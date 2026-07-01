КАСАЛЬС, КАЗАЛЬС ПАБЛО
КАСАЛЬС, КАЗАЛЬС ПАБЛО - испанский виолончелист, дирижёр, педагог, композитор.
В 1887 году учился в Барселонской консерватории (класс виолончели X. Гарсии), в 1893-1894 годах - в Мадридской (класс композиции Т. Бретона, камерного ансамбля - X. Монастерио), в 1895 году брал уроки композиции в Брюссельской консерватории у Ф.О. Геварта. С 1896 года концертмейстер группы виолончелей в оперном театре Барселоны. Дебютировал как солист в 1891 году в Барселоне. С 1898 года до конца жизни гастролировал во многих странах мира, в т. ч. в 1905-1937 годах в составе трио (с пианистом А. Корто и скрипачом Ж. Тибо). В 1905-1913 годах ежегодно выступал в России как солист и в ансамбле с С.В. Рахманиновым, А.И. Зилоти, А.Б. Гольденвейзером. Касальс считается одним из самых крупных виолончелистов XX века. Ему посвящены Концерт-баллада для виолончели с оркестром А.К. Глазунова, Серенада для виолончели с фортепиано Г. Форе и др. Выдающийся интерпретатор сочинений И.С. Баха, Л. ван Бетховена, Р. Шумана, И. Брамса, А. Дворжака (сохранились аудиозаписи). Новаторские принципы его игры на виолончели изложены в книге его коллеги Д. Алексаняна «Traité thе́orique et pratique du violoncelle» (1922 год), к которой Касальс написал развёрнутое предисловие.
На протяжении многих лет Касальс преподавал: в Барселонской консерватории (среди учеников - Г. Касадо), с 1919 года в Нормальной школе в Париже, после 1945 года вёл мастер-классы в Швейцарии, Франции, США. Организовал первый в Барселоне симфонический оркестр (1919 год, выступал с ним как дирижёр до начала Гражданской войны в Испании в 1936 году), Рабочее музыкальное общество (руководил им в 1924-1936 годах). Спасаясь от франкистского режима, Касальс в 1939 году переселился в каталонскую деревню Прад на юго-западе Франции, в 1950 году организовал там международный фестиваль, участвовал в нём ежегодно до 1966 года (ныне Фестиваль П. Касальса в Праде, один из крупнейших в мире фестивалей камерной музыки). В годы 2-й мировой войны выступал с концертами перед французскими войсками, занимал активную антифашистскую позицию. С 1956 года жил в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, основал там симфонический оркестр (1959 год), консерваторию (1960 год), Международный музыкальный фестиваль (с 1957 года, проводится ежегодно, ныне под названием «Касальс-фестиваль»). Автор оратории «Ясли» (о жизни каталонских крестьян, на стихи Х. Алаведры, 1943-1960 годы; впервые исполнена в 1960 году в Акапулько, Мексика), неофициального гимна ООН (на слова У. Одена, 1971 год; Касальс дирижировал премьерой на специальном заседании ООН в 1971 году в Нью-Йорке), других музыкальных сочинений.
Награждён орденом Почётного легиона, медалью мира ООН (1971 год). В 1972 году в Вендреле организовано Общество П. Касальса, с 1976 года при нём функционирует Дом-музей П. Касальса. С 2000 года в Кронберге (Германия) раз в 4 года проводится Международный конкурс виолончелистов имени П. Касальса.
Сочинение:
Радости и печали: Размышления П. Казальса, поведанные им А. Кану. М., 1977.