КАСИЯН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
КАСИЯН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ - украинский график, народный художник СССР (1944 год), достойный член АА УССР (1945-1955 годы) и АХ СССР (1947 год). Герой Социалистического Труда (1974 год).
Учился в Академии искусств в Праге (1920-1926 годы) у В. Буковаца и М. Швабинского. В 1923 году принял советское гражданство; жил в Киеве (1927-1930 и 1944-1976 годы), Харькове (1930-1941 годы), Самарканде (1942-1944 годы). Член Ассоциации революционного искусства Украины (1927-1929 годы) и художественного объединения «Жовтень» («Октябрь», 1930-1931 годы). Гравюры Касияна (серия «Днепрогэс», линогравюры, 1932-1934 годы; «Площадь Богдана Хмельницкого», ксилография, 1927 год; «Т.Г. Шевченко среди крестьян», литография, 1939 год; «В.С. Стефаник», линогравюра, 1971 год), плакаты, рисунки, акварели и иллюстрации к произведениям украинской и русской литературы отмечены экспрессией штриха, романтической приподнятостью образов. Автор ряда работ по вопросам украинского искусства. Преподавал в Киевском художественном институте (1927-1930 и 1944-1976 годы), Украинском полиграфическом институте (1930-1937 годы) и Художественном институте (1938-1941 годы; профессор с 1939 года) в Харькове и других. Председатель правления СХ УССР (1944-1949 и 1962-1968 годы). Государственная премия УССР (1964, 1971 годы). Награждён орденами Ленина (1966, 1971, 1974 годы).
Сочинения:
Офорти Т. Шевченка. Київ, 1964;
Про мистецтво. Київ, 1970.
Иллюстрация:
В.И. Касиян. «Артём». Гравюра на дереве. 1936 год.