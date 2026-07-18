КАСАТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КАСАТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, академик Пе­тербургской АХ (1898 год).

Учил­ся у от­ца, гра­вё­ра Алек­сея Алек­сан­д­ро­ви­ча Ка­сат­ки­на (1829 год - по­сле 1883 года), за­тем в МУЖВЗ (1873-1883 годы) у В.Г. Пе­ро­ва и И.М. Пря­ниш­ни­ко­ва. Член ТПХВ (с 1891 года), ав­тор жан­ро­вых кар­тин («Ни­щие на цер­ков­ной па­пер­ти», 1883 год; «Пе­ре­куп­ка», 1889 год; «Со­пер­ни­цы», 1890 год, обе - Государственная Третьяковская галерея, и др.). С начала 1890-х годов глав­ной те­мой его твор­че­ст­ва ста­но­вит­ся жизнь ра­бо­чих и городской бед­но­ты («Оси­ро­те­ли», 1891 год, ГРМ; «В ко­ри­до­ре ок­руж­но­го су­да», 1897 год, Ху­дожественный му­зей, Се­ва­сто­поль; «Аре­стант­ки на сви­да­нии», 1899 год, Ху­дожественный му­зей Эс­то­нии, Тал­лин, и др.). По­езд­ки в Дон­басс и на Урал (1892-1899 годы) при­ве­ли к соз­да­нию боль­шо­го «шах­тёр­ско­го» цик­ла кар­тин и этю­дов («Шах­тёр­ка», 1894 год, ГТГ; «Сбор уг­ля бед­ны­ми на вы­ра­бо­тан­ной шах­те», 1894 год, ГРМ; «Уг­ле­ко­пы. Сме­на», 1895 год, ГТГ, и др.). Ра­бо­ты Касаткина на­пи­са­ны в су­мрач­ной зем­ли­сто-се­рой гам­ме; им свой­ст­вен­ны про­сто­та ком­по­зи­ции и ин­те­рес к внут­рен­ней жиз­ни ге­ро­ев.

В твор­че­ст­ве Касаткина на­шли от­ра­же­ние со­бы­тия Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов : «Тре­вож­ное» («9 ян­ва­ря», 1905 год, ГТГ), «Ра­бо­чий-бое­вик» (1905 год), «Ут­ро по­хо­рон Бау­ма­на» (1905 год; обе - Центральный му­зей современной ис­то­рии Рос­сии, Мо­ск­ва). В 1906 году по­бы­вал в Скан­ди­на­вии, в 1908-1910 годах - в Ита­лии и Тур­ции. По­сле 1917 года оформ­лял ре­во­люционные пра­зд­ни­ки; соз­да­вал порт­ре­ты-ти­пы («Ком­со­мол­ка», 1925 год, Ху­дожественный му­зей Бе­ло­рус­сии, Минск, и др.). Член АХРР (1922-1926 годы) и Общества ху­дож­ни­ков-реа­листов (с 1927 года). Пер­вым в стра­не по­лу­чил зва­ние народного ху­дож­ни­ка Рес­пуб­ли­ки (1923 год). В 1924 году по­се­тил Ве­ли­ко­бри­та­нию с це­лью изу­че­ния жиз­ни уг­ле­ко­пов; соз­дал но­вый «шах­тёр­ский» цикл. Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1894-1918 годы) и в шко­ле ли­то­гра­фов при издательстве И.Д. Сы­ти­на (1882-1917 годы); сре­ди уче­ни­ков - А.М. Ге­ра­си­мов, Б.В. Ио­ган­сон, Н.П. Кры­мов, В.В. Меш­ков, К.С. Пет­ров-Вод­кин, К.Ф. Юон, Б.Н. Яков­лев.

Иллюстрация:

Н.А. Ка­сат­кин.«В ко­ри­до­ре ок­руж­но­го су­да». 1897 год. Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей (Се­ва­сто­поль)