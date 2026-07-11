КАШКАЙЦЫ

Кашкайцы — объединение племен Ирана , включающее тюркские племена разного происхождения.

Занимают северную и северо-западную части провинции Фарс. Важным рубежом в процессе складывания племенной общности стал XVIII в., когда в исторических хрониках появляется этноним «кашкаи». К ХХ в. относится формирование кашкайского языка, общего для практически всех племен. Структура племени вплоть до середины ХХ в. сохраняла традиционные черты. Высок был и авторитет власти ханов, которые, согласно местным представлениям, находились в родстве с сафавидскими шахами.

Самый многочисленный племенной союз Фарса, К. не раз бросали вызов шахскому правительству. Особенно возросло их влияние к концу XIX в., когда во главе племенного союза встал энергичный вождь Исмаил-хан Саулят од-Доуле. Соперничество между главой кашкаев и ильханом хамсе Кавамом Ширазским на долгие годы определило политическую ситуацию в Фарсе. Во время Конституционной революции 1905—1911 в Иране в противовес главе хамсе, опиравшемуся на англичан, Саулят од-Доуле попытался сформировать собственный союз, в который кроме шейха Мохаммеры Хазаля вошла часть лурских племен. Политический взлет бахтиарских ханов (см. Бахтиары ), усиливших свои позиции после свержения Мохаммад-Али-шаха в 1909, до крайности острил обстановку в регионе: притязания бахтиар на земли кашкайских племен вызвали новый виток вооруженных столкновений.

В начале Первой мировой войны Саулят од-Доуле не спешил заявить о своей позиции. Но в 1916, в момент наибольших успехов немецкой агентуры в Фарсе и образования националистических правительств в Куме и Керманшахе, он вместе с небольшими племенными объединениями юга Ирана начал активную борьбу против английского влияния. Сложив оружие, когда поражение прогерманских сил стало очевидным, Саулят-од-Доуле сумел добиться от правительства подтверждение его прав на управление кашкайскими племенами, которые он к тому времени возглавлял более 20 лет. Поддержка Реза-шаха в 1925 не повлияла на судьбу кашкайских племен: вместе с другими племенными объединениями они не избежали насильственного перевода на оседлость, спровоцировавшего восстания, продолжавшиеся до 1932.

Ослабление правительственной опеки после отречения Реза-шаха в 1941 вызвало к жизни стремительную регенерацию племенных связей у К. и вернуло былую политическую активность их вождям: Насер-хан кашкайский был одним из руководителей восстания племен юга Ирана 1946, а в 1951—1953 кашкайские ханы поддержали в меджлисе предложение Национального фронта о национализации Англо-иранской нефтяной компании (АИНК) и активно включились в борьбу за ее осуществление. Форсированная модернизация 1960—1970-х усилила отток мигрантов из сельской местности, в том числе и кочевий, в города: в результате лишь около половины кашкайских племен сохранили приверженность кочевому быту и традиционному способу ведения хозяйства. В первые годы после революции 1978—1979 подавляющее большинство К. не поддержало автономистские движения других суннитских племен (белуджей, курдов , туркмен) и сохранило лояльность к новой власти.

Лит.: Иванов М. С. Племена Фарса. Кашкайские, хамсе, кухгилуйе, мамасани. М., 1961; Cronin S. Tribal Politics in Iran. Rural Conflict and the New State. London, 2007; Khazeni A. Tribes and Empire on the Margins of the XIX Century Iran. Seattle (Ore.), 2009; Oberling P. The Qashqai Nomads of Fars. The Hague, 1974.