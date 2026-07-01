КАСИВА
КАСИВА - город в Японии, префектура Тиба.
Население 345 тысяч человек (2008 год). Расположен на юге центральной части острова Хонсю, входит в городскую агломерацию Токио. Транспортный узел. Через Касиву проходят новая железно-дорожная линия «Tsukuba Express» (Токио - Цукуба; 2005 год) и скоростная автострада «Дзёбан» (Токио - Томиока; 1981 год).
Возник в период Токугава как торговое поселение. После объединения в 1954 году с несколькими близлежащими населёнными пунктами получил статус города.
Буддийский храм Фусе-Бентен (807 год; современное здание 1717 года). Национальный НИИ полиции. Центр разработки передовых технологий «Tokatsu Techno Plaza». Отделение японского национального онкологического центра. Негосударственные университеты: Рейтаку (1959 год) и Нихонбаси-Гаккан (2000 год). Кампусы университетов: Токийского, Тиба, Нисёгакуся. Метеорологический колледж. Парки: Касиваноха, сельско-хозяйственный парк Акебонояма (местный исторический музей, рекреационные объекты). Стадионы «Хитати-Касива» (1986 год; 15,9 тысяч мест) и «Касиваноха парк стадиум» (1995 год; 20 тысяч мест; база футбольной команды «Касива Рейсол»).
Касива - крупный промышленный центр, входит в промышленную зону Кейхин. Цветная металлургия (выплавка алюминия - компания «Sumitomo light metal industries»); производство медицинской техники («Hitachi Medical Corporation»), изделий из стекла («Okamoto Glass Co.», «Toyo Glass Co.»), офисной мебели («Inaba Seisakusho Co.»). Предприятия химической (в т. ч. резиновой - компания «Showa Rubber Co.»), полиграфической («Dai Nippon Printing Co.»), пищевой («Itoham Foods Inc.», «Asahi Soft Drinks Co.»; разливочное предприятие компании «Nikka Whisky Co.») промышленности.