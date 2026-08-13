КАРЗУ ЖАН МАРИ

КАРЗУ ЖАН МАРИ ( псевдоним с 1931 года; настоящее имя и фамамилия Гар­ник Зу­лу­мян, Zou­loumian) - французский гра­фик, жи­во­пи­сец, сце­но­граф, член Института Фран­ции (1977 год).

Сын армянского фо­то­гра­фа; был де­пор­ти­ро­ван с семь­ёй в 1915 году, жил в Каи­ре, с 1924 года - в Па­ри­же, где учил­ся в Шко­ле ар­хи­тек­ту­ры (1925-1928 годы) и в ака­де­мии «Ла Гранд Шомь­ер» (1926-1927 годы). Ран­ние жи­во­пис­ные пей­за­жи близ­ки твор­че­ст­ву М. Ут­рил­ло; в на­тюр­мор­тах, пей­за­жах и порт­ре­тах 1930-х годов пре­об­ла­да­ют мис­тические на­строе­ния, сбли­жаю­щие твор­че­ст­во Карзу с сюр­реа­лиз­мом . В 1930-1932 годах Карзу ис­пол­нял ку­би­стические кол­ла­жи; по­сле крат­ко­го ув­ле­че­ния аб­ст­рак­цио­низ­мом соз­дал (с конца 1930-х годов) ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль, в ко­то­ром ре­аль­ные об­ра­зы со­сед­ст­ву­ют с сим­во­ли­че­ски­ми. Пред­мет­ный мир в его ра­бо­тах со­ткан из не­ве­со­мой пау­ти­ны пе­ре­се­каю­щих­ся ли­ний и штри­хов, спле­таю­щих­ся в слож­ные ара­бе­ски; этот утон­чён­ный гра­физм при­да­ёт изо­бра­же­нию не­ре­аль­ный, «сно­ви­ден­че­ский» ха­рак­тер (ви­ды Па­ри­жа, Вер­са­ля, Про­ван­са, Ве­не­ции, Ар­ме­нии и другие). Сквоз­ны­ми мо­ти­ва­ми в его искусстве ста­но­вят­ся ме­та­фо­рические об­ра­зы пус­тын­ной ком­на­ты с оди­но­ки­ми фи­гу­ра­ми («Бу­кет роз», 1980 год), фан­та­стические го­ро­да («За­бы­тый го­род», 1977 год; «Ци­та­дель во сне», 1980 год), пор­та, га­ва­ни («При­стань да­лё­кой меч­ты», 1980 год), та­ин­ст­вен­но­го ле­са, раз­ру­ше­ния и бед­ст­вий (цикл «Апо­ка­лип­сис», 1957 год; «Па­мя­ти Мил­ле», 1976 год; «Вер­ден», 1977 год). Не­ред­ко ху­дож­ник вво­дит в свои ра­бо­ты цвет, соз­даю­щий эмо­цио­наль­ное на­пря­же­ние. По­этич­но­стью от­ме­че­ны книж­ные ил­лю­ст­ра­ции Карзу (к про­из­ве­де­ни­ям Э. Хе­мин­гу­эя, А. Ка­мю, Э. По и других). Ра­бо­тая в те­ат­ре с 1950-х годов, ху­дож­ник прив­нёс в сце­но­гра­фию сти­ли­сти­ку сво­их жи­во­пис­ных и гра­фических ра­бот. Офор­мил од­ну из кар­тин опе­ры-ба­ле­та «Га­лант­ная Ин­дия» Ж. Ф. Ра­мо (1952 год) и ба­лет «Жи­зель» А. Ада­на (1954 год) в Па­риж­ской опе­ре, ба­лет «Волк» А. Дю­тийё (1953 год, «Бал­ле де Па­ри»; 1963 год, те­атр «Ла Ска­ла», Ми­лан), тра­ге­дию «Ата­лия» Ж. Ра­си­на (1955 год, «Ко­ме­ди Фран­сез»). По­сле сво­ей пер­вой вы­став­ки в Ере­ва­не (1966 год) Карзу по­да­рил КГ Ар­ме­нии все экс­по­ни­ро­ван­ные ра­бо­ты. На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1956 год).

Иллюстрация:

Ж.М. Кар­зу. «Зо­ло­тое сия­ние». Цвет­ная ли­то­гра­фия.1981 год.