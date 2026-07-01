КАСИМ АЛИ

КАСИМ АЛИ (Ка­си­ми Али, Ка­сим ибн Али [про­зви­ще Чих­ра­гу­шай (Порт­ре­тист)]) - ми­ниа­тю­рист ге­рат­ской шко­лы .

По со­об­ще­нию его млад­ших со­вре­мен­ни­ков (Хай­дар Дуг­лат, Ба­бур, Хон­де­мир), Касим Али был уче­ни­ком и дру­гом Бех­за­да, близ­ким ему по ма­не­ре пись­ма. Ра­бо­тал в Ге­ра­те в при­двор­ной ки­таб­ха­не (мас­тер­ская по из­го­тов­ле­нию ру­ко­пис­ной кни­ги и кни­го­хра­ни­ли­ще) Сул­тан-Ху­сей­на Бай­ка­ры. Про­из­ве­де­ния Касима Али от­ли­ча­ют­ся жан­ро­вой трак­тов­кой сю­же­та, ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми пер­со­на­жей, бо­гат­ст­вом цве­та, вир­ту­оз­ным ри­сун­ком: отдельные ми­ниа­тю­ры к ру­ко­пи­сям «Садд-и Ис­кан­да­ри» Али­ше­ра На­вои (1490-е годы, Бибилиотека Бод­ли, Окс­форд), «Хам­се» Ни­за­ми (1493-1494 годы, Британский му­зей, Лон­дон), «Пандж гандж» Аб­дур­рах­ма­на Джа­ми (начало XVI века, Му­зей двор­ца Го­ле­стан) и «Ах­сан аль-ки­бар» Му­хам­ма­да аль-Ху­сай­ни аль-Ве­ра­ми­ни («Луч­шие из ве­ли­ких», ис­то­рия пра­вед­ных има­мов; 1520-е годы, РНБ Санкт-Пе­тер­бург).