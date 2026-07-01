КАСИМ САМИХ
КАСИМ САМИХ - палестинский поэт.
Родился в семье военного, учился в школах Рамы и Назарета. Преподавал в школе (1958 год). Член КП Израиля (1967 год). По политическим мотивам подвергался арестам. Проживает в Израиле. Глава редакционного совета газеты «Кулль аль-араб», выходящей в Назарете (Эн- Насире), президент Союза арабских писателей Израиля. Касим - автор cборников стихов «Солнечные кортежи» (1958 год), «Путешествие по мрачным подземельям» (1969 год), «Великая смерть» (1972 год), «Книга доблести» (части 1-3, 1978-1981 годы), «Чётки для архива» (1989 год), «Однажды я выйду из своего образа» (2000 год) и др.; сборников рассказов «В ад, о сирень!» (1977 год), «Последнее фото в альбоме» (1980 год); пьес «Щелкунчик» (1970 год), «Жертва насилия» (1978 год) и др. Творчество Касима проникнуто гражданственностью, посвящено трагической истории палестинского народа.
Сочинение:
Victims of a map: a bilingual antology of Arabic poetry. L., 2005.