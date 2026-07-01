КАСИМ АЛИ
КАСИМ АЛИ (Касими Али, Касим ибн Али [прозвище Чихрагушай (Портретист)]) - миниатюрист гератской школы.
По сообщению его младших современников (Хайдар Дуглат, Бабур, Хондемир), Касим Али был учеником и другом Бехзада, близким ему по манере письма. Работал в Герате в придворной китабхане (мастерская по изготовлению рукописной книги и книгохранилище) Султан-Хусейна Байкары. Произведения Касима Али отличаются жанровой трактовкой сюжета, индивидуальными характеристиками персонажей, богатством цвета, виртуозным рисунком: отдельные миниатюры к рукописям «Садд-и Искандари» Алишера Навои (1490-е годы, Бибилиотека Бодли, Оксфорд), «Хамсе» Низами (1493-1494 годы, Британский музей, Лондон), «Пандж гандж» Абдуррахмана Джами (начало XVI века, Музей дворца Голестан) и «Ахсан аль-кибар» Мухаммада аль-Хусайни аль-Верамини («Лучшие из великих», история праведных имамов; 1520-е годы, РНБ Санкт-Петербург).