КАРЖАВИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

КАРЖАВИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - русский про­све­ти­тель, пу­те­ше­ст­вен­ник, ли­те­ра­тор, из­да­тель.

Сын бо­га­то­го куп­ца -ста­ро­об­ряд­ца. В мар­те 1753 года с от­цом прие­хал в Па­риж, где в 1761-1763 годах учил­ся в пан­сио­не и по­се­щал лек­ции в Сор­бон­не. В 1760-1765 годах сту­дент Кол­ле­гии иностранных дел при Па­риж­ской мис­сии. В 1765 году вер­нул­ся в Рос­сию, в 1766 году уво­лил­ся из Кол­ле­гии иностранных дел и до 1769 года пре­по­да­вал французский язык в Тро­иц­кой ду­хов­ной се­ми­на­рии. С декабря 1769 года по­мощ­ник ар­хи­тек­то­ра в Экс­пе­ди­ции крем­лёв­ско­го стро­е­ния. В 1772 году по по­ру­че­нию В.И. Ба­же­но­ва, с ко­то­рым был близ­ко зна­ком, со­ста­вил сло­варь ар­хитектурных тер­ми­нов. В начале 1770-х годов пе­ча­тал­ся в жур­на­лах Н.И. Но­ви­ко­ва. В 1773 году уе­хал в Ни­дер­лан­ды, за­тем во Фран­цию, где про­дол­жил литературные за­ня­тия. В но­ябре 1777 года при­был в Северную Аме­ри­ку, по­зна­ко­мил­ся со мно­ги­ми вид­ны­ми дея­те­ля­ми Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. Каржавин ре­ши­тель­но осу­ж­дал раб­ст­во нег­ров и про­извол в от­но­ше­нии ин­дей­цев. В 1788 году Каржавин вер­нул­ся во Фран­цию, от­ку­да вско­ре от­пра­вил­ся в Рос­сию. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми и литературной дея­тель­но­стью, со­брал од­ну из луч­ших в Рос­сии биб­лио­тек. В 1797 году при­нят в Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гию на долж­ность «ан­г­ло- аме­ри­кан­ско­го» пе­ре­во­дчи­ка. В начале 1812 года при­вле­чён к след­ст­вию по де­лу о рас­про­стра­не­нии пись­ма воль­но­дум­но­го со­дер­жа­ния к императору Алек­сан­д­ру I, но до­про­шен не был вви­ду ско­ро­по­стиж­ной кон­чи­ны.

При­вер­же­нец идей Про­све­ще­ния , все­сто­рон­не об­ра­зо­ван­ный, Каржавин при­над­ле­жал к чис­лу пе­ре­до­вых лю­дей сво­его вре­ме­ни. По­сле не­го ос­та­лись в ру­ко­пи­сях пе­ре­во­ды с фран­цуз­ско­го: «Жизнь слав­но­го фран­цуз­ско­го раз­бой­ни­ка Кар­ту­ша» и «Срав­не­ние древ­ней ар­хи­тек­ту­ры с но­вой». На­пе­ча­та­ны: «Аху­ка­мук­ха­ма та­лым на­бы, или Кни­га бо­го­сло­вии ма­го­ме­то­вой: во уве­се­ле­ние ме­лан­хо­ли­ков» Л. Хал­ко­кон­ди­ла (перевод с французского языка, 1783 год); «Со­кра­щен­ный Вит­ру­вий, или Со­вер­шен­ный ар­хи­тек­тор» К. Пер­ро (перевод с французского языка, 1789 год); «Description du pou, vu au microscope» (на французском и русском язы­ках, 1789 год); «Опи­са­ние хо­да ку­пе­че­ских и дру­гих ка­ра­ва­нов в степ­ной Ара­вии» Б. Пле­сте­да, Дж. Элио­та (перевод с английского языка, 1790 год); «Пись­мо к же­не от му­жа, иду­ще­го на при­ступ к го­ро­ду Оча­ко­ву в де­каб­ре ме­ся­це 1788 года» (перевод на французский язык, 1790 год); «Крат­кое из­вес­тие о дос­то­па­мят­ных при­клю­че­ни­ях ка­пи­та­на д’Сивиля...» (перевод с французского языка, 1791 год); «Remarques sur la langue rus­sie­nne et sur son alphabet» Е.Н. Кар­жа­ви­на (1791 год); «Во­жак, по­ка­зы­ваю­щий путь к луч­ше­му вы­го­во­ру букв и ре­че­ний фран­цуз­ских» (1794 год