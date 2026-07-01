КАРЗИНКИНЫ

КАРЗИ́НКИНЫ - купечес­кий род.

Ро­до­на­чаль­ник - Ан­д­рей Си­доро­вич (около 1760-1822 годов), вы­хо­дец из эко­но­мических кре­сть­ян деревни Тру­фа­но­во Бо­ри­сог­леб­ско­го уезда Яро­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва; в 1791 году всту­пил в 3-ю гиль­дию московского ку­пе­че­ст­ва, имел торг «в яб­лош­ном ря­ду», в 1810-х годах ку­пец 1-й гиль­дии (в отдельные го­ды - 2-й гиль­дии). Его сыно­вья - Иван Ан­д­рее­вич (1790 - около 1873 годов) и Алек­сандр Ан­д­рее­вич (1792 - по­сле 1835 годов), с 1820-х годов московские куп­цы 1-й гиль­дии, по­томственные почетные гра­ж­да­не (1834 год), за­ни­ма­лись оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­лей ча­ем, ко­то­рый по­ку­па­ли в Ки­тае че­рез Кях­ту. И.А. Кар­зин­кин яв­лял­ся по­пе­чи­те­лем московских Ме­щан­ских учи­лищ (1835-1838 годы), экс­пер­том для ос­виде­тель­ст­во­ва­ния кон­тра­банд­но­го чая (1851-1855 годы), а в Крым­скую вой­ну 1853-1856 годов - чле­ном Комитета для сбо­ра по­жерт­во­ва­ний на государственное опол­че­ние и другие во­енные на­доб­но­сти (1855-1856 годы). Бра­тья ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми двух вет­вей ди­на­стии Карзинкиных. Пред­ста­ви­те­ли обе­их вет­вей, при­об­ре­тя зна­чительные ка­пи­та­лы на чае­тор­гов­ле, за­ня­лись тек­стиль­ным де­лом, с по­след­ней тре­ти XIX века тес­но со­труд­ни­ча­ли в этой сфе­ре.

Сын А.А. Кар­зин­ки­на Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич (около 1823-1906 годов), по­томственный почетный гра­ж­да­нин, ку­пец 1-й гиль­дии, ком­мер­ции со­вет­ник (1886 год), вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1870-1876, 1879-1900 годы), член Учёт­но-ссуд­но­го комитета Московской кон­то­ры Государственного бан­ка (1873-1877 годы); вёл круп­ную тор­гов­лю ча­ем. В 1855-1858 годах экс­перт для ос­ви­де­тель­ст­во­ва­ния кон­тра­банд­но­го чая. В 1857 году совместно с бра­том Ива­ном Алек­сан­д­ро­ви­чем в до­ле с пе­тербургским куп­цом Г.М. Игум­но­вым при­об­рёл Яро­слав­скую Боль­шую ма­ну­фак­ту­ру (ос­но­ва­на в 1722 году; ны­не Яро­слав­ский ком­би­нат тех­нических тка­ней «Крас­ный Пе­ре­коп»). В 1858 году они уч­ре­ди­ли пае­вое Товарищество (с 1887 года Тор­го­во-про­мыш­лен­ное товарищество) Яро­слав­ской Боль­шой ма­ну­фак­ту­ры, пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­ли пред­при­ятие с пе­ре­ра­бот­ки льна на хлоп­ко­пря­диль­ное и бу­ма­гот­кац­кое про­изводство. К началу XX века Карзинкины вла­де­ли в Средней Азии хлоп­ко­вы­ми план­та­ция­ми (свыше 1,9 тысяч га) и 11 хлоп­ко­очи­стительными пред­при­ятия­ми, по­став­ляв­ши­ми сы­рьё для Яро­слав­ской Боль­шой ма­ну­фак­ту­ры. В 1912 году она счи­та­лась вто­рым по мощ­но­сти (по­сле Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры в Ве­зен­берг­ском уезде Эс­т­лянд­ской губернии) пред­при­яти­ем Рос­сии в сво­ей от­рас­ли и име­ла 11 тысяч ра­бо­чих. На ней реа­лизо­вы­ва­лась ши­ро­кая со­ци­аль­ная про­грам­ма для ра­бо­чих: зна­чительные сред­ст­ва тра­ти­лись на жи­льё, шко­лы, боль­ни­цы, дет­ский сад. Ан­д­рей А. Кар­зин­кин был чле­ном-бла­го­тво­ри­те­лем Ком­мерческого училища (1857-1866 годы), в 1873-1902 годах по­жерт­во­вал 69,9 тысяч рублей Ме­щан­ским учи­ли­щам, Ни­ко­ла­ев­ско­му до­му при­зре­ния вдов и си­рот ку­печеского со­сло­вия (с 1885 года член его по­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та) и во вспо­мо­гательную кас­су московского ку­печеского со­сло­вия; по­пе­чи­тель бо­га­дель­ни имени Д.А. Мо­ро­зо­ва (с 1892 года). Его же­на Со­фья Ни­ко­ла­ев­на (1836-1911 годы), дочь куп­ца Н.А. Рыб­ни­ко­ва, жерт­во­ва­ла на Бах­ру­шин­скую боль­ни­цу, в том числе 20 тысяч рублей на уст­рой­ст­во кор­пу­са для жен­щин, боль­ных ту­бер­ку­лё­зом (от­крыт в 1908 году), яв­ля­лась по­пе­чи­тель­ни­цей 1-го Та­ган­ско­го жен­ско­го на­чаль­но­го училища.

