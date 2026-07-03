КАРЗИНКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Купец 1-й гильдии, предприниматель.

Родился в 1825 году. Принадлежал к известному московскому купеческому роду Карзинкиных. Был дважды женат - на Екатерине Ивановне Медведковой и Елизавете Григорьевне Шелапутиной. Дети - Иван, Алексей, Сергей, Дмитрий, Капитолина.

Продолжил семейное дело по торговле чаем. Кроме того, в 1874 году вместе с братом жены Павлом Шелапутиным, Михаилом Щегловым и Майклом Лунном основал Балашинскую мануфактуру бумажных изделий. Фирма представляла собой паевое Товарищество. Интересно, что фабрика эта была создана на базе уже существующего суконного производства, организованного еще в 1830-е годы Н.И. Трубецким.

При этом Иван Иванович Карзинкин проявил себя как благотворитель. Так, совместно с другими владельцами фирмы они построили при фабрике дом призрения престарелых рабочих, а также богадельню для престарелых и воспитания малолетних. На эти цели было совладельцами Товарищества было выделено более 140 тысяч рублей.

Также Иван Иванович Карзинкин являлся почетным блюстителем Заиконоспасского духовного училища. Нередко жертвовал немалые суммы мещанским училищам и Николаевскому дому призрения вдов и сирот купеческого сословия. В своем завещании Иван Иванович оставил 40 тысяч рублей на пособия бедным, а также на вклады в церкви и монастыри.

Иван Иванович Карзинкин скончался около 1881 года.