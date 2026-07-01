КАСИВА

КАСИВА - го­род в Япо­нии , пре­фек­ту­ра Ти­ба.

Население 345 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юге центральной час­ти острова Хон­сю, вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию То­кио. Транс­порт­ный узел. Че­рез Касиву про­хо­дят но­вая железно-дорожная ли­ния «Tsukuba Express» (То­кио - Цу­ку­ба; 2005 год) и ско­ро­ст­ная ав­то­стра­да «Дзё­бан» (То­кио - То­мио­ка; 1981 год).

Воз­ник в пе­ри­од То­ку­га­ва как тор­го­вое по­се­ле­ние. По­сле объ­е­ди­не­ния в 1954 году с не­сколь­ки­ми близ­ле­жа­щи­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми по­лу­чил ста­тус го­ро­да.

Буд­дий­ский храм Фу­се-Бен­тен (807 год; современное зда­ние 1717 года). Национальный НИИ по­ли­ции. Центр раз­ра­бот­ки пе­ре­до­вых тех­но­ло­гий «Tokatsu Techno Plaza». От­де­ле­ние японского национального он­ко­ло­гического цен­тра. Не­го­су­дарственные университеты: Рей­та­ку (1959 год) и Ни­хон­ба­си-Гак­кан (2000 год). Кам­пу­сы университетов: То­кий­ско­го, Ти­ба, Ни­сё­га­ку­ся. Ме­тео­ро­ло­гический кол­ледж. Пар­ки: Ка­си­ва­но­ха, сельско-хозяйственный парк Аке­бо­ноя­ма (ме­ст­ный ис­то­рический му­зей, рек­ре­ационные объ­ек­ты). Ста­дио­ны «Хи­та­ти-Ка­си­ва» (1986 год; 15,9 тысяч мест) и «Ка­си­ва­но­ха парк ста­ди­ум» (1995 год; 20 тысяч мест; ба­за фут­боль­ной ко­ман­ды «Ка­си­ва Рей­сол»).

Касива - круп­ный промышленный центр, вхо­дит в промышленную зо­ну Кей­хин. Цвет­ная ме­тал­лур­гия (вы­плав­ка алю­ми­ния - ком­па­ния «Su­mitomo light metal industries»); про­изводство медицинской тех­ни­ки («Hitachi Medical Corporation»), из­де­лий из стек­ла («Okamoto Glass Co.», «Toyo Glass Co.»), офис­ной ме­бе­ли («Inaba Seisakusho Co.»). Пред­при­ятия хи­ми­че­ской (в т. ч. ре­зи­но­вой - ком­па­ния «Showa Rubber Co.»), по­ли­гра­фи­че­ской («Dai Nippon Printing Co.»), пи­ще­вой («Itoham Foods Inc.», «Asahi Soft Drinks Co.»; раз­ли­воч­ное пред­при­ятие ком­па­нии «Nikka Whisky Co.») про­мыш­лен­но­сти.

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