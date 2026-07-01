КАШМИР
Историческая область в Азии, расположенная на стыке Гималаев и Тибета.
Территория К. начала заселяться с эпохи палеолита. В 1-м тыс. до н. э. здесь появились арии-дарды. В 3 в. до н. э. К. входил в гос-во Маурья, в начале н. э. частично в Кушанское царство, затем находился под властью Гуптов. В 500–540 завоёван эфталитами. В 7–11 вв. К. – в зависимости от Тибетского гос-ва, был одним из центров буддизма. В 13 в. завоёван монголами. С 1339 в К. правила мусульм. династия Свати. С 1520-х гг. находился в подчинении у гос-ва Великих Моголов, в 1580–90-х гг. окончательно присоединён к нему. С 18 в. подвергался набегам афганцев. В 1756 включён Ахмад-шахом Дуррани в состав созданной им державы. В 1819 захвачен сикхами. В 1842 между К. и Тибетским гос-вом был подписан договор об установлении границы (договор «Тибет – Ладакх»), который, однако, не был ратифицирован. В ходе 1-й англо-сикхской войны 1845–46 (см. Англо-сикхские войны) К. был завоёван англичанами и включён в состав Брит. Индии на правах вассального княжества. В 1846 передан брит. властями в управление радже кн-ва Джамму (за компенсацию в 7,5 млн. рупий), получившему титул махараджи кн-ва Джамму и Кашмир. В 1946 кн-во Джамму и Кашмир получило самоуправление в рамках границ 1846.
После образования в авг. 1947 двух суверенных государств – Инд. Союза и Пакистана кн-во Джамму и Кашмир не было включено в их состав, хотя оба государства заявили на него претензии. 22.10.1947 с территории Пакистана началось вторжение в Джамму и Кашмир вооруж. племён, поддержанных затем регулярными частями пакист. армии, с целью присоединения княжества к Пакистану. Махараджа обратился к Индии за помощью, а также заявил о желании Джамму и Кашмира войти в Инд. Союз. Просьба о помощи была удовлетворена, 27.10.1947 подписана Грамота о присоединении Джамму и Кашмира к Индии. 1.1.1948 Индия обратилась также в Совет Безопасности ООН с жалобой на Пакистан, в которой обвинила последний в агрессии. 15.1.1948 с жалобой на Индию в Совет Безопасности обратился Пакистан. Советом Безопасности ООН была создана посреднич. комиссия из представителей 5 стран, а впоследствии группа воен. наблюдателей ООН. К 1.1.1949 воен. действия в Джамму и Кашмире были прекращены, 29.6.1949 установлена «линия прекращения огня». Зап. и сев.-зап. части княжества оказались под контролем Пакистана, остальная (бо́льшая) часть – в составе Индии. В июле 1952 между махараджей Джамму и Кашмира и правительством Индии подписано Делийское соглашение о присоединении княжества к Индии на правах штата. В 1954 это соглашение было подтверждено Учредит. собранием Джамму и Кашмира. 17.11.1956 Учредит. собрание приняло конституцию, закрепившую положение Джамму и Кашмира как штата Индии, имеющего особый статус.
После включения Тибета в состав КНР неопределённость границы между К. и быв. Тибетским гос-вом стала причиной возникновения индо-кит. пограничного спора. Власти Китая не признали договор «Тибет – Ладакх» и заявили притязания на часть территории Джамму и Кашмира [р-н Аксай-Чин (Аксайчин) и др.]. В 1950 Китай занял 12 тыс. км2 оспариваемой территории. В янв. 1959 на кашмирском участке границы произошли вооруж. столкновения между частями инд. и кит. армий. 20.10.1962 кит. войска вновь пересекли границу, продвинувшись на 80–100 км в глубь территории провинции. В результате конфликта 1962 территория, контролируемая Китаем в Джамму и Кашмире, расширилась. В 1963 был заключён кит.-пакист. договор о границе Китая с контролируемой Пакистаном частью Джамму и Кашмира. По договору Пакистан передал Китаю часть территории сев. К., что вызвало резкий протест Индии.
После принятия парламентом Индии в дек. 1963 решения об ограничении автономии штата Джамму и Кашмир отношения между Индией и Пакистаном ещё больше обострились. В авг. 1965 между двумя государствами вновь вспыхнул вооруж. конфликт из-за К. На Ташкентской конференции в янв. 1966 инд. и пакист. делегации договорились соблюдать условия прекращения огня, отвести войска на позиции, которые они занимали до 5.8.1965. Воен. действия между Индией и Пакистаном возобновились 3.12.1971 и продолжались до 17.12.1971. В июне – июле 1972 на индо-пакист. переговорах в Симле была достигнута договорённость о принципах проведения врем. «линии контроля» в спорном районе Джамму и Кашмира. 11.12.1972 в Сучетгархе представители обеих стран подписали карты, отобразившие «линию контроля», что, однако, не привело к закрытию т. н. кашмирского вопроса. Пакистан не отказался от притязаний на всю спорную территорию в Джамму и Кашмире и настаивал на проведении плебисцита. Индия объявила весь Джамму и Кашмир неотъемлемой частью своей территории. В сент. 1974 Пакистан отменил автономию кн-ва Хунза, находящегося в контролируемой им части Джамму и Кашмира, и установил над ним адм. контроль, что усилило напряжённость в индо-пакист. отношениях. С сер. 1980-х гг. между Индией и Пакистаном началось воен. противоборство за контроль над высокогорным ледником Сиачин (Сиачен) в предгорьях Каракорума.
С кон. 1980-х гг. в инд. части штата Джамму и Кашмир широко развернулось повстанч. движение моджахедов, что привело к новому обострению кашмирского вопроса. В мае 1999, в период т. н. каргильского кризиса, «кашмирские повстанцы» захватили ряд стратегич. высот в инд. части Джамму и Кашмира. Это спровоцировало воен. действия на «линии контроля». Серия терактов в кон. 2001 в Джамму и Кашмире, атаки мусульм. боевиков на здание инд. парламента в Дели 13.12.2001 и инд. воен. гарнизон в Джамму и Кашмире 14.5.2002 создали угрозу возникновения полномасштабной войны между Индией и Пакистаном. Это побудило Россию, США и др. ведущие державы, а также ООН обратиться к сторонам с настоятельным призывом сделать всё возможное для нормализации обстановки и поиска путей мирного разрешения территориального спора на базе компромиссов.
Автор статьи: А. Ш. Кадырбаев, Т. Л. Шаумян.