КАСИМОВСКОЕ ЦАРСТВО
КАСИМОВСКОЕ ЦАРСТВО - принятое в литературе название существовавшего в середине XV-XVII веков на территории Русского государства владения с центром в городе Касимов во главе с представителями династии Чингисидов.
В историографии существует два основных взгляда на причины возникновения Касимовского царства. Согласно первому (М.Г. Худяков, Б.Р. Рахимзянов и др.), образование Касимовского царства стало одним из условий выкупа из плена великого князя московского Василия II Васильевича и было обещано Улуг-Мухаммеду после проигранного ему московскими войсками Суздальского сражения 1445 года. Согласно второму (В.В. Вельяминов-Зернов, А.А. Зимин и др.), создание Касимовского царства являлось попыткой Московского великого княжества противодействовать возникшему в середине XV века Казанскому ханству. Кроме того, высказывалась также точка зрения (А.В. Беляков), согласно которой Касимовское царство не было реальным политическим образованием, а пожалование Нового Низового Городка (Касимова) татарским царевичам стало началом формирования традиции пожалования служилым Чингисидам доходов с определённых городов. Дискуссионным является также вопрос о территории Касимовского царства. Существует мнение, что оно занимало практически всю Мещеру (с городами Касимов, Елатьма, Кадом и даже Темников) (Д.М. Исхаков и др.). Другие исследователи (например, А.В. Азовцев) считают, что территория Касимовского царства всегда ограничивалась размерами посада Касимова и жалованных поместий близ Касимова или в других регионах. К данной точке зрения склоняются и археологи (А.В. Чернецов).
Дата возникновения Касимовского царства также дискуссионна. По мнению одних исследователей, это произошло уже в 1445 году, по мнению других, - в 1452 году. Можно утверждать, что оно возникло не позднее 1456 года. В Новом Низовом Городке были поселены с разрешения Василия II дети хана Улуг-Мухаммеда - царевичи Касим (Трегуб) и Якуб. В оценке статуса Касимовского царства мнения исследователей также расходятся. Одни определяют его как вассальное по отношению к Московскому великому княжеству (с конца XV века - Русскому государству) владение, которое по своему общественно-политическому устройству было практически идентично другим государствам - наследникам Золотой Орды (в особенности Казанскому и Крымскому ханствам) и в вопросах внутреннего управления до 1530-х годов являлось полностью независимым от своего сюзерена. Другие исследователи считают, что пожалование Касимовского царства представляло своеобразную разновидность кормления - на содержание Чингисида и его двора поступали доходы с города, ясак с неправославного населения уезда и так называемый татарский выход (денежная оплата военных услуг).
Первый татарский владелец Нового Низового Городка - Касим (умер около 1469 года) в 1467 году претендовал на трон Казанского ханства и был поддержан великим князем московским Иваном III Васильевичем, однако военный поход в ходе первой из казанско-русских войн (1467-1469 годы) окончился неудачно, и Касиму пришлось вернуться в своё владение. Сын Касима султан Даньяр (владел в период около 1469 - около 1486 годов) активно привлекался Иваном III к участию в различных военных операциях: возглавлял отряды касимовских татар в походах на Новгород (1471, 1477-1478 годы), при обороне границы по Оке от нападения хана Большой Орды Ахмеда (1472 год). Около 1486 года потомков Улуг-Мухаммеда в Касимове сменили представители крымской династии Гиреев - хан Нур-Девлет-Гирей (около 1486-1490 годов) и его сыновья - султаны Сатылган (1490 год - между 1506 и 1508 годами, с перерывом) и Джанай (между 1506 и 1508 годами - около 1512 года). Нур-Девлет-Гирей - сын основателя Крымского ханства хана Хаджи-Гирея и родной брат правившего в Крыму хана Менгли-Гирея I - был серьёзным союзником Русского государства в его внешней политике по отношению к Крымскому ханству. Он мог предъявлять династические претензии на ханский престол, что позволяло великому князю московскому оказывать определённое давление на политику Крымского ханства. Боевая конница касимовских татар, располагаясь на границе Русского государства, являлась ударной силой в борьбе как против Большой Орды, так и против Казанского ханства. В 1486-1502 годах основные силы Касимовского царства были брошены на помощь крымскому хану в разгроме Большой Орды. Около 1512 года в Касимове вновь сменилась династия, новым владельцем стал племянник хана Большой Орды Ахмеда - Шейх-Аулеар (Шейх-Авлияр) ибн Бахтиар (около 1512-1516 годов), а затем его сыновья - Шах-Али (1516-1519, 1535-1546, 1546-1551, 1552-1567 годы) и Джан-Али (1519-1531 годы или 1532 год). В конце 1510-х - начале 1550-х годов правители Касимовского царства играли важную роль в восточной политике Русского государства как претенденты на престол Казанского ханства. Они занимали его четырежды (1519-1521 годы; 1531 год или 1532-1535 годы; 1546 год; 1551-1552 годы).
По мнению большинства историков, с 1530-х годов великие князья московские начали постепенно вмешиваться во внутренние дела Касимовского царства, вводя элементы подчиняющейся Москве администрации. Постоянный представитель в ранге окольничего известен в Касимове с ноября 1542 года. В 1552 году Чингисидам стали жаловать крупные поместья в Касимовском и Елатомском уездах. Со 2-й половины XVI века сокращалось военное значение отрядов касимовских татар в составе русского войска. После смерти Шах-Али (20.04.1567 года) его место в Касимове спустя некоторое время занял Саин-Булат ибн Бик-Булат (в крещении Симеон Бекбулатович) (около 1570 - лето 1573 годов). Русские власти неоднократно собирались ликвидировать Касимовское царство. Впервые это произошло после крещения Саин-Булата, после чего в Касимове более 10 лет отсутствовал Чингисид с титулом касимовского царя или царевича. В середине 1570-х годов представителей в ранге окольничих в Касимове сменили осадные головы, что говорит о снижении значения города. Однако царь Фёдор Иванович возродил прежнюю традицию, а Касимов был пожалован Мустафе-Али ибн Абдуле (1584 или 1585 годы - не ранее 1590 года). Это было сделано, скорее всего, для поднятия международного престижа нового царя, т. к. существование Касимовского царства использовалось русскими властями в дипломатической игре с Крымским ханством и Османской империей, которые обвиняли царя в притеснении мусульман, разрушении их устоев, обычаев, веры. В ответ русский царь указывал на присутствие в православном Русском государстве мусульманского образования, жители которого свободно придерживаются своей веры и сложившихся порядков.
В 1600-1610 годах в Касимове правил представитель казахских Чингисидов Ураз-Мухаммед ибн Ондан. Возрождение титула касимовского царя в 1614 году произошло, возможно, из-за желания русского царя восстановить прежнюю ситуацию, а также, видимо, в качестве благодарности царя Михаила Фёдоровича сибирскому царевичу Арслану ибн Али за военную поддержку во время интервенции Речи Посполитой начала XVII века. При этом компетенция касимовского царя вновь сужалась, а основной властной фигурой в Касимове постепенно становился назначаемый туда из Москвы воевода, который полностью контролировал деятельность Арслана ибн Али. Касимовскому царю были запрещены любые контакты с иноземцами-мусульманами. Арслан ибн Али владел Касимовом до смерти (апрель 1626 года). Доходы его сына и наследника Сеид-Бурхан ибн Арслана (в крещении после апреля 1654 года - Василий Арасланович) по решению московских властей резко сократились (по мнению А.В. Белякова, с этого момента можно говорить о ликвидации Касимовского царства). Тем не менее за Сеид-Бурханом сохранили поместья и титул царевича касимовского, а в 1636 году даже частично восстановили его доходы (с посада, таможен и кабаков; в 1654 году все кабаки отписаны на русского царя). При этом судебные татарские пошлины Сеид-Бурхану возвращены не были. Статус касимовского царевича сравнялся с другими служилыми Чингисидами, и он потерял безусловное старшинство среди иных служилых царей и царевичей. После смерти Василия Араслановича (1679 год) поместья царевича и доходы с Касимова достались его сыновьям Семёну и Ивану. В 1681 году за ними остались только поместья, что стало концом существования Касимовского царства.