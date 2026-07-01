КАСЕМ АБДЕЛЬ КЕРИМ
КАСЕМ АБДЕЛЬ КЕРИМ - иракский государственный, политический и военный деятель.
Выходец из низов; принадлежал к арабо-суннитской общине. В 1934 году окончил военный колледж. В 1950-х годах командовал пехотной бригадой. Вёл подпольную политическую деятельность среди военных, весной 1957 года возглавил революционную организацию «Свободные офицеры». 14.07.1958 года организовал государственный переворот, в результате которого королевский режим в Ираке был свергнут и провозглашена республика. Возглавил республиканское правительство, заняв одновременно пост министра обороны и главнокомандующего; заместителем Касема стал Абд ас-Салям Мухаммед Ареф. Во внешней политике придерживался просоветской ориентации. 24.03.1959 года объявил о выходе Ирака из Организации центрального договора (СЕНТО). В сентябре 1958 года провёл аграрную реформу, ограничившую крупное землевладение; в то же время позиции западных нефтяных кампаний в иракской экономике не были поколеблены. Разногласия Касема с Г.А. Насером по вопросам арабского единства и отказ Касема от включения Ирака в состав Объединённой Арабской Республики стали причиной раскола в иракском руководстве. С осени 1958 года началась жёсткая конфронтация между Касемом, которого поддерживали коммунисты, и рядом его бывших сподвижников (Ареф и др.), насеристами и другими арабскими националистическими группировками. В конце 1958 и 1959 годов было организовано несколько заговоров и мятежей с целью отстранения Касема от власти. Их подавление сопровождалось массовыми репрессиями. Первоначальное сотрудничество правительства Касема с курдским национальным движением под руководством М. Барзани сменилось обострением отношений и вылилось в 1961 году в масштабную войну в Иракском Курдистане (продолжалась до 1970 года). 08.02.1963 года оппозиционная группировка «Социалистический блок», возглавляемая Арефом, Партией арабского социалистического возрождения и др., произвела государственный переворот, в результате которого правительство Касема было свергнуто, а сам он убит.