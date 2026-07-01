КАСАБЛАНКА
КАСАБЛАНКА - город на западе Марокко, административный центр области Касабланка.
Население 3,2 миллиона человек (2008 год). Расположен на побережье Атлантического океана. Транспортный узел. Морской порт (крупнейший в стране, грузооборот около 25 миллионов тонн в год; вывоз в основном фосфатов, зерна, кож, шерсти). Международный аэропорт имени Мухаммеда V (около 6 миллионов пассажиров и 60 тысяч тонн грузов в 2007 году).
С VII века упоминается под названием Анфа. В 1068 году захвачен Альморавидами. С XIII века находился под властью Меринидов. В 1468 году взят и разрушен португальцами. В 1575 году отстроен ими заново, получил название Каза-Бранку (Casa branco) (португальское - белый дом), играл роль укреплённого пункта и фактории. Почти полностью разрушен землетрясением в 1755 году. Восстановлен султаном Марокко Сиди Мухаммедом бен Абдаллахом (1757-1790 годы) и перешёл под его власть. С этого времени по-арабски официально именовался Дар-эль-Бейда (белый дом; испанское название Casablanca). В XIX веке превратился в порт международной транзитной торговли. В 1907 году оккупирован французами и до провозглашения независимости Марокко (02.03.1956 года) входил во французскую зону протектората Марокко. В годы 2-й мировой войны в ходе операции «Торч» (смотрите Северо-Африканская десантная операция 1942 года) 11.11.1942 года Касабланка взята под контроль американо- британских силами. Место проведения Касабланкской конференции 1943 года. В последующие годы в городе были сооружены крупные военно-воздушные и военно-морские базы. В 1961 году Касабланка - место проведения конференции африканских государств, образовавших так называемую Касабланкскую группу (в 1963 году вошла в состав Организации африканского единства, ныне Африканский союз).
Старый город (Старая Медина) окружён стенами с воротами и бастионами; на его узких улочках расположены мечети (Дар-эль-Махзен, XVIII век), куббы (купольные гробницы), лавки торговцев. Близ Медины, на берегу океана, - мечеть Хасана II (1986-1993 годы, архитектор М. Пинсо; включает медресе, библиотеку, Национальный музей; молитвенный зал с 78 колоннами из розового гранита украшен фресками, мозаикой, резьбой; один из самых высоких в мире минаретов - высота около 210 м). Среди построек Нового города с обширными площадями, парками, фонтанами и многоэтажными домами: дворец юстиции в мавританском стиле (1922 год), церкви Сен-Жан (1906 год), Сакре-Кёр (1930-1952 годы, архитектор П. Буске, инженер Р. Дебруаз; витражи, 2 колокольни высотой 56 м; с 1956 года культурный центр), Нотр-Дам-де-Лурд (1956 год; витражи), здания «Либерте» (1950 год, архитектор Л. Моранди, инженер Ле Пап), «Твин Центр» (1999 год, архитектор Р. Бофилл). Вокруг Королевского дворца (1920 год) с 1923 года формировался квартал Хобус (Новая Медина) с постройками в традиционном стиле: Имперская аллея с дворцом Махакма-паши, воспроизводящим формы Альгамбры в Гранаде (1941-1952 годы, архитектор А. Кадет; ныне префектура); мечети Мухаммеда V и Сиди-бен-Юсеф. К северо- востоку от порта (доки - 1916 год, архитекторы О. Перре и Г. Перре) - промышленная зона.
Научно-исследовательские институты: Пастера (1929 год), рыболовства (1947 год), океанографии (1948 год), биологии и биохимии и др. Университеты: Хасана II (1975 год, открыт в 1976 году), Большой университет Касабланки (крупнейший негосударственный вуз). Консерватория (1942 год). Высшие школы (институты): художественная (1951 год), общественного труда (1971 год), менеджмента (1971 год), инженерная (1986 год), наук о питании (1997 год), дизайна и изобразительных искусств (2006 год) и др. Городская бибилиотека (1917 год). Музей марокканского иудаизма (1997 год), Музей искусств (коллекция искусства XX век). Театры: муниципальный, детский и др. Проводятся фестивали университетских театров, театра берберов, «Театр и культура». На стадионе «Мухаммед V» (67 тысяч мест) принимают соперников футбольные клубы «Раджа» - 8-кратный чемпион Марокко (1988-2004 годы), обладатель Кубка африканских чемпионов (1989, 1997, 1999 годы), Кубка (2003 год) и Суперкубка (1999 год) Африканской конфедерации футбола, и «Видад» - 16-кратный чемпион Марокко (1948-2006 годы), обладатель Кубка африканских чемпионов (1992 год), африканского Кубка кубков (2002 год). В 1988 году в Касабланке проходили матчи Кубка африканских наций по футболу. С 1986 года проводится ежегодный теннисный турнир серии «ATP Tour». В 1958 году в окрестностях Касабланки состоялся Гран-при Марокко, один из этапов чемпионата мира в гонках «Формулы-1».
Касабланка - крупный финансовый, торговый и промышленный центр страны (производится около 40% промышленной продукции Марокко и сконцентрировано свыше 50% всех занятых в экономике; середина 2000-х годов). В структуре валового регионального продукта доминируют сфера услуг (главным образом торговля, банковско-финансовые услуги, транспорт) и промышленность. Фондовая биржа Касабланки (объём торгов свыше 19 миллиардов долларов в 2006 году) - одна из старейших в Африке (1929 год). В Касабланке располагаются головные офисы крупнейших марокканских банков (в т. ч. Attijariwafa Bank - 2-й банк страны после Центрального банка Марокко, Bank Al-Maghrib, Banque Marocaine du Commerce Extérieur SA и др.), представительства крупных иностранных банков (Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie SA, Arab Bank Maroc, Citibank NA, Crédit du Maroc и др.), штаб-квартиры ведущих национальных компаний («Royal Air Maroc» и «Jet4you» - авиаперевозки; «Maroc Soir Group» - издательский бизнес; «Office Cherifien des Phosphates» - добыча и экспорт фосфоритов и др.) и региональные представительства иностранных корпораций («Coca Cola Comp.», IBM, «AT&T World Communication» и др.). Ведущие отрасли промышленности: машиностроение (заводы по сборке автомобилей, производству горно-шахтного, транспортного и сельско-хозяйственного оборудования), химическая (переработка фосфоритов), нефтеперерабатывающая, текстильная, кожевенная, пищевая (в т. ч. переработка рыбы и морепродуктов), табачная, стекольная, мебельная. Производство стройматериалов. Рыболовство.
Близ Касабланки - руины крепости Булауан (1710 год).
Иллюстрация:
Касабланка. Мечеть Хасана II. 1986-1993 годы. Архитектор М. Пинсо.