Сын А.А. и С.Н. Кар­зин­ки­ных - Алек­сандр Ан­д­рее­вич [06(18).06.1863 - около 1931 годов], ку­пец 1-й гиль­дии, один из ди­рек­то­ров Товарищества Яро­слав­ской Боль­шой ма­ну­фак­ту­ры (с 1886 года), член со­ве­тов Московского учёт­но­го и ссуд­но­го бан­ка, Московского бан­ка (Ря­бу­шин­ских), Российского вза­им­но­го стра­хо­во­го сою­за, вы­бор­ный Московского бир­жево­го общества (1906-1918 годы). Один из круп­ней­ших московских до­мо­вла­дель­цев. В 1908 году по­жерт­во­вал в па­мять о по­кой­ном от­це 51 тысячу рублей в рав­ных до­лях Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию и Московскому ку­печескому обществу для вы­да­чи по­со­бий бед­ным. По­стро­ил и обо­ру­до­вал на свои сред­ст­ва ле­чеб­ни­цу для груд­ных де­тей (на 15 мест), от­кры­тую в 1914 году при Мо­ро­зов­ской боль­ни­це в Мо­ск­ве. Член московского Ну­миз­ма­тического общества, ав­тор ра­бот о русских ме­да­лях [«Ма­те­риа­лы по рус­ской ну­миз­ма­ти­ке», 1893 год, выпуск 1; «О ме­да­лях ца­ря Ди­мит­рия Иоан­но­ви­ча (Лже­ди­мит­рия I)», 1889 год], член со­ве­тов Московской городской ху­дожественной га­ле­реи П. и С. Треть­я­ко­вых (1905-1912 годы) и Му­зея ги­гие­ны и са­ни­тар­ной тех­ни­ки. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ра­бо­тал в Ис­то­рическом му­зее. В 1910-х годах пре­дос­та­вил свой московский особ­няк се­ст­ре, ху­дож­ни­це Е.А. Те­ле­шо­вой (1869-1943 годы), и зя­тю, пи­са­те­лю Н.Д. Те­ле­шо­ву, ко­то­рый про­жи­вал в нём до сво­ей кон­чи­ны.

