КАСЕМ АБДЕЛЬ КЕРИМ

КАСЕМ АБДЕЛЬ КЕРИМ - иракский го­су­дар­ст­вен­ный, по­ли­тический и во­енный дея­тель.

Вы­хо­дец из ни­зов; при­над­ле­жал к ара­бо-сун­нит­ской об­щи­не. В 1934 году окон­чил во­енный кол­ледж. В 1950-х годах ко­ман­до­вал пехотной бри­га­дой. Вёл под­поль­ную по­ли­тическую дея­тель­ность сре­ди воен­ных, вес­ной 1957 года воз­гла­вил ре­во­люционную организацию «Сво­бод­ные офи­це­ры». 14.07.1958 года ор­га­ни­зо­вал государственный пе­ре­во­рот, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го ко­ро­лев­ский ре­жим в Ира­ке был сверг­нут и про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка. Воз­гла­вил рес­пуб­ли­кан­ское пра­ви­тель­ст­во, за­няв од­но­вре­мен­но пост министра обо­ро­ны и глав­но­ко­ман­дую­ще­го; за­мес­ти­те­лем Касема стал Абд ас-Са­лям Му­хам­мед Ареф. Во внеш­ней по­ли­ти­ке при­дер­жи­вал­ся про­со­вет­ской ори­ен­та­ции. 24.03.1959 года объ­я­вил о вы­хо­де Ира­ка из Ор­га­ни­за­ции цен­траль­но­го до­го­во­ра (СЕНТО). В сентябре 1958 года про­вёл аг­рар­ную ре­фор­му, ог­ра­ничив­шую круп­ное зем­ле­вла­де­ние; в то же вре­мя по­зи­ции западных неф­тя­ных кам­па­ний в иракской эко­но­ми­ке не бы­ли по­ко­леб­ле­ны. Раз­но­гла­сия Касема с Г.А. На­се­ром по во­про­сам арабского един­ст­ва и от­каз Касема от вклю­че­ния Ира­ка в со­став Объ­е­ди­нён­ной Арабской Рес­пуб­ли­ки ста­ли при­чи­ной рас­ко­ла в иракском ру­ко­во­дстве. С осе­ни 1958 года на­ча­лась жё­ст­кая кон­фрон­та­ция ме­ж­ду Касемом, ко­то­ро­го под­дер­жи­ва­ли ком­му­ни­сты, и ря­дом его бывших спод­виж­ни­ков (Ареф и др.), на­се­ри­ста­ми и другими арабскими на­цио­нали­стическими груп­пи­ров­ка­ми. В конце 1958 и 1959 годов бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но несколько за­го­во­ров и мя­те­жей с це­лью от­стра­не­ния Касема от вла­сти. Их по­дав­ле­ние со­про­во­ж­да­лось мас­со­вы­ми ре­прес­сия­ми . Пер­во­на­чаль­ное со­труд­ни­че­ст­во пра­ви­тель­ст­ва Касема с курд­ским национальным дви­же­ни­ем под руководством М. Бар­за­ни сме­ни­лось обо­ст­ре­ни­ем от­но­ше­ний и вы­ли­лось в 1961 году в мас­штаб­ную вой­ну в Иракском Кур­ди­ста­не (про­дол­жа­лась до 1970 года). 08.02.1963 года оп­по­зиционная груп­пи­ров­ка «Со­циа­ли­стический блок», воз­глав­ляе­мая Аре­фом, Пар­ти­ей араб­ско­го со­циа­ли­сти­че­ско­го воз­ро­ж­де­ния и др., про­из­ве­ла государственный пе­ре­во­рот, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го пра­ви­тель­ст­во Касема бы­ло сверг­ну­то, а сам он убит.