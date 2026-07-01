КАШТИЛИАШ

Каштилиаш — имя нескольких касситских династов из дома Гандаша.

К. I (ок. 1687—1666 до н. э.) и К. II (середина XVII в. до н. э.) возглавляли основанное Гандашем владение среднеевфратских касситов еще до захвата его династией Вавилонии ; один из них был одновременно царем соседнего нижнехабурского государства Хана, тесно связанного со среднеевфратскими касситами. К. III — царь касситской Вавилонии в середине XV в. до н. э., покоривший царство Приморья: воспользовавшись отвлечением царя Приморья Эагамиля на войну с Эламом, он послал на Приморье своего брата Улам-Буриаша; Эагамиль погиб, Приморье было покорено, и Улам-Буриаш был посажен там «царем» (фактически вице-царем). К. IV (ок. 1236—1229 до н. э. или 1232—1225 до н. э.) был побежден и низвергнут ассирийским Тукульти-Нинуртой I, уведен в плен и содержался в Ассирии как почетный пленник.

Лит.: Brinkman J. A. Materials and studies for Kassite history. Chicago, 1976.