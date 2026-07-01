КАСАЛЬС, КАЗАЛЬС ПАБЛО

КАСАЛЬС, КАЗАЛЬС ПАБЛО - испанский вио­лон­че­лист, ди­ри­жёр, пе­да­гог, ком­по­зи­тор.

В 1887 году учил­ся в Бар­се­лон­ской консерватории (класс вио­лон­че­ли X. Гар­сии), в 1893-1894 годах - в Мад­рид­ской (класс ком­по­зи­ции Т. Бре­то­на, ка­мер­но­го ан­самб­ля - X. Мо­на­сте­рио), в 1895 году брал уро­ки ком­по­зи­ции в Брюс­сель­ской консерватории у Ф.О. Ге­вар­та. С 1896 года кон­церт­мей­стер груп­пы вио­лон­че­лей в опер­ном те­ат­ре Бар­се­ло­ны. Де­бю­ти­ро­вал как со­лист в 1891 году в Бар­се­ло­не. С 1898 года до кон­ца жиз­ни га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах ми­ра, в т. ч. в 1905-1937 годах в со­ста­ве трио (с пиа­ни­стом А. Кор­то и скри­па­чом Ж. Ти­бо). В 1905-1913 годах еже­год­но вы­сту­пал в Рос­сии как со­лист и в ан­самб­ле с С.В. Рах­ма­ни­но­вым, А.И. Зи­ло­ти, А.Б. Голь­ден­вей­зе­ром. Касальс счи­та­ет­ся од­ним из са­мых круп­ных вио­лон­че­ли­стов XX века. Ему по­свя­ще­ны Кон­церт-бал­ла­да для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром А.К. Гла­зу­но­ва, Се­ре­на­да для вио­лон­че­ли с фортепиано Г. Фо­ре и др. Вы­даю­щий­ся ин­тер­пре­та­тор со­чи­не­ний И.С. Ба­ха, Л. ван Бет­хо­ве­на, Р. Шу­мана, И. Брам­са, А. Двор­жа­ка (сохранились ау­дио­за­пи­си). Но­ва­тор­ские прин­ци­пы его иг­ры на вио­лон­че­ли из­ло­же­ны в кни­ге его кол­ле­ги Д. Алек­са­ня­на «Traité thе́orique et pratique du vio­lon­celle» (1922 год), к ко­то­рой Касальс на­пи­сал раз­вёр­ну­тое пре­ди­сло­вие.

На про­тя­же­нии мно­гих лет Касальс пре­по­да­вал: в Бар­се­лон­ской консерватории (сре­ди уче­ни­ков - Г. Ка­са­до), с 1919 года в Нор­маль­ной шко­ле в Па­ри­же, по­сле 1945 года вёл мас­тер-клас­сы в Швей­ца­рии, Фран­ции, США. Ор­га­ни­зо­вал пер­вый в Бар­се­ло­не сим­фо­нический ор­кестр (1919 год, вы­сту­пал с ним как ди­ри­жёр до на­ча­ла Гражданской вой­ны в Ис­па­нии в 1936 году ), Ра­бо­чее музыкальное общество (ру­ко­во­дил им в 1924-1936 годах). Спа­са­ясь от фран­ки­ст­ско­го ре­жи­ма, Касальс в 1939 году пе­ресе­лил­ся в ка­та­лон­скую деревню Прад на юго-за­па­де Фран­ции, в 1950 году ор­га­ни­зо­вал там ме­ж­ду­народный фес­ти­валь, уча­ст­во­вал в нём еже­год­но до 1966 года (ны­не Фес­ти­валь П. Ка­саль­са в Пра­де, один из круп­ней­ших в ми­ре фес­ти­ва­лей ка­мер­ной му­зы­ки). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал с кон­цер­та­ми пе­ред французскими вой­ска­ми, за­ни­мал ак­тив­ную ан­ти­фа­ши­ст­скую по­зи­цию. С 1956 года жил в городе Сан-Ху­ан в Пу­эр­то-Ри­ко, ос­но­вал там сим­фо­нический ор­кестр (1959 год), кон­сер­ва­то­рию (1960 год), Ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь (с 1957 года, про­во­дит­ся еже­год­но, ны­не под названием «Ка­сальс-фес­ти­валь»). Ав­тор ора­то­рии «Яс­ли» (о жиз­ни ка­та­лон­ских кре­сть­ян, на сти­хи Х. Ала­вед­ры, 1943-1960 годы; впер­вые ис­пол­не­на в 1960 году в Ака­пуль­ко, Мек­си­ка), не­офи­ци­аль­но­го гим­на ООН (на сло­ва У. Оде­на, 1971 год; Касальс ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­рой на специальном за­се­да­нии ООН в 1971 году в Нью-Йор­ке), других музыкальных со­чи­не­ний.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на , ме­да­лью ми­ра ООН (1971 год). В 1972 году в Вен­д­ре­ле ор­га­ни­зо­ва­но Общество П. Ка­саль­са, с 1976 года при нём функ­цио­ни­ру­ет Дом-му­зей П. Ка­саль­са. С 2000 года в Крон­берге (Гер­ма­ния) раз в 4 го­да про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный кон­курс вио­лон­че­ли­стов имени П. Ка­саль­са.

Сочинение:

Ра­до­сти и пе­ча­ли: Раз­мыш­ле­ния П. Ка­заль­са, по­ве­дан­ные им А. Ка­ну. М., 1977.