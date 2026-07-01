КАСАБЛАНКА

КАСАБЛАНКА - го­род на за­па­де Ма­рок­ко, административный центр области Ка­саб­лан­ка.

Население 3,2 миллиона человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­режье Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Транс­порт­ный узел. Морской порт (круп­ней­ший в стра­не, гру­зо­обо­рот около 25 миллионов тонн в год; вы­воз в основном фос­фа­тов, зер­на, кож, шер­сти). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Му­хам­ме­да V (около 6 миллионов пас­са­жи­ров и 60 тысяч тонн гру­зов в 2007 году).

С VII века упо­ми­на­ет­ся под названием Ан­фа. В 1068 году за­хва­чен Аль­мо­ра­ви­да­ми. С XIII века на­хо­дил­ся под вла­стью Ме­ри­ни­дов . В 1468 году взят и раз­ру­шен пор­ту­галь­ца­ми. В 1575 году от­стро­ен ими за­но­во, по­лу­чил название Ка­за-Бран­ку (Casa branco) (пор­тугальское - бе­лый дом), иг­рал роль ук­ре­п­лён­но­го пунк­та и фак­то­рии. Поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем в 1755 году. Вос­ста­нов­лен сул­та­ном Ма­рок­ко Си­ди Му­хам­ме­дом бен Аб­дал­ла­хом (1757-1790 годы) и пе­ре­шёл под его власть. С это­го вре­ме­ни по-араб­ски офи­ци­аль­но име­но­вал­ся Дар-эль-Бей­да (бе­лый дом; испанское название Casablanca). В XIX веке пре­вра­тил­ся в порт ме­ж­ду­народной тран­зит­ной тор­гов­ли. В 1907 году ок­ку­пи­ро­ван фран­цу­за­ми и до про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­симо­сти Ма­рок­ко (02.03.1956 года) вхо­дил во французскую зо­ну про­тек­то­ра­та Ма­рок­ко. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны в хо­де опе­ра­ции «Торч» (смотрите Се­ве­ро-Аф­ри­кан­ская де­сант­ная опе­ра­ция 1942 года) 11.11.1942 года Касабланка взя­та под кон­троль американо- британских си­ла­ми. Ме­сто про­ве­де­ния Ка­саб­ланк­ской кон­фе­рен­ции 1943 года. В по­сле­дую­щие го­ды в го­ро­де бы­ли со­ору­же­ны круп­ные во­енно-воздушные и во­енно-морские ба­зы. В 1961 году Касабланка - ме­сто про­ве­де­ния кон­фе­рен­ции африканских го­су­дарств, об­ра­зо­вав­ших так называемую Ка­саб­ланк­скую груп­пу (в 1963 году во­шла в со­став Организации африканского един­ст­ва, ны­не Аф­ри­кан­ский со­юз).

Ста­рый го­род (Ста­рая Ме­ди­на) ок­ру­жён сте­на­ми с во­ро­та­ми и бас­тио­на­ми; на его уз­ких улоч­ках рас­по­ло­же­ны ме­че­ти (Дар-эль-Мах­зен, XVIII век), куб­бы (ку­поль­ные гроб­ни­цы), лав­ки тор­гов­цев. Близ Ме­ди­ны, на бе­ре­гу океа­на, - ме­четь Ха­са­на II (1986-1993 годы, архитектор М. Пин­со; вклю­ча­ет мед­ре­се, биб­лио­те­ку, Национальный му­зей; мо­лит­вен­ный зал с 78 ко­лон­на­ми из ро­зо­во­го гра­ни­та ук­ра­шен фре­ска­ми, мо­заи­кой, резь­бой; один из са­мых вы­со­ких в ми­ре ми­на­ре­тов - высота около 210 м). Сре­ди по­стро­ек Но­во­го го­ро­да с об­шир­ны­ми пло­ща­дя­ми, пар­ка­ми, фон­та­на­ми и мно­го­этаж­ны­ми до­ма­ми: дво­рец юс­ти­ции в мав­ри­тан­ском сти­ле (1922 год), церк­ви Сен-Жан (1906 год), Сак­ре-Кёр (1930-1952 годы, архитектор П. Бус­ке, инженер Р. Деб­ру­аз; вит­ра­жи, 2 ко­ло­коль­ни высотой 56 м; с 1956 года куль­тур­ный центр), Нотр-Дам-де-Лурд (1956 год; вит­ра­жи), зда­ния «Ли­бер­те» (1950 год, архитектор Л. Мо­ран­ди, инженер Ле Пап), «Твин Центр» (1999 год, архитектор Р. Бо­филл). Во­круг Ко­ро­лев­ско­го двор­ца (1920 год) с 1923 года фор­ми­ро­вал­ся квар­тал Хо­бус (Но­вая Ме­ди­на) с по­строй­ка­ми в тра­диционном сти­ле: Им­пер­ская ал­лея с двор­цом Ма­хак­ма-па­ши, вос­про­из­во­дя­щим фор­мы Аль­гам­бры в Гра­на­де (1941-1952 годы, архитектор А. Ка­дет; ны­не пре­фек­ту­ра); ме­че­ти Му­хам­ме­да V и Си­ди-бен-Юсеф. К се­ве­ро- вос­то­ку от пор­та (до­ки - 1916 год, ар­хи­тек­то­ры О. Пер­ре и Г. Пер­ре) - промышленная зо­на.

