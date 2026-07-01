КАСИМ САМИХ

КАСИМ САМИХ - па­ле­стин­ский по­эт.

Ро­дил­ся в се­мье во­ен­но­го, учил­ся в шко­лах Ра­мы и На­за­ре­та . Пре­по­да­вал в шко­ле (1958 год). Член КП Из­раи­ля (1967 год). По по­ли­тическим мо­ти­вам под­вер­гал­ся аре­стам. Про­жи­ва­ет в Из­раи­ле . Гла­ва ре­дак­ци­он­но­го со­ве­та газеты «Кулль аль-араб», вы­хо­дя­щей в На­за­ре­те (Эн- На­си­ре), пре­зи­дент Сою­за арабских пи­са­те­лей Из­раи­ля. Касим - ав­тор cборников сти­хов «Сол­неч­ные кор­те­жи» (1958 год), «Пу­те­ше­ст­вие по мрач­ным под­зе­мель­ям» (1969 год), «Ве­ли­кая смерть» (1972 год), «Кни­га доб­ле­сти» (части 1-3, 1978-1981 годы), «Чёт­ки для ар­хи­ва» (1989 год), «Од­на­ж­ды я вый­ду из сво­его об­раза» (2000 год) и др.; сборников рас­ска­зов «В ад, о си­рень!» (1977 год), «По­след­нее фо­то в аль­бо­ме» (1980 год); пьес «Щел­кун­чик» (1970 год), «Жерт­ва на­си­лия» (1978 год) и др. Твор­чест­во Касима про­ник­ну­то гра­ж­дан­ст­вен­но­стью, по­свя­ще­но тра­гической ис­то­рии па­ле­стин­ско­го на­ро­да.

Сочинение:

Victims of a map: a bilingual antology of Arabic poetry. L., 2005.