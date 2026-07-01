КАСАДО КАССАДО ГАСПАР

КАСАДО КАССАДО ГАСПАР - испанский вио­лон­че­лист и ком­по­зи­тор.

С 1904 года учил­ся в Бар­се­лон­ской консерватории, в 1907-1914 годах в Па­ри­же брал уро­ки у П. Ка­саль­са . Де­бю­ти­ро­вал в Бар­се­ло­не в 1906 года. C 1918 года ре­гу­ляр­но га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы (в 1963 и 1965 годах - в СССР) и в США. С 1934 года жил во Фло­рен­ции. С 1947 года вёл мас­тер-класс в Музыкальной ака­де­мии «Кид­жа­на» в Сие­не, с 1958 года пре­по­да­вал в Выс­шей музыкальной шко­ле Кёль­на. Вы­сту­пал в ан­самб­ле с пиа­ни­ста­ми Ар­ту­ром Ру­бин­штей­ном, Х. Итур­би, скри­па­ча­ми И. Ме­ну­хи­ным , Б. Гу­бер­ма­ном, Й. Си­ге­ти. Как со­лист иг­рал с ор­ке­ст­ра­ми под управлением В. Мен­гель­бер­га, В. Фурт­венг­ле­ра, Т. Би­че­ма и других круп­ных ди­ри­жё­ров. Со­хра­ни­лись ау­дио­за­пи­си. На его ком­по­зи­тор­ское твор­че­ст­во ока­за­ли влия­ние М. де Фа­лья и М. Ра­вель (Касадо брал у них уро­ки ком­по­зи­ции). Сре­ди со­чи­не­ний - Кон­церт для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (по­свя­щён Ка­саль­су, 1926 год) и Ка­та­лон­ская рап­со­дия для ор­ке­ст­ра (1928 год), три квар­те­та. Под ви­дом транс­крип­ций не­ред­ко ис­пол­нял собственные про­из­ве­де­ния (по­пу­ляр­ные «Ток­ка­та Дж. Фре­ско­баль­ди», «Allegretto grazioso Ф. Шу­бер­та» и «Пас­то­раль Ф. Ку­пе­ре­на»).

В 1969-1990 годах во Фло­рен­ции про­во­дил­ся Ме­ж­ду­народный кон­курс вио­лон­че­ли­стов име­ни Касадо, в 2006 году во­зоб­нов­лён в Ха­ти­од­зи (близ То­кио).