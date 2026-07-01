КАСАТКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

родился в семье генерала в Каменце-Подольском. Окончил 1-й кадетский корпус, Николаевское инженерное училище (1902–1905), Императорскую Николаевскую военную академию (1911). Капитан. Подполковник. Полковник (с 1916). Генерал-майор (с 20.04.1919). В 18-м саперном батальоне. Старший адъютант штаба 50-й пехотной дивизии Участник Первой мировой войны. В штабе 2-й армии. Старший адъютант штаба Западного фронта. Начальник общего отделения отдела генерал-квартирмейстера штаба Западного фронта. Назначен штаб-офицером, заведующим обучающимися в Николаевской военной академии офицерами (09.1917). Участник Гражданской войны. Штатный преподаватель Военной академии. В РККА (1918). В антибольшевистских формированиях на Восточном фронте. Главный начальник военных сообщений при Верховном главнокомандующем (до 12.08.1919). Предан военно-полевому суду (приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего и военного министра № 887. 28.08.1919) за то, что «состоя в должности главного начальника военных сообщений при Верховном главнокомандующем, получив в мае месяце с.г. от служащего в комендатуре ст. Омск поручика Еськова официальный доклад о вышеуказанных случаях злоупотребления [использование железной дороги с санкции коменданта станции Омск и начальника станции для частных нужд, взятки. – А.Г.], а равно сведения и от других лиц, будучи обязан по занимаемой должности и имея возможность принять немедленные меры к расследованию и пресечению таковых злоупотреблений, он, генерал-майор Касаткин, никаких мер не принял, вследствие чего таковые злоупотребления были обнаружены и расследованы лишь при возбуждении настоящего дела». Лишен некоторых прав и преимуществ по службе и приговорен к заключению в крепости на год и четыре месяца с исключением с военной службы, но по резолюции Верховного правителя адмирала А.В. Колчака «генерал-майору Касаткину, ввиду безукоризненной предшествовавшей его служебной деятельности и заслуг в деле июльской эвакуации фронта, заменяю определенное судом наказание заключением в крепости на шесть месяцев без исключения из службы и с отложением приведения этого наказания в исполнение до окончания войны» (02.09.1919). В эмиграции в Китае (Харбин). Служил на КВЖД (1920–1935). Владелец транспортной конторы (1935–1945). Преподаватель русского языка (1945–1952). Уехал из Азии (1959). Переехал во Францию. Умер в Шелль под Парижем, похоронен на местном кладбище. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (04.04.1915), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (21.04.1915), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (07.05.1915), Св. Анны 2-й ст. с мечами (25.06.1915), Георгиевское оружие за бои под Варшавой (04.03.1917). Супруга скончалась 04.02.1952.

Соч.: На грани двух эпох (воспоминания, хранятся в Бахметевском архиве Колумбийского университета).