КАШМИР

Ис­то­рическая об­ласть в Азии, рас­по­ло­жен­ная на сты­ке Ги­ма­ла­ев и Ти­бе­та.

Тер­ри­то­рия К. на­ча­ла за­се­лять­ся с эпо­хи па­лео­ли­та. В 1-м тыс. до н. э. здесь поя­ви­лись арии-дар­ды. В 3 в. до н. э. К. вхо­дил в гос-во Ма­у­рья, в на­ча­ле н. э. час­тич­но в Ку­шан­ское цар­ст­во, за­тем на­хо­дил­ся под вла­стью Гуп­тов. В 500–540 за­воё­ван эф­та­ли­та­ми. В 7–11 вв. К. – в за­ви­си­мо­сти от Ти­бет­ско­го гос-ва, был од­ним из цен­тров буд­диз­ма . В 13 в. за­воё­ван мон­го­ла­ми. С 1339 в К. пра­ви­ла му­сульм. ди­на­стия Сва­ти. С 1520-х гг. на­хо­дил­ся в под­чи­не­нии у гос-ва Ве­ли­ких Мо­го­лов, в 1580–90-х гг. окон­ча­тель­но при­сое­ди­нён к не­му. С 18 в. под­вер­гал­ся на­бе­гам аф­ган­цев. В 1756 вклю­чён Ах­мад-ша­хом Дур­ра­ни в со­став соз­дан­ной им дер­жа­вы. В 1819 за­хва­чен сик­ха­ми. В 1842 ме­ж­ду К. и Ти­бет­ским гос-вом был под­пи­сан до­го­вор об ус­та­нов­ле­нии гра­ни­цы (до­го­вор «Ти­бет – Ла­дакх»), ко­то­рый, од­на­ко, не был ра­ти­фи­ци­ро­ван. В хо­де 1-й анг­ло-сикх­ской вой­ны 1845–46 (см. Анг­ло-сикх­ские вой­ны) К. был за­воё­ван анг­ли­ча­на­ми и вклю­чён в со­став Брит. Ин­дии на пра­вах вас­саль­но­го кня­же­ст­ва. В 1846 пе­ре­дан брит. вла­стя­ми в управ­ле­ние рад­же кн-ва Джам­му (за ком­пен­са­цию в 7,5 млн. ру­пий), по­лу­чив­ше­му ти­тул ма­ха­рад­жи кн-ва Джам­му и Каш­мир. В 1946 кн-во Джам­му и Каш­мир по­лу­чи­ло са­мо­управ­ле­ние в рам­ках гра­ниц 1846.

