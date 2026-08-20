КАШТРУ ИНЕШ де

Каштру (порт. Castro), Инеш де (Кастро Инес де) (1320/1325, Галисия — 07.01.1355, Коимбра) — представительница кастильской или галисийской знати, возлюбленная португальского инфанта Педру (08.04.1320 — 18.01.1367).

В 1339 инфант Педру, впоследствии король Педру I , сочетался браком с Констансой Мануэль (1320?—1349), дочерью кастильского инфанта Хуана Мануэля. В ее свите в Португалию прибыла К., дочь (возможно, побочная) Педро Фернандеса де Кастро, придворного короля Кастилии Альфонсо XI . Возникшая между инфантом и К. устойчивая любовная связь вызвала опасения вовлечения инфанта в политическую борьбу в Кастилии. В 1344 К. была удалена от двора. В 1345 инфанта Констанса умерла родами будущего короля Фернанду I. Педру и К. поселились в Коимбре. Король Афонсу IV и его совет опасались амбиций рода Кастро, члены которого побуждали Педру вступить в борьбу за кастильский престол, а также будущего соперничества бастардов от К. с законным наследником трона Фернанду. Король и его советники приняли решение казнить К., и 7 января 1355 она была умерщвлена во дворце Санта-Клара в Коимбре посредством отсечения головы.

Примирение с восставшим инфантом было достигнуто в августе 1355 при содействии королевы-матери Беатриш. Трое причастных к казни К. советников (Перу Коэлью, Алвару Гонсалвеш и Дьогу Лопеш Пашеку) бежали в Кастилию. В 1357, после провозглашения Педру I королем, двое из них были экстрадированы в Португалию и казнены. Считается, что им были вырваны сердца, но в этом сомневается Ф. Лопеш, чья «Хроника Д. Педру» (гл. 27—31, 44) является основным и наиболее достоверным источником сведений о К. В июне 1360 Педру I объявил о заключенном 1 января 1354 в г. Браганса тайном браке (документальных подтверждений не обнаружено) с К., который делал ее законной королевой Португалии и, соответственно, узаконил ее 4 детей, из которых двое, Жоан (1349—1387) и Диниш (1354—1397), считались претендентами на престол в 1383—1385. В 1361 или 1362 Педру I приказал перенести останки К. из монастыря Санта-Клара в Коимбре в монастырь Алкобаса. Согласно легенде, король приказал короновать труп К. на троне и обязал двор целовать ей руку, но Ф. Лопеш не подтверждает этого факта. Возможно, именно перезахоронение, по торжественности не имевшее равных, согласно Лопешу, в истории Португалии, послужило основанием для легенды о коронации трупа К. Эта легенда впервые отмечена в испанских текстах в конце XVI в. Педру I, согласно завещанию, был похоронен рядом с К.; сохранившиеся надгробия относятся к XV в. Первоначально погребения были расположены рядом. В 1780-е надгробия расположили друг против друга, из чего возникла легенда о воле Педру I, пожелавшего в день Страшного суда первой увидеть К. В 1807 погребения разгромлены искавшими золото и драгоценности солдатами Жюно. В нынешнее положение надгробия (Педру в южном трансепте, К. в северном) поставлены в 1956.

История К. и Педру I послужила сюжетом многочисленных произведений искусства. В литературе впервые отмечена в 1516 (Гарсиа де Резенде, Trovas à Morte de Inês de Castro); ее упомянул Л. де Камоэнш в «Лузиадах» (Песнь III, 120–135) в 1572.

Ист.: Lopes Fernão. Crónica de D. Pedro. 2ª ed. Lisboa, 2007.

Лит.: Silva Ângelo da. A história de Inês de Castro. Porto, 2009.