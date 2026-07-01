КАШТАЛИНСКИЙ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Сенатор Российской империи, действительный тайный советник, обер-церемониймейстер Императорского двора.

Биография и карьера

Происходил из смоленской шляхты. Служба его началась в 1748 году, имел офицерский чин (подполковник).

С 1765 года Кашталинский служил при дворе на должности церемониймейстера императорского двора. В течение 30 лет управлял церемониальной экспедицией при Коллегии иностранных дел.

С 1774 года - обер-церемониймейстер. Спустя 10 лет - тайный советник, а с 1797 года - действительный тайный советник. С 1797 по 1798 гг. был членом Правительствующего сената. Служба его прервалась в 1798 году из-за поразившей его болезни. К этому времени имел внушительную коллекцию всевозможных орденов Российской империи, которыми были отмечены его заслуги. В 1797 году Кашталинскому был пожалован орден Святого Александра Невского.

Проживал Матвей Федорович в российской столице, владел двумя собственными домами (Казанская, 1 и набережная Мойки, 72). Регулярно у Кашталинского собирались любители карточной игры. Приезжал сюда и князь Григорий Александрович Потемкин. Современники отмечали, что Кашталинскому в игре сопутствовала удача, и именно этот фактор во многом обусловил немалое его состояние. По свидетельству С.Н. Глинки, у Матвея Федоровича после обильной обеденной трапезы опускались оконные шторы, приносились свечи и начиналась отчаянная карточная игра, самые ловкие эпизоды которой даже рождали поговорки.

Однако, выйдя в отставку, Кашталинский потерял свою игровую удачу. Проиграв немалый капитал, он отправился в свое имение Жуково под Смоленском. Дом на Мойке он продал вице-канцлеру А.Р. Воронцову.

Кашталинский так и не женился, хотя долгое время его подругой была Анна Семеновна Оленина. Поговаривали, что сын Анны Семеновны Алексей, будущий историк, художник и президент Академии художеств, родился от этой связи.

Скончался Матвей Федорович в 1817 году, в возрасте 91 года.