По­сле об­ра­зо­ва­ния в авг. 1947 двух су­ве­рен­ных го­су­дарств – Инд. Сою­за и Па­ки­ста­на кн-во Джам­му и Каш­мир не бы­ло вклю­че­но в их со­став, хо­тя оба го­су­дар­ст­ва зая­ви­ли на не­го пре­тен­зии. 22.10.1947 с тер­ри­то­рии Па­ки­ста­на на­ча­лось втор­же­ние в Джам­му и Каш­мир воо­руж. пле­мён, под­дер­жан­ных за­тем ре­гу­ляр­ны­ми час­тя­ми па­кист. ар­мии, с це­лью при­со­еди­не­ния кня­же­ст­ва к Па­ки­ста­ну. Ма­ха­рад­жа об­ра­тил­ся к Ин­дии за по­мо­щью, а так­же зая­вил о же­ла­нии Джам­му и Ка­ш­ми­ра вой­ти в Инд. Со­юз. Прось­ба о по­мо­щи бы­ла удов­ле­тво­ре­на, 27.10.1947 под­пи­са­на Гра­мо­та о при­со­еди­не­нии Джам­му и Каш­ми­ра к Ин­дии. 1.1.1948 Ин­дия об­ра­ти­лась так­же в Со­вет Безо­пас­но­сти ООН с жа­ло­бой на Па­ки­стан, в ко­то­рой об­ви­ни­ла по­след­ний в аг­рес­сии. 15.1.1948 с жа­ло­бой на Ин­дию в Со­вет Безо­пас­но­сти об­ра­тил­ся Па­ки­стан. Со­ве­том Безо­пас­но­сти ООН бы­ла соз­да­на по­сред­нич. ко­мис­сия из пред­ста­ви­те­лей 5 стран, а впо­след­ст­вии группа во­ен. на­блю­да­те­лей ООН. К 1.1.1949 во­ен. дей­ст­вия в Джам­му и Каш­ми­ре бы­ли пре­кра­ще­ны, 29.6.1949 ус­та­нов­ле­на «ли­ния пре­кра­ще­ния ог­ня». Зап. и сев.-зап. час­ти кня­же­ст­ва ока­за­лись под кон­тро­лем Па­ки­ста­на, ос­таль­ная (бо́ль­шая) часть – в со­ста­ве Ин­дии. В ию­ле 1952 ме­ж­ду ма­ха­рад­жей Джам­му и Каш­ми­ра и пра­ви­тель­ст­вом Ин­дии под­пи­са­но Де­лий­ское со­гла­ше­ние о при­сое­ди­не­нии кня­же­ст­ва к Ин­дии на пра­вах шта­та. В 1954 это со­гла­ше­ние бы­ло под­тверж­де­но Уч­ре­дит. со­б­ра­ни­ем Джам­му и Каш­ми­ра. 17.11.1956 Уч­ре­дит. со­б­ра­ние при­ня­ло кон­сти­ту­цию, за­кре­пив­шую по­ло­же­ние Джам­му и Каш­ми­ра как шта­та Ин­дии, имею­ще­го осо­бый ста­тус.

По­сле вклю­че­ния Ти­бе­та в со­став КНР не­оп­ре­де­лён­ность гра­ни­цы ме­ж­ду К. и быв. Ти­бет­ским гос-вом ста­ла при­чи­ной воз­ник­но­ве­ния ин­до-кит. по­гра­нич­но­го спо­ра. Вла­сти Ки­тая не при­зна­ли до­го­вор «Ти­бет – Ла­дакх» и зая­ви­ли при­тя­за­ния на часть тер­ри­то­рии Джам­му и Каш­ми­ра [р-н Ак­сай-Чин (Ак­сай­чин) и др.]. В 1950 Ки­тай за­нял 12 тыс. км2 ос­па­ривае­мой тер­ри­то­рии. В янв. 1959 на каш­мир­ском уча­ст­ке гра­ни­цы про­изош­ли воо­руж. столк­но­ве­ния ме­ж­ду час­тя­ми инд. и кит. ар­мий. 20.10.1962 кит. вой­ска вновь пе­ре­сек­ли гра­ни­цу, про­дви­нув­шись на 80–100 км в глубь тер­ри­то­рии про­вин­ции. В ре­зуль­та­те кон­флик­та 1962 тер­ри­то­рия, кон­тро­ли­руе­мая Ки­та­ем в Джам­му и Каш­ми­ре, рас­ши­ри­лась. В 1963 был за­клю­чён кит.-па­кист. до­го­вор о гра­ни­це Ки­тая с кон­тро­ли­руе­мой Па­ки­ста­ном ча­стью Джам­му и Каш­ми­ра. По до­го­во­ру Па­ки­стан пе­ре­дал Ки­таю часть тер­ри­то­рии сев. К., что вы­зва­ло рез­кий про­тест Ин­дии.

