КАРЗИНКИНЫ
КАРЗИ́НКИНЫ - купеческий род.
Родоначальник - Андрей Сидорович (около 1760-1822 годов), выходец из экономических крестьян деревни Труфаново Борисоглебского уезда Ярославского наместничества; в 1791 году вступил в 3-ю гильдию московского купечества, имел торг «в яблошном ряду», в 1810-х годах купец 1-й гильдии (в отдельные годы - 2-й гильдии). Его сыновья - Иван Андреевич (1790 - около 1873 годов) и Александр Андреевич (1792 - после 1835 годов), с 1820-х годов московские купцы 1-й гильдии, потомственные почетные граждане (1834 год), занимались оптовой и розничной торговлей чаем, который покупали в Китае через Кяхту. И.А. Карзинкин являлся попечителем московских Мещанских училищ (1835-1838 годы), экспертом для освидетельствования контрабандного чая (1851-1855 годы), а в Крымскую войну 1853-1856 годов - членом Комитета для сбора пожертвований на государственное ополчение и другие военные надобности (1855-1856 годы). Братья стали основателями двух ветвей династии Карзинкиных. Представители обеих ветвей, приобретя значительные капиталы на чаеторговле, занялись текстильным делом, с последней трети XIX века тесно сотрудничали в этой сфере.
Сын А.А. Карзинкина Андрей Александрович (около 1823-1906 годов), потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии, коммерции советник (1886 год), выборный Московского биржевого общества (1870-1876, 1879-1900 годы), член Учётно-ссудного комитета Московской конторы Государственного банка (1873-1877 годы); вёл крупную торговлю чаем. В 1855-1858 годах эксперт для освидетельствования контрабандного чая. В 1857 году совместно с братом Иваном Александровичем в доле с петербургским купцом Г.М. Игумновым приобрёл Ярославскую Большую мануфактуру (основана в 1722 году; ныне Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп»). В 1858 году они учредили паевое Товарищество (с 1887 года Торгово-промышленное товарищество) Ярославской Большой мануфактуры, переориентировали предприятие с переработки льна на хлопкопрядильное и бумаготкацкое производство. К началу XX века Карзинкины владели в Средней Азии хлопковыми плантациями (свыше 1,9 тысяч га) и 11 хлопкоочистительными предприятиями, поставлявшими сырьё для Ярославской Большой мануфактуры. В 1912 году она считалась вторым по мощности (после Кренгольмской мануфактуры в Везенбергском уезде Эстляндской губернии) предприятием России в своей отрасли и имела 11 тысяч рабочих. На ней реализовывалась широкая социальная программа для рабочих: значительные средства тратились на жильё, школы, больницы, детский сад. Андрей А. Карзинкин был членом-благотворителем Коммерческого училища (1857-1866 годы), в 1873-1902 годах пожертвовал 69,9 тысяч рублей Мещанским училищам, Николаевскому дому призрения вдов и сирот купеческого сословия (с 1885 года член его попечительского совета) и во вспомогательную кассу московского купеческого сословия; попечитель богадельни имени Д.А. Морозова (с 1892 года). Его жена Софья Николаевна (1836-1911 годы), дочь купца Н.А. Рыбникова, жертвовала на Бахрушинскую больницу, в том числе 20 тысяч рублей на устройство корпуса для женщин, больных туберкулёзом (открыт в 1908 году), являлась попечительницей 1-го Таганского женского начального училища.
Сын А.А. и С.Н. Карзинкиных - Александр Андреевич [06(18).06.1863 - около 1931 годов], купец 1-й гильдии, один из директоров Товарищества Ярославской Большой мануфактуры (с 1886 года), член советов Московского учётного и ссудного банка, Московского банка (Рябушинских), Российского взаимного страхового союза, выборный Московского биржевого общества (1906-1918 годы). Один из крупнейших московских домовладельцев. В 1908 году пожертвовал в память о покойном отце 51 тысячу рублей в равных долях Московскому городскому общественному управлению и Московскому купеческому обществу для выдачи пособий бедным. Построил и оборудовал на свои средства лечебницу для грудных детей (на 15 мест), открытую в 1914 году при Морозовской больнице в Москве. Член московского Нумизматического общества, автор работ о русских медалях [«Материалы по русской нумизматике», 1893 год, выпуск 1; «О медалях царя Димитрия Иоанновича (Лжедимитрия I)», 1889 год], член советов Московской городской художественной галереи П. и С. Третьяковых (1905-1912 годы) и Музея гигиены и санитарной техники. После Октябрьской революции 1917 года работал в Историческом музее. В 1910-х годах предоставил свой московский особняк сестре, художнице Е.А. Телешовой (1869-1943 годы), и зятю, писателю Н.Д. Телешову, который проживал в нём до своей кончины.
Сын Ивана Андреевича - Иван Иванович [1825 - 04(16).10.1882 годов], потомственный почетный гражданин, московский купец 1-й гильдии, чаеторговец, один из учредителей (1874 год) Товарищества Балашинской мануфактуры бумажных изделий, владевшего суконной фабрикой в селе Никольское (близ поселка Балашиха) Московского уезда Московской губернии (фабрика основана князем Н.И. Трубецким в 1830-х годах). При фабрике была устроена богадельня для престарелых с капиталом свыше 140 тысяч рублей. И.И. Карзинкин состоял почетным блюстителем Заиконоспасского духовного училищаща, пожертвовал благотворительным заведениям Московского купеческого общества 14 тысяч рублей, завещал 40 тысяч рублей на пособия бедным, на вклады в церкви и монастыри. Один из сыновей И.И. Карзинкина - Сергей Иванович [1847-30.04(12.05).1886 годов], потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии, торговал чаем под фирмой «Ивана Карзинкина наследник и Ко», один из директоров Товарищества Ярославской Большой мануфактуры, член попечительского совета Московской глазной больницы (1879-1886 годы). Его вдова, Юлия Матвеевна [1850-1915(?) годы], с 1887 года московская купчиха 1-й гильдии, в своём имении Карзинкино в селе Троице-Лыково (ныне в черте Москвы) в конце XIX века устроила лечебницу и богадельню на 80 мест. В 1904 году пожертвовала участок земли из своего имения и 30 тысяч рублей на устройство на этом участке летней дачи-приюта «для детей идиотов и эпилептиков». Старший сын С.И. и Ю.М. Карзинкиных Сергей Сергеевич (1869-1918 годы), потомственный почетный гражданин, московский купец 2-й гильдии, коммерции советник, гласный Московской городской думы (1897-1904 годы; избран также на очередные 4 года в 1905 году), крупный домовладелец, один из директоров Товарищества Ярославской Большой мануфактуры и Нижегородского ярмарочного товарищества, член совета Московского торгового банка; с 1878 года содержал одну из крупнейших и престижных гостиниц Москвы - «Большую Московскую гостиницу», а также ресторан при ней (в советское время здесь возведена гостиница «Москва»), в 1898 году для владения ими совместно с 46 пайщиками учредил Товарищество на вере «С.С. Карзинкин, М.В. Селиванов и Ко»; выборный Московского биржевого общества (1900-1909 годы). Член Московского ЦК «Союза 17 октября».
Иллюстрации:
Иван Андреевич Карзинкин. Фототипия.
Александр Андреевич Карзинкин (1792 - после 1835 годов). Фототипия.
Александр Андреевич Карзинкин (1863 - около 1931 годов). Портрет работы художника А.Я. Головина. 1890-е годы.
Ярославская Большая мануфактура. Новая фабрика. Фото. Начало XX века.