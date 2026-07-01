КАСИМОВСКОЕ ЦАРСТВО

КАСИМОВСКОЕ ЦАРСТВО - при­ня­тое в ли­те­ра­ту­ре на­зва­ние су­ще­ст­во­вав­ше­го в середине XV-XVII веков на тер­ри­то­рии Русского государства вла­де­ния с цен­тром в городе Ка­си­мов во гла­ве с пред­ста­ви­те­ля­ми ди­на­стии Чин­ги­си­дов.

В ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ет два основных взгля­да на при­чи­ны воз­ник­но­ве­ния Касимовского царства. Со­глас­но пер­во­му (М.Г. Ху­дя­ков, Б.Р. Ра­хим­зя­нов и др.), об­ра­зо­ва­ние Касимовского царства ста­ло од­ним из ус­ло­вий вы­ку­па из пле­на великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча и бы­ло обе­ща­но Улуг-Му­хам­ме­ду по­сле про­иг­ран­но­го ему московскими вой­ска­ми Суз­даль­ско­го сра­же­ния 1445 года. Со­глас­но вто­ро­му (В.В. Вель­я­ми­нов-Зер­нов, А.А. Зи­мин и др.), соз­да­ние Касимовского царства яв­ля­лось по­пыт­кой Московского великого княжества про­ти­во­дей­ст­во­вать воз­ник­ше­му в середине XV века Ка­зан­ско­му хан­ст­ву . Кро­ме то­го, вы­ска­зы­ва­лась так­же точ­ка зре­ния (А.В. Бе­ля­ков), со­глас­но ко­то­рой Касимовское царство не бы­ло ре­аль­ным по­ли­тическим об­ра­зо­ва­ни­ем, а по­жа­ло­ва­ние Но­во­го Ни­зо­во­го Го­род­ка (Ка­си­мо­ва) та­тар­ским ца­ре­ви­чам ста­ло на­ча­лом фор­ми­ро­ва­ния тра­ди­ции по­жа­ло­ва­ния слу­жи­лым Чин­ги­си­дам до­хо­дов с оп­ре­де­лён­ных го­ро­дов. Дис­кус­си­он­ным яв­ля­ет­ся так­же во­прос о тер­ри­то­рии Касимовского царства. Су­ще­ст­ву­ет мне­ние, что оно за­ни­ма­ло прак­ти­че­ски всю Ме­ще­ру (с го­ро­да­ми Ка­си­мов, Елать­ма, Ка­дом и да­же Тем­ни­ков) (Д.М. Ис­ха­ков и др.). Другие ис­сле­до­ва­те­ли (например, А.В. Азов­цев) счи­та­ют, что тер­ри­то­рия Касимовского царства все­гда ог­ра­ни­чи­ва­лась раз­ме­ра­ми по­са­да Ка­си­мо­ва и жа­ло­ван­ных по­мес­тий близ Ка­си­мо­ва или в других ре­гио­нах. К дан­ной точ­ке зре­ния скло­ня­ют­ся и ар­хео­ло­ги (А.В. Чер­не­цов).

Да­та воз­ник­но­ве­ния Касимовского царства так­же дис­кус­си­он­на. По мне­нию од­них ис­сле­до­ва­те­лей, это про­изош­ло уже в 1445 году, по мне­нию дру­гих, - в 1452 году. Мож­но ут­вер­ждать, что оно воз­ник­ло не позд­нее 1456 года. В Но­вом Ни­зо­вом Го­род­ке бы­ли по­се­ле­ны с раз­ре­ше­ния Ва­си­лия II де­ти ха­на Улуг-Му­хам­ме­да - ца­ре­ви­чи Ка­сим (Тре­губ) и Якуб. В оцен­ке ста­ту­са Касимовского царства мне­ния ис­сле­до­ва­те­лей так­же рас­хо­дят­ся. Од­ни оп­ре­де­ля­ют его как вас­саль­ное по от­но­ше­нию к Мо­с­ков­ско­му великому княжеству (с конца XV века - Русскому государству) вла­де­ние, ко­то­рое по сво­ему об­щественно-по­ли­тическому уст­рой­ст­ву бы­ло прак­ти­че­ски иден­тич­но другим го­су­дар­ст­вам - на­след­ни­кам Зо­ло­той Ор­ды (в осо­бен­но­сти Ка­зан­ско­му и Крым­ско­му хан­ст­вам) и в во­про­сах внутреннего управ­ле­ния до 1530-х годов яв­ля­лось пол­но­стью не­за­ви­си­мым от сво­его сю­зе­ре­на. Другие ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что по­жа­ло­ва­ние Касимовского царства пред­став­ля­ло свое­об­раз­ную раз­но­вид­ность корм­ле­ния - на со­дер­жа­ние Чин­ги­си­да и его дво­ра по­сту­па­ли до­хо­ды с го­ро­да, ясак с не­пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния уез­да и так называемый та­тар­ский вы­ход (де­неж­ная оп­ла­та во­енных ус­луг).

