КАСАВУБУ ЖОЗЕФ
КАСАВУБУ ЖОЗЕФ - конголезский государственный и политический деятель.
По этнической принадлежности конго (баконго). Учился в школах при католических миссиях. Работал учителем, позднее государственный служащий. С середины 1940-х годов член ряда общественных организаций, с 1955 года президент организации «Альянс народа баконго» (АБАКО; с 1959 года политическая партия), выступавшей за создание независимого государства народа конго. После провозглашения Республики Конго стал её первым президентом (01.07.1960 года). Соперничал за власть с премьер-министром П. Лумумбой, содействовал падению его правительства в ходе военного переворота в сентябре 1960 года. Правление Касавубу сопровождалось непрерывными гражданскими войнами, ослаблением центральной власти, иностранным вмешательством в дела страны. Свергнут 25.11.1965 года генералом С.С. Мобуту. Последние годы жизни провёл на своей ферме.