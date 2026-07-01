КАСАВУБУ ЖОЗЕФ

КАСАВУБУ ЖОЗЕФ - кон­го­лез­ский государственный и по­ли­тический дея­тель.

По эт­нической при­над­леж­но­сти кон­го (ба­кон­го). Учил­ся в шко­лах при ка­то­лических мис­си­ях. Ра­бо­тал учи­те­лем, позд­нее государственный слу­жа­щий. С середины 1940-х годов член ря­да об­щественных ор­га­ни­за­ций, с 1955 года пре­зи­дент организации «Аль­янс на­ро­да ба­кон­го» (АБАКО; с 1959 года по­ли­тическая пар­тия), вы­сту­пав­шей за соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва на­ро­да кон­го. По­сле про­воз­гла­ше­ния Рес­пуб­ли­ки Кон­го стал её пер­вым пре­зи­ден­том (01.07.1960 года). Со­пер­ни­чал за власть с пре­мьер-министром П. Лу­мум­бой , со­дей­ст­во­вал па­де­нию его пра­ви­тель­ст­ва в хо­де во­енного пе­ре­во­ро­та в сентябре 1960 года. Прав­ле­ние Касавубу со­про­во­ж­далось не­пре­рыв­ны­ми гражданскими вой­на­ми, ос­лаб­ле­ни­ем центральной вла­сти, иностранным вме­ша­тель­ст­вом в де­ла стра­ны. Сверг­нут 25.11.1965 года генералом С.С. Мо­бу­ту. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл на сво­ей фер­ме.