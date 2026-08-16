КАСАТОНОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ

Советский военный деятель, Адмирал флота (1965), Герой Советского Союза (1966).

Биография

Родился 8 (по новому стилю – 21) июля 1910 года в городе Петергофе. С октября 1927 года – на службе в ВМФ СССР. В 1931 году окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе, в 1932 году – командирские классы подводников, в 1941 году – командный факультет ВМА. Служил на различных подводных лодках Балтийского и Тихоокеанского флотов.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил на должности начальника штаба отдельного учебного дивизиона подлодок БФ. В августе 1941 года направлен в Главный морской штаб ВМФ СССР, служил в 5-м отделе Оперативного управления. В апреле 1942 года возглавил этот отдел. Курировал Тихоокеанский театр военных действий, проводил большую работу по обобщению и внедрению опыта войны с Германией на Дальнем Востоке. В дальнейшем возглавлял 4-й и 6-й отделы. Продолжал заниматься обобщением боевого опыта воюющих флотов на ТОФ и Амурскую флотилию. Участвовал в Ялтинской конференции .

Послевоенная жизнь

В 1945-1947 годах возглавлял штаб КрМОР БФ. С января 1947 года руководил морским отделом Главного оперативного управления ГШ ВС СССР. В дальнейшем служил на командных должностях на Дальнем Востоке и Балтийском море. В 1955-1962 годах командовал Черноморским, а в 1962-1964 годах – Северным флотом. Внёс значительный вклад в развитие возглавляемых им флотов. При нём на СФ впервые стали предприниматься дальние походы атомных подлодок, которые стали добираться до Северного полюса, Атлантического и Тихого океанов. Непосредственно участвовал в большом количестве дальних походов. В июне 1964 года переведён в Москву на должность первого заместителя главкома ВМФ СССР. Активно занимался повышением боеготовности флота, проведением испытаний кораблей и подлодок, обобщением опыта действий ВМФ в северных районах. При его непосредственном участии на флоте внедрялось ракетно-ядерное вооружение. С сентября 1974 года – в ГГИ МО СССР. Умер 9 июня 1989 года.