КАСАТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КАСАТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский живописец, академик Петербургской АХ (1898 год).
Учился у отца, гравёра Алексея Александровича Касаткина (1829 год - после 1883 года), затем в МУЖВЗ (1873-1883 годы) у В.Г. Перова и И.М. Прянишникова. Член ТПХВ (с 1891 года), автор жанровых картин («Нищие на церковной паперти», 1883 год; «Перекупка», 1889 год; «Соперницы», 1890 год, обе - Государственная Третьяковская галерея, и др.). С начала 1890-х годов главной темой его творчества становится жизнь рабочих и городской бедноты («Осиротели», 1891 год, ГРМ; «В коридоре окружного суда», 1897 год, Художественный музей, Севастополь; «Арестантки на свидании», 1899 год, Художественный музей Эстонии, Таллин, и др.). Поездки в Донбасс и на Урал (1892-1899 годы) привели к созданию большого «шахтёрского» цикла картин и этюдов («Шахтёрка», 1894 год, ГТГ; «Сбор угля бедными на выработанной шахте», 1894 год, ГРМ; «Углекопы. Смена», 1895 год, ГТГ, и др.). Работы Касаткина написаны в сумрачной землисто-серой гамме; им свойственны простота композиции и интерес к внутренней жизни героев.
В творчестве Касаткина нашли отражение события Революции 1905-1907 годов: «Тревожное» («9 января», 1905 год, ГТГ), «Рабочий-боевик» (1905 год), «Утро похорон Баумана» (1905 год; обе - Центральный музей современной истории России, Москва). В 1906 году побывал в Скандинавии, в 1908-1910 годах - в Италии и Турции. После 1917 года оформлял революционные праздники; создавал портреты-типы («Комсомолка», 1925 год, Художественный музей Белоруссии, Минск, и др.). Член АХРР (1922-1926 годы) и Общества художников-реалистов (с 1927 года). Первым в стране получил звание народного художника Республики (1923 год). В 1924 году посетил Великобританию с целью изучения жизни углекопов; создал новый «шахтёрский» цикл. Преподавал в МУЖВЗ (1894-1918 годы) и в школе литографов при издательстве И.Д. Сытина (1882-1917 годы); среди учеников - А.М. Герасимов, Б.В. Иогансон, Н.П. Крымов, В.В. Мешков, К.С. Петров-Водкин, К.Ф. Юон, Б.Н. Яковлев.
Иллюстрация:
Н.А. Касаткин.«В коридоре окружного суда». 1897 год. Художественный музей (Севастополь)