во­да), за­во­дской гос­пи­таль (1810-1827 годы), Воз­не­сен­ская церковь в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1843-1855 годы), церковь Святителя Ни­ко­лая (1853-1861 годы); по­строй­ки конца XIX века: жи­лой и тор­го­вый до­ма куп­ца Леж­нё­ва (ны­не во­енный ко­мис­са­ри­ат и Му­зей ху­дожественного ли­тья), дом Хо­зяи­но­ва (ны­не зда­ние поч­ты), клуб куп­ца Ощеп­ко­ва (ны­не Дом твор­че­ст­ва). Па­мят­ник «Кас­лин­ский ра­бо­чий» (1922 год, скульп­тор К.А. Клодт). Ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей (1963 год), Дом-му­зей скульп­то­ра А.В. Чир­ки­на (от­крыт в 1995 году).

Сре­ди пред­при­ятий Касли - Кас­лин­ский за­вод ар­хитектурно-ху­дожествнного ли­тья (вхо­дит в груп­пу «Ме­чел»), за­вод «Ра­дий» (ос­но­ван в 1941 году на ба­зе обо­ру­до­ва­ния эва­куи­рованного Харь­ков­ско­го ра­дио­за­во­да; вы­пус­ка­ет тех­нические сред­ст­ва ох­ран­но-по­жар­ной сиг­на­ли­за­ции и другое), швей­ная фаб­ри­ка (верх­няя оде­ж­да из три­ко­та­жа, спец­оде­ж­да), ры­бо­за­вод.

Близ Касли рас­по­ло­же­ны: в селе Вос­кре­сен­ское - Зна­мен­ская церковь (1822-1835 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор М.П. Ма­ла­хов), в селе Бул­зи - По­кров­ская церковь (1835-1841 годы, ко­ло­коль­ня и при­де­лы - 1886-1894 годы).

Иллюстрация:

Кас­ли. Воз­не­сен­ская цер­ковь. 1843-1855 годы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)