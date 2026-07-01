КАСАДО КАССАДО ГАСПАР
КАСАДО КАССАДО ГАСПАР - испанский виолончелист и композитор.
С 1904 года учился в Барселонской консерватории, в 1907-1914 годах в Париже брал уроки у П. Касальса. Дебютировал в Барселоне в 1906 года. C 1918 года регулярно гастролировал в странах Европы (в 1963 и 1965 годах - в СССР) и в США. С 1934 года жил во Флоренции. С 1947 года вёл мастер-класс в Музыкальной академии «Киджана» в Сиене, с 1958 года преподавал в Высшей музыкальной школе Кёльна. Выступал в ансамбле с пианистами Артуром Рубинштейном, Х. Итурби, скрипачами И. Менухиным, Б. Губерманом, Й. Сигети. Как солист играл с оркестрами под управлением В. Менгельберга, В. Фуртвенглера, Т. Бичема и других крупных дирижёров. Сохранились аудиозаписи. На его композиторское творчество оказали влияние М. де Фалья и М. Равель (Касадо брал у них уроки композиции). Среди сочинений - Концерт для виолончели с оркестром (посвящён Касальсу, 1926 год) и Каталонская рапсодия для оркестра (1928 год), три квартета. Под видом транскрипций нередко исполнял собственные произведения (популярные «Токката Дж. Фрескобальди», «Allegretto grazioso Ф. Шуберта» и «Пастораль Ф. Куперена»).
В 1969-1990 годах во Флоренции проводился Международный конкурс виолончелистов имени Касадо, в 2006 году возобновлён в Хатиодзи (близ Токио).