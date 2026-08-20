КАШТА На чтение: 1 минута

Кашта — царь Куша (ок. 755 — 735 до н. э.), преемник царя Алары .

Происхождение К. неизвестно; его личное имя, вероятно, означает на египетском «Ка (его) тайно».

К. завершил процесс объединения страны со столицей в Напате . Внешняя политика была направлена на расширение границ Куша, в результате чего к нему была присоединена часть Верхнего Египта. Благодаря умелой политике К. его дочь Аменардис стала преемницей «почитательницы бога» в Фивах; эту высшую женскую жреческую должность традиционно занимали дочери правящего царя.

В правление К. культура Куша подверглась сильной «египтизации», которая выразилась, в частности, в дальнейшем распространении египетских религиозных культов и устойчивом влиянии художественных традиций Египта на искусство и ремесло Куша. Несмотря на то, что окончательное завоевание Египта было завершено лишь при сыновьях К. (Пианхи и Шабаке), его самого традиционно считают основателем XXV египетской династии.

К. был похоронен в гробнице Ku.8 в кушитском царском некрополе эль-Курру; его захоронение было полностью разграблено уже в древности.

Лит.: Кацнельсон И. С. Напата и Мероэ — древние царства Судана. М., 1970; Kahn D. The Royal Succession in the 25th Dynasty // Antike Sudan: Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft (MittSAG). 2005. 16. P. 143—163; Vinogradov A. K. Did the Name of Kashta Mean «The Kushite»? // Kush. Journal of the National Corporation for Antiquities and Museums. Vol. 19 (2003—2008). Khartoum–Cairo, 2008. P. 219—239.