Сын Ива­на Ан­д­рее­ви­ча - Иван Ива­но­вич [1825 - 04(16).10.1882 годов], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, московский ку­пец 1-й гиль­дии, чае­тор­го­вец, один из уч­ре­ди­те­лей (1874 год) Товарищества Ба­ла­шин­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий, вла­дев­ше­го су­кон­ной фаб­ри­кой в селе Ни­коль­ское (близ поселка Ба­ла­ши­ха) Мос­ков­ско­го уезда Мос­ков­ской губернии (фаб­ри­ка ос­но­ва­на князем Н.И. Тру­бец­ким в 1830-х годах). При фаб­ри­ке бы­ла уст­рое­на бо­га­дель­ня для пре­ста­ре­лых с ка­пи­та­лом свыше 140 тысяч рублей. И.И. Кар­зин­кин со­сто­ял почетным блю­сти­те­лем Заи­ко­нос­пас­ско­го ду­хов­но­го училищаща, по­жерт­во­вал бла­го­тво­рительным за­ве­де­ни­ям Московского ку­печеского общества 14 тысяч рублей, за­ве­щал 40 тысяч рублей на по­со­бия бед­ным, на вкла­ды в церк­ви и мо­на­сты­ри. Один из сы­но­вей И.И. Кар­зин­ки­на - Сер­гей Ива­но­вич [1847-30.04(12.05).1886 годов], по­томственный почетный гра­ж­да­нин, ку­пец 1-й гиль­дии, тор­го­вал ча­ем под фир­мой «Ива­на Кар­зин­ки­на на­след­ник и Ко», один из ди­рек­то­ров Товарищества Яро­слав­ской Боль­шой ма­ну­фак­ту­ры, член по­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та Московской глаз­ной боль­ни­цы (1879-1886 годы). Его вдо­ва, Юлия Мат­ве­ев­на [1850-1915(?) годы], с 1887 года московская куп­чи­ха 1-й гиль­дии, в сво­ём име­нии Кар­зин­ки­но в селе Трои­це-Лы­ко­во (ны­не в чер­те Мо­ск­вы) в конце XIX века уст­рои­ла ле­чеб­ни­цу и бо­га­дель­ню на 80 мест. В 1904 году по­жерт­во­ва­ла уча­сток зем­ли из сво­его име­ния и 30 тысяч рублей на уст­рой­ст­во на этом уча­ст­ке лет­ней да­чи-при­юта «для де­тей идио­тов и эпи­леп­ти­ков». Стар­ший сын С.И. и Ю.М. Кар­зин­ки­ных Сер­гей Сер­гее­вич (1869-1918 годы), по­томственный почетный гра­ж­да­нин, московский ку­пец 2-й гиль­дии, ком­мер­ции со­вет­ник, глас­ный Московской городской ду­мы (1897-1904 годы; из­бран так­же на оче­ред­ные 4 го­да в 1905 году), круп­ный до­мо­вла­де­лец, один из ди­рек­то­ров Товарищества Яро­слав­ской Боль­шой ма­ну­фак­ту­ры и Ни­же­го­род­ско­го яр­ма­роч­но­го товарищества, член со­ве­та Московского тор­го­во­го бан­ка; с 1878 года со­дер­жал од­ну из круп­ней­ших и пре­стиж­ных гос­ти­ниц Мо­ск­вы - «Боль­шую Мо­с­ков­скую гос­ти­ни­цу», а так­же рес­то­ран при ней (в советское вре­мя здесь воз­ве­де­на гос­ти­ни­ца «Мо­ск­ва»), в 1898 году для вла­де­ния ими совместно с 46 пай­щи­ка­ми уч­ре­дил Товарищество на ве­ре «С.С. Кар­зин­кин, М.В. Се­ли­ва­нов и Ко»; вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1900-1909 годы). Член Московского ЦК «Сою­за 17 ок­тяб­ря».

Иллюстрации:

Иван Анд­рее­вич Кар­зин­кин. Фо­то­ти­пия.

Алек­сандр Анд­рее­вич Кар­зин­кин (1792 - пос­ле 1835 годов). Фо­то­ти­пия.

Алек­сандр Ан­д­рее­вич Кар­зин­кин (1863 - около 1931 годов). Порт­рет ра­бо­ты ху­дож­ни­ка А.Я. Го­ло­ви­на. 1890-е годы.

Яро­слав­ская Боль­шая ма­ну­фак­ту­ра. Но­вая фаб­ри­ка. Фо­то. Начало XX века.

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