По­сле при­ня­тия пар­ла­мен­том Ин­дии в дек. 1963 ре­ше­ния об ог­ра­ни­че­нии ав­то­но­мии шта­та Джам­му и Каш­мир от­но­ше­ния ме­ж­ду Ин­ди­ей и Па­ки­ста­ном ещё боль­ше обо­ст­ри­лись. В авг. 1965 ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми вновь вспых­нул во­оруж. кон­фликт из-за К. На Таш­кент­ской кон­фе­рен­ции в янв. 1966 инд. и па­кист. де­ле­га­ции до­го­во­ри­лись со­блю­дать ус­ло­вия пре­кра­ще­ния ог­ня, от­вес­ти вой­ска на по­зи­ции, ко­то­рые они за­ни­ма­ли до 5.8.1965. Во­ен. дей­ст­вия ме­ж­ду Ин­ди­ей и Па­ки­ста­ном во­зоб­но­ви­лись 3.12.1971 и про­дол­жа­лись до 17.12.1971. В ию­не – ию­ле 1972 на ин­до-па­кист. пе­ре­го­во­рах в Сим­ле бы­ла дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о прин­ци­пах про­ве­де­ния врем. «ли­нии кон­тро­ля» в спор­ном рай­оне Джам­му и Каш­ми­ра. 11.12.1972 в Су­чет­гар­хе пред­ста­ви­те­ли обе­их стран под­пи­са­ли кар­ты, ото­бра­зив­шие «ли­нию кон­тро­ля», что, од­на­ко, не при­ве­ло к за­кры­тию т. н. каш­мир­ско­го во­про­са. Па­ки­стан не от­ка­зал­ся от при­тя­за­ний на всю спор­ную тер­ри­то­рию в Джам­му и Каш­ми­ре и на­стаи­вал на про­ве­де­нии пле­бис­ци­та. Ин­дия объ­я­ви­ла весь Джам­му и Каш­мир не­отъ­ем­ле­мой ча­стью сво­ей тер­ри­то­рии. В сент. 1974 Па­ки­стан от­ме­нил ав­то­но­мию кн-ва Хун­за, на­хо­дя­ще­го­ся в кон­тро­ли­руе­мой им час­ти Джам­му и Каш­ми­ра, и ус­та­но­вил над ним адм. кон­троль, что уси­ли­ло на­пря­жён­ность в ин­до-па­кист. от­но­ше­ни­ях. С сер. 1980-х гг. меж­ду Ин­ди­ей и Па­ки­ста­ном на­ча­лось во­ен. про­ти­во­бор­ст­во за кон­троль над вы­со­ко­гор­ным лед­ни­ком Сиа­чин (Сиа­чен) в пред­горь­ях Ка­ра­ко­ру­ма.

С кон. 1980-х гг. в инд. час­ти шта­та Джам­му и Каш­мир ши­ро­ко раз­вер­ну­лось пов­станч. дви­же­ние мод­жа­хе­дов, что при­ве­ло к но­во­му обо­ст­ре­нию каш­мир­ско­го во­про­са. В мае 1999, в пе­ри­од т. н. кар­гиль­ско­го кри­зи­са, «каш­мир­ские пов­стан­цы» за­хва­ти­ли ряд стра­те­гич. вы­сот в инд. час­ти Джам­му и Каш­ми­ра. Это спро­во­ци­ро­ва­ло во­ен. дей­ст­вия на «ли­нии кон­тро­ля». Се­рия те­рак­тов в кон. 2001 в Джам­му и Каш­ми­ре, ата­ки му­сульм. бое­ви­ков на зда­ние инд. пар­ла­мен­та в Де­ли 13.12.2001 и инд. во­ен. гар­ни­зон в Джам­му и Каш­ми­ре 14.5.2002 соз­да­ли уг­ро­зу воз­ник­но­ве­ния пол­но­мас­штаб­ной вой­ны ме­ж­ду Ин­ди­ей и Па­ки­ста­ном. Это по­бу­ди­ло Рос­сию, США и др. ве­ду­щие дер­жа­вы, а так­же ООН об­ра­тить­ся к сто­ро­нам с на­стоя­тель­ным при­зы­вом сде­лать всё воз­мож­ное для нор­ма­ли­за­ции об­ста­нов­ки и по­ис­ка пу­тей мир­но­го раз­ре­ше­ния тер­ри­то­ри­аль­но­го спо­ра на ба­зе ком­про­мис­сов.

Автор статьи: А. Ш. Ка­дыр­ба­ев, Т. Л. Шау­мян.

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