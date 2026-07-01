КАШГАР

Кашгар — город в Китае , столица одноименного округа (вилаята) Синьцзян-Уйгурского автономного района (см. Синьцзян).

Население — 506 тыс. жителей (2010): уйгуры — около 80 % (наиболее многочисленная субэтническая группа — кашгарлыки), китайцы-хань — около 20 %. Стоит на р. Кашгардарья, в большом оазисе у южного подножия Тянь-Шаня, окруженном обширным районом добычи полиметаллических руд.

Вырос во II—I вв. до н. э. как транспортный пункт на древнем тракте, ведшем в Фергану, торговые и культурные связи с которой поддерживались в последующие века. В древнекитайских источниках упоминается как Шулэ (эпохи Хань) и Чэши (эпохи Тан ), служил резиденцией местных правителей из тохаров. До распространения ислама был одним из очагов буддизма , позднее — христианства (Церкви Востока). При Караханидах превратился в важное средоточие тюрко-мусульманской культуры (здесь был созданы первые ее письменные памятники, в частности поэма «Кутадгу билиг», автор которой, Юсуф Хасс Хаджиб, захоронен в мавзолее, находящемся поныне в городской черте). С торжеством в Восточном Туркестане суннизма прославился своими медресе . В XV в. заново основан ханами Моголистана.

В конце XVIII в. покорен войсками династии Цин, в 1864 отпал от Китайской империи, а в 1865—1877 отсюда так называемым восточнотуркестанским «Семиградьем» правил Якуб-бек. После восстановления цинского контроля над К. (1878) в укрепленной старой его части (Шулэ), на возвышенности, разместился гарнизон из маньчжуров , охранявший наместника (даотай) и колонию китайских купцов, а горожане-мусульмане были выселены в новые кварталы Сифу. В 1880-е здесь открылись консульства европейских держав — России и Великобритании. В ХХ в. превратился в важный экономический центр, где сосредоточены сельскохозяйственное машиностроение, текстильные, мукомольные, керамические предприятия; кустарные промыслы (выделка и окраска бязи). В окрестностях выстроена ГЭС.

Ист.: Тарих-и Кашгар: анонимная тюркская хроника владетелей Восточного Туркестана по конец XVII века: факсимиле рукописи Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения АН России / Изд., введение и указатели О. Ф. Акимушкина. СПб., 2001.

Лит.: Бартольд В. В. Кашгар // Соч. Т. III. М., 1965. C. 456—457; Jarring G. Return to Kashgar: Central Asian Memoirs in the Present. Durham, 1986; McCarthy J. The Diplomat of Kashgar: A Very Special Agent. The Life of Sir George Macartney. Hong Kong, 2015; Skrine C. P., Nightingale P. Macartney at Kashgar: New Light on British, Chinese and Russian Activities in Sinkiang, 1890—1918. London, 2005.