КАРЗУ ЖАН МАРИ
КАРЗУ ЖАН МАРИ (псевдоним с 1931 года; настоящее имя и фамамилия Гарник Зулумян, Zouloumian) - французский график, живописец, сценограф, член Института Франции (1977 год).
Сын армянского фотографа; был депортирован с семьёй в 1915 году, жил в Каире, с 1924 года - в Париже, где учился в Школе архитектуры (1925-1928 годы) и в академии «Ла Гранд Шомьер» (1926-1927 годы). Ранние живописные пейзажи близки творчеству М. Утрилло; в натюрмортах, пейзажах и портретах 1930-х годов преобладают мистические настроения, сближающие творчество Карзу с сюрреализмом. В 1930-1932 годах Карзу исполнял кубистические коллажи; после краткого увлечения абстракционизмом создал (с конца 1930-х годов) индивидуальный стиль, в котором реальные образы соседствуют с символическими. Предметный мир в его работах соткан из невесомой паутины пересекающихся линий и штрихов, сплетающихся в сложные арабески; этот утончённый графизм придаёт изображению нереальный, «сновиденческий» характер (виды Парижа, Версаля, Прованса, Венеции, Армении и другие). Сквозными мотивами в его искусстве становятся метафорические образы пустынной комнаты с одинокими фигурами («Букет роз», 1980 год), фантастические города («Забытый город», 1977 год; «Цитадель во сне», 1980 год), порта, гавани («Пристань далёкой мечты», 1980 год), таинственного леса, разрушения и бедствий (цикл «Апокалипсис», 1957 год; «Памяти Милле», 1976 год; «Верден», 1977 год). Нередко художник вводит в свои работы цвет, создающий эмоциональное напряжение. Поэтичностью отмечены книжные иллюстрации Карзу (к произведениям Э. Хемингуэя, А. Камю, Э. По и других). Работая в театре с 1950-х годов, художник привнёс в сценографию стилистику своих живописных и графических работ. Оформил одну из картин оперы-балета «Галантная Индия» Ж. Ф. Рамо (1952 год) и балет «Жизель» А. Адана (1954 год) в Парижской опере, балет «Волк» А. Дютийё (1953 год, «Балле де Пари»; 1963 год, театр «Ла Скала», Милан), трагедию «Аталия» Ж. Расина (1955 год, «Комеди Франсез»). После своей первой выставки в Ереване (1966 год) Карзу подарил КГ Армении все экспонированные работы. Награждён орденом Почётного легиона (1956 год).
Иллюстрация:
Ж.М. Карзу. «Золотое сияние». Цветная литография.1981 год.