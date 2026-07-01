КАСИМ
КАСИМ - хан Казахского ханства (1511-1524 годы). Из династии Джучидов.
Впервые упоминается в источниках в 1480-х годах в связи с войнами казахов с узбекским ханом Мухаммедом Шейбани-ханом (1451-1510 годы) в Средней Азии как один из «славных бахадуров», предводитель конницы войска Бурундук-хана (1474-1511 годы) - своего предшественника на казахском троне. В борьбе с узбекскими ханами утвердил своё господство над землями правобережья Сырдарьи, городами Туркестан и Ташкент с округами, отвоевал у Ногайской Орды территории у Урала, подчинив ряд ногайских родов. Проводил политику, направленную на укрепление ханской власти, соблюдение обычаев и законности; число его подданных достигало свыше 1 миллиона человек. С именем Касима связывают создание первого казахского свода законов «Чистая дорога хана Касима», который не сохранился. Касим первым из казахских ханов вступил в дипломатические отношения с Московским государством в правление великого князя Василия III Ивановича. При хане Касиме казахи стали известны в Западной Европе, о них оставил свои записи австрийский дипломат С. фон Герберштейн, посетивший в 1517 году Москву. Несмотря на значительное упрочение власти, Казахское ханство не стало централизованным государством - после смерти Касима проявился сепаратизм казахской знати и начались усобицы.