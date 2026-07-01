КАСИЯН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

КАСИЯН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ - украинский гра­фик, народный художник СССР (1944 год), достойный член АА УССР (1945-1955 годы) и АХ СССР (1947 год). Ге­рой Социалистического Тру­да (1974 год).

Учил­ся в Ака­де­мии ис­кусств в Пра­ге (1920-1926 годы) у В. Бу­ко­ва­ца и М. Шва­бин­ско­го. В 1923 году при­нял советское гра­ж­дан­ст­во; жил в Кие­ве (1927-1930 и 1944-1976 годы), Харь­ко­ве (1930-1941 годы), Са­мар­кан­де (1942-1944 годы). Член Ас­со­циа­ции ре­во­люционного искусства Ук­раи­ны (1927-1929 годы) и ху­дожественного объ­е­ди­не­ния «Жов­тень» («Ок­тябрь», 1930-1931 годы). Гра­вю­ры Касияна (се­рия «Днеп­ро­гэс», ли­но­гра­вю­ры, 1932-1934 годы; «Пло­щадь Бо­гда­на Хмель­ниц­ко­го», кси­ло­гра­фия, 1927 год; «Т.Г. Шев­чен­ко сре­ди кре­сть­ян», ли­то­гра­фия , 1939 год; «В.С. Сте­фа­ник», ли­но­гра­вю­ра, 1971 год), пла­ка­ты, ри­сун­ки, ак­ва­ре­ли и ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям украинской и русской литературы от­ме­че­ны экс­прес­си­ей штри­ха, ро­ман­тической при­под­ня­то­стью об­ра­зов. Ав­тор ря­да ра­бот по во­про­сам украинского искусства. Пре­по­да­вал в Ки­ев­ском ху­дожественном институте (1927-1930 и 1944-1976 годы), Украинском по­ли­гра­фическом институте (1930-1937 годы) и Ху­дожественном институте (1938-1941 годы; профессор с 1939 года) в Харь­ко­ве и других. Председатель прав­ле­ния СХ УССР (1944-1949 и 1962-1968 годы). Государственная премия УССР (1964, 1971 годы). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1966, 1971, 1974 годы).

Сочинения:

Офор­ти Т. Шев­чен­ка. Ки­їв, 1964;

Про ми­сте­цт­во. Ки­їв, 1970.

Иллюстрация:

В.И. Ка­си­ян. «Ар­тём». Гра­вю­ра на де­ре­ве. 1936 год.