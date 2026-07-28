КАЩЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Советский и российский ученый, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой источниковедения Института истории СПбГУ.

Родился 17 января 1949 года в Ленинграде в семье кадрового военного. В 1971 году окончил математико-механический, а в 1975 году – исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1984 году окончил аспирантуру исторического факультета ЛГУ и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Реформа 19 февраля 1861 г. в Новгородской губернии». С того же года – сотрудник исторического факультета ЛГУ (в настоящее время – Институт истории СПбГУ). В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему «Реформа 19 февраля 1861 г. на Северо-Западе России (опыт количественного анализа условий реализации». С 1992 года заведует кафедрой источниковедения Института истории СПбГУ.

Автор более 150 научных публикаций, в том числе 15 монографий, учебников и учебных пособий. Подготовил 12 кандидатов и двух докторов наук. В область научных интересов входят социально-экономическая и политическая история России конца XVIII – начала XX века, источниковедение, а также методы исторического исследования. В центре внимания его исследований – математические и компьютерные методы в истории, а также их практическое применение. Автор ряда работ, связанных с обоснованием принципов анализа массовых источников, созданием компьютерных баз данных, описанием методики в области применения компьютеров в исторических исследованиях.

Является членом международной ассоциации «History & Computing» и входит в правление российской ассоциации «История и компьютер», также состоит

в Научном совете Российской Академии наук по проблемам российской и мировой экономической истории.

Основные сочинения:

История России с древнейших времён до нач. XX в.: пособие для абитуриентов. СПб., 1992. (В соавторстве с А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Кривошеевым и М.Ф. Флоринским.)

Новгородская деревня в реформе 1861 г.: опыт изучения с использованием ЭВМ. Л., 1989. (В соавторстве с А. Я. Дегтярёв и Д.И. Раскиным.)

Освобождение крестьян на Северо-Западе России: экономические последствия реформы 19 февраля 1861 г. М.; СПб., 2009.

Отечественная история (до 1917 г.): [Учеб. пособие по дисциплине «Отечеств. история» для студентов вузов]. М., 2002. (В соавторстве с А.Ю. Дворниченко и М.Ф. Флоринским.)

Отмена крепостного права в Псковской губернии: опыт компьютерного анализа условий реализации крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. СПб., 1996.

Отмена крепостного права в столичной губернии: из истории государственных реформ в России второй половины XIX в. СПб., 2001.

Реформа 19 февраля 1861 г. в Санкт-Петербургской губернии. Л., 1990.

Реформа 19 февраля 1861 г. на Северо-Западе России: (Количественный анализ массовых источников). М., 1995.

Статистические методы в исторических исследованиях: (Статистическое описание). Л., 1989.