КАСАС РАМОН

Каталонский художник, график, одна из ключевых фигур испанского модернизма .

Ранние годы

Родился в семье кубинского эмигранта. В 1877 г. бросил учебу в школе, чтобы заниматься живописью. В том же году поступил в мастерскую Хуана Висенса Котса. В 1881 г. стал одним из основателей журнала «Л-Авен». В том же году посетил Париж в компании своего двоюродного брата. Во французской столице продолжил занятия живописью в мастерских Анри Жерве и Карлюс-Дюрана. Несмотря на плотные занятия изобразительным искусством, Рамон находил время для журналисткой деятельности – он писал для «Л-Авен» как заграничный корреспондент.

В 1882 г. некоторые работы Касаса-и-Карбо были представлены в Сала-Парэс в Барселоне. В 1883 г. его картина «Автопортрет в костюме фламенко» была выставлена в Париже. Это раннее произведение представляет сплав из реалистического влияния Карлюс-Дюрана и светотеневых решений Диего Веласкеса . Изюминку этому изображению добавил костюм тореро и оригинальная позировка Рамона. Публика благожелательно приняла работу семнадцатилетнего испанца. Успех картины открыл для Рамона двери «Общества французских художников».

Становление

В 1883-1886 гг. Касас-и-Карбо активно путешествовал по Европе. Обычно он проводил осень и зиму в Париже, а весной отправлялся в Испанию. Особенно часто он бывал в Мадриде и Гранаде. В 1886 г. он создал серию, посвященную корриде. В этом же году познакомился художниками Е. Кирриере, И. Зулоагой и С. Русиньолем, С последним Рамон отправился в 1889 г. в путешествие по Каталонии, итогом которого стала книга с текстами Русиньоля и иллюстрациями Касаса. Издание стало своеобразным литературным роуд-муви. В том же году Рамон вернулся в Париж, где делил мастерскую с художником М. Утрилло. В 1890 г. состоялась очередная выставка в Сала-Парэс, где были представлены работы Касаса, Русионьоля и скульптора Э. Кларасо. Творческая манера Рамона в этот период находилась под влиянием академизма, реализма и импрессионизма. В своих работах он пытался добиться синтеза этих живописных направлений, техничность линии в них соединялась с мягким воздушным колоритом.

В начале 1890-х имя Касаса приобрело широкую известность. С большим успехом прошли его персональные выставки в Мадриде (1892-1894), Берлине (1891-1896) и Чикаго (1893). В этот период он окончательно обосновался в Барселоне, бывая в Париже лишь наездами. С 1897 г. Касас финансировал деятельность знаменитого бара-кафе «Четыре кота», где с 1897 г. собиралась барселонская богема. Частыми посетителями заведения были А. Гауди, Х. Гонсалес и П. Пикассо . Именно там в 1900 г. прошли первые персональные выставки живописи Пикассо.

В 1900 г. две работы Касаса были представлены на Всемирной выставке в Париже – портрет Эрика Сати и сестры художника Эльсы. Годом позже его картина «Гаррота» была удостоена первой премии в Мюнхене. В 1903 г. стал постоянным членом парижского Салона, что дало ему право выставлять свои работы ежегодно. В том же году он создал картину «Барселона 1902», где была отражена прошедшая в городе забастовка. Обращение к социальной тематике становится отличительной особенностью творчества Касаса тех лет. В 1904 г. вышеупомянутая картина была удостоена премии на выставке в Мадриде. В том же году, находясь в испанской столице, художник сделал серию карикатур на мадридскую элиту. Хлесткой линией он прошелся по главному живописцу эпохи Х. Соролье.

В 1907 г. мать Касаса купила бенедиктинский монастырь Сан Бенито де Багес, владельцем которого Касас стал после смерти матери в 1912 г. В 1908 г. художник много путешествовал по Каталонии, а также совершил полугодовое путешествие в США и на Кубу. Во время поездки он создал десять портретов маслом, более тридцати рисунков углем, на которых запечатлел друзей и знакомых.

По возвращению в Испанию прошли две большие выставки его работ в Мадриде и Барселоне. В 1911-1912 гг. активно путешествовал по Европе. В 1915 г. состоялась юбилейная выставка в галерее Сала-Парэс, отмечавшая двадцатипятилетие сотрудничества Русиньоля и Касаса.

В годы Первой мировой войны и в поствоенный период Касас продолжал работать в жанре портрета. С 1924 г. он обратился к пейзажу, продолжал активно выставляться. Скончался в 1932 г. от туберкулеза.