Научно-исследовательские ин­сти­ту­ты: Пас­те­ра (1929 год), ры­бо­лов­ст­ва (1947 год), океа­но­гра­фии (1948 год), био­ло­гии и био­хи­мии и др. Уни­вер­си­теты: Ха­са­на II (1975 год, от­крыт в 1976 году), Боль­шой университет Касабланки (круп­ней­ший не­го­су­дарственный вуз). Кон­сер­ва­то­рия (1942 год). Выс­шие шко­лы (ин­сти­ту­ты): ху­до­же­ст­вен­ная (1951 год), об­щественного тру­да (1971 год), ме­недж­мен­та (1971 год), ин­же­нер­ная (1986 год), на­ук о пи­та­нии (1997 год), ди­зай­на и изо­бра­зительных ис­кусств (2006 год) и др. Городская бибилиотека (1917 год). Му­зей ма­рок­кан­ско­го иу­да­из­ма (1997 год), Му­зей ис­кусств (кол­лек­ция искусства XX век). Те­ат­ры: му­ни­ци­паль­ный, дет­ский и др. Про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли уни­вер­си­тет­ских те­ат­ров, те­ат­ра бер­бе­ров, «Те­атр и куль­ту­ра». На ста­дио­не «Му­хам­мед V» (67 тысяч мест) при­ни­ма­ют со­пер­ни­ков фут­боль­ные клу­бы «Ра­д­жа» - 8-крат­ный чем­пи­он Ма­рок­ко (1988-2004 годы), об­ла­да­тель Куб­ка африканских чем­пио­нов (1989, 1997, 1999 годы), Куб­ка (2003 год) и Су­пер­куб­ка (1999 год) Африканской кон­фе­де­ра­ции фут­бо­ла, и «Ви­дад» - 16-крат­ный чем­пи­он Ма­рок­ко (1948-2006 годы), об­ла­да­тель Куб­ка африканских чем­пио­нов (1992 год), африканского Куб­ка куб­ков (2002 год). В 1988 году в Касабланке про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка африканских на­ций по фут­бо­лу. С 1986 года про­во­дит­ся еже­год­ный тен­нис­ный тур­нир се­рии «ATP Tour». В 1958 году в ок­ре­ст­но­стях Касабланки со­сто­ял­ся Гран-при Ма­рок­ко, один из эта­пов чем­пио­на­та ми­ра в гон­ках «Фор­му­лы-1».

Касабланка - круп­ный фи­нан­со­вый, тор­го­вый и промышленный центр стра­ны (про­из­во­дит­ся около 40% промышленной про­дук­ции Ма­рок­ко и скон­цен­три­ро­ва­но свыше 50% всех за­ня­тых в эко­но­ми­ке; середина 2000-х годов). В струк­ту­ре валового регионального продукта до­ми­ни­ру­ют сфе­ра ус­луг (главным образом тор­гов­ля, бан­ков­ско-фи­нан­со­вые ус­лу­ги, транс­порт) и промышленность. Фон­до­вая бир­жа Касабланки (объ­ём тор­гов свыше 19 миллиардов долларов в 2006 году) - од­на из ста­рей­ших в Аф­ри­ке (1929 год). В Касабланке рас­по­ла­га­ют­ся го­лов­ные офи­сы круп­ней­ших ма­рокканских бан­ков (в т. ч. Attijariwafa Bank - 2-й банк стра­ны по­сле Центрального бан­ка Ма­рок­ко, Bank Al-Maghrib, Banque Marocaine du Commerce Extérieur SA и др.), пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ных иностранных бан­ков (Banque Marocaine pour le Commerce et l’Indust­rie SA, Arab Bank Maroc, Citibank NA, Crédit du Maroc и др.), штаб-квар­ти­ры ве­ду­щих национальных ком­па­ний («Royal Air Ma­roc» и «Jet4you» - авиа­пе­ре­воз­ки; «Ma­roc Soir Group» - из­да­тель­ский биз­нес; «Office Cherifien des Phosphates» - до­бы­ча и экс­порт фос­фо­ри­тов и др.) и ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва иностранных кор­по­ра­ций («Coca Cola Comp.», IBM, «AT&T World Communication» и др.). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: ма­ши­но­строе­ние (за­во­ды по сбор­ке ав­то­мо­би­лей, про­изводству гор­но-шахт­но­го, транс­порт­но­го и сельско-хозяйственного обо­ру­до­ва­ния), хи­ми­че­ская (пе­ре­ра­бот­ка фос­фо­ри­тов), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, тек­стиль­ная, ко­же­вен­ная, пи­ще­вая (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и мо­ре­про­дук­тов), та­бач­ная, сте­коль­ная, ме­бель­ная. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Ры­бо­лов­ст­во.

Близ Касабланки - руи­ны кре­по­сти Бу­лау­ан (1710 год).

Иллюстрация:

Ка­саб­лан­ка. Ме­четь Ха­са­на II. 1986-1993 годы. Ар­хи­тек­тор М. Пин­со.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)