Пер­вый татарский вла­де­лец Но­во­го Ни­зо­во­го Го­род­ка - Ка­сим (умер около 1469 года) в 1467 году пре­тен­до­вал на трон Ка­зан­ско­го хан­ст­ва и был под­дер­жан великим князем мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем, од­на­ко во­енный по­ход в хо­де пер­вой из ка­зан­ско-рус­ских войн (1467-1469 годы) окон­чил­ся не­удач­но, и Ка­си­му при­шлось вер­нуть­ся в своё вла­де­ние. Сын Ка­си­ма сул­тан Дань­яр (вла­дел в пе­ри­од около 1469 - около 1486 годов) ак­тив­но при­вле­кал­ся Ива­ном III к уча­стию в различных во­енных опе­ра­ци­ях: воз­глав­лял от­ря­ды ка­си­мов­ских та­тар в по­хо­дах на Нов­го­род (1471, 1477-1478 годы), при обо­ро­не гра­ни­цы по Оке от на­па­де­ния ха­на Боль­шой Ор­ды Ах­ме­да (1472 год). Около 1486 года по­том­ков Улуг-Му­хам­ме­да в Ка­си­мо­ве сме­ни­ли пред­ста­ви­те­ли крым­ской ди­на­стии Ги­ре­ев - хан Нур-Девлет-Ги­рей (около 1486-1490 годов) и его сы­но­вья - сул­та­ны Са­тыл­ган (1490 год - ме­ж­ду 1506 и 1508 годами, с пе­ре­ры­вом) и Джа­най (ме­ж­ду 1506 и 1508 годами - около 1512 года). Нур-Дев­лет-Ги­рей - сын ос­но­ва­те­ля Крым­ско­го хан­ст­ва ха­на Хад­жи-Ги­рея и род­ной брат пра­вив­ше­го в Кры­му ха­на Менг­ли-Ги­рея I - был серь­ёз­ным со­юз­ни­ком Русского государства в его внеш­ней по­ли­ти­ке по от­но­ше­нию к Крым­ско­му хан­ст­ву. Он мог предъ­яв­лять ди­на­стические пре­тен­зии на хан­ский пре­стол, что по­зво­ля­ло великому князю мо­с­ков­ско­му ока­зы­вать оп­ре­де­лён­ное дав­ле­ние на по­ли­ти­ку Крым­ско­го хан­ст­ва. Бое­вая кон­ни­ца ка­си­мов­ских та­тар, рас­по­ла­га­ясь на гра­ни­це Русского государства, яв­ля­лась удар­ной си­лой в борь­бе как про­тив Боль­шой Ор­ды, так и про­тив Ка­зан­ско­го хан­ст­ва. В 1486-1502 годах основные си­лы Касимовского царства бы­ли бро­ше­ны на по­мощь крым­ско­му ха­ну в раз­гро­ме Боль­шой Ор­ды. Около 1512 года в Ка­си­мо­ве вновь сме­ни­лась ди­на­стия, но­вым вла­дель­цем стал пле­мян­ник ха­на Боль­шой Ор­ды Ах­ме­да - Шейх-Ау­ле­ар (Шейх-Ав­ли­яр) ибн Бах­ти­ар (около 1512-1516 годов), а за­тем его сы­но­вья - Шах-Али (1516-1519, 1535-1546, 1546-1551, 1552-1567 годы) и Джан-Али (1519-1531 годы или 1532 год). В конце 1510-х - начале 1550-х годов пра­ви­те­ли Касимовского царства иг­ра­ли важ­ную роль в восточной по­ли­ти­ке Русского государства как пре­тен­ден­ты на пре­стол Ка­зан­ско­го хан­ст­ва. Они за­ни­ма­ли его че­ты­ре­ж­ды (1519-1521 годы; 1531 год или 1532-1535 годы; 1546 год; 1551-1552 годы).

По мне­нию боль­шин­ст­ва ис­то­ри­ков, с 1530-х годов великие кня­зья мо­с­ков­ские на­ча­ли по­сте­пен­но вме­ши­вать­ся во внутренние де­ла Касимовского царства, вво­дя эле­мен­ты под­чи­няю­щей­ся Мо­ск­ве ад­ми­ни­ст­ра­ции. По­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель в ран­ге околь­ни­че­го из­вес­тен в Ка­си­мо­ве с но­ября 1542 года. В 1552 году Чин­ги­си­дам ста­ли жа­ло­вать круп­ные по­ме­стья в Ка­си­мов­ском и Ела­том­ском уез­дах. Со 2-й половины XVI века со­кра­ща­лось во­енное зна­че­ние от­ря­дов ка­си­мов­ских та­тар в со­ста­ве русского вой­ска. По­сле смер­ти Шах-Али (20.04.1567 года) его ме­сто в Ка­си­мо­ве спус­тя не­ко­то­рое вре­мя за­нял Са­ин-Бу­лат ибн Бик-Бу­лат (в кре­ще­нии Си­ме­он Бек­бу­ла­то­вич) (около 1570 - ле­то 1573 годов). Русские вла­сти не­од­но­крат­но со­би­ра­лись ли­к­ви­ди­ро­вать Касимовское царство. Впер­вые это про­изош­ло по­сле кре­ще­ния Са­ин-Бу­ла­та, по­сле че­го в Ка­си­мо­ве бо­лее 10 лет от­сут­ст­во­вал Чин­ги­сид с ти­ту­лом ка­симов­ско­го ца­ря или ца­ре­ви­ча. В середине 1570-х годов пред­ста­ви­те­лей в ран­ге околь­ни­чих в Ка­си­мо­ве сме­ни­ли осад­ные го­ло­вы, что го­во­рит о сни­же­нии зна­че­ния го­ро­да. Од­на­ко царь Фё­дор Ива­но­вич воз­ро­дил преж­нюю тра­ди­цию, а Ка­си­мов был по­жа­ло­ван Мус­та­фе-Али ибн Аб­ду­ле (1584 или 1585 годы - не ра­нее 1590 года). Это бы­ло сде­ла­но, ско­рее все­го, для под­ня­тия ме­ж­ду­народного пре­сти­жа но­во­го ца­ря, т. к. су­ще­ст­во­ва­ние Касимовского царства ис­поль­зо­ва­лось русскими вла­стя­ми в ди­пло­ма­тической иг­ре с Крым­ским хан­ст­вом и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, ко­то­рые об­ви­ня­ли ца­ря в при­тес­не­нии му­суль­ман, раз­ру­ше­нии их ус­то­ев, обы­ча­ев, ве­ры. В от­вет русский царь ука­зы­вал на при­сут­ст­вие в пра­во­слав­ном Русском государстве му­сульманского об­ра­зо­ва­ния, жи­те­ли ко­то­ро­го сво­бод­но при­дер­жи­ва­ют­ся сво­ей ве­ры и сло­жив­ших­ся по­ряд­ков.

В 1600-1610 годах в Ка­си­мо­ве пра­вил пред­ста­ви­тель ка­захских Чин­ги­си­дов Ураз-Му­хам­мед ибн Он­дан. Воз­ро­ж­де­ние ти­ту­ла ка­си­мов­ско­го ца­ря в 1614 году про­изош­ло, воз­мож­но, из-за же­ла­ния русского ца­ря вос­ста­но­вить преж­нюю си­туа­цию, а так­же, ви­ди­мо, в ка­че­ст­ве бла­го­дар­но­сти ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча си­бир­ско­му ца­ре­ви­чу Арс­ла­ну ибн Али за во­енную под­держ­ку во вре­мя ин­тер­вен­ции Ре­чи По­спо­ли­той на­ча­ла XVII века. При этом ком­пе­тен­ция ка­си­мов­ско­го ца­ря вновь су­жа­лась, а основной вла­ст­ной фи­гу­рой в Ка­си­мо­ве по­сте­пен­но ста­но­вил­ся на­зна­чае­мый ту­да из Мо­ск­вы вое­во­да, ко­то­рый пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность Арс­ла­на ибн Али. Ка­си­мов­ско­му ца­рю бы­ли за­пре­ще­ны лю­бые кон­так­ты с ино­зем­ца­ми-му­суль­ма­на­ми. Арс­лан ибн Али вла­дел Ка­си­мо­вом до смер­ти (апрель 1626 года). До­хо­ды его сы­на и на­след­ни­ка Се­ид-Бур­хан ибн Арс­ла­на (в кре­ще­нии по­сле апреля 1654 года - Ва­си­лий Арас­ла­но­вич) по ре­ше­нию московских вла­стей рез­ко со­кра­ти­лись (по мне­нию А.В. Бе­ля­ко­ва, с это­го мо­мен­та мож­но го­во­рить о ли­к­ви­да­ции Касимовского царства). Тем не ме­нее за Се­ид-Бур­ха­ном со­хра­ни­ли по­ме­стья и ти­тул ца­ре­ви­ча ка­си­мов­ско­го, а в 1636 году да­же час­тич­но вос­ста­но­ви­ли его до­хо­ды (с по­са­да, та­мо­жен и ка­ба­ков; в 1654 году все ка­ба­ки от­пи­са­ны на русского ца­ря). При этом су­деб­ные та­тар­ские по­шли­ны Се­ид-Бур­ха­ну воз­вра­ще­ны не бы­ли. Ста­тус ка­си­мов­ско­го ца­ре­ви­ча срав­нял­ся с другими слу­жи­лы­ми Чин­ги­си­да­ми, и он по­те­рял без­ус­лов­ное стар­шин­ст­во сре­ди иных слу­жи­лых ца­рей и ца­ре­ви­чей. По­сле смер­ти Ва­си­лия Арас­ла­но­ви­ча (1679 год) по­ме­стья ца­ре­ви­ча и до­хо­ды с Ка­си­мо­ва дос­та­лись его сы­новь­ям Се­мё­ну и Ива­ну. В 1681 году за ни­ми ос­та­лись толь­ко по­ме­стья, что ста­ло кон­цом су­ще­ст­во­ва­ния Ка­си­мов­ско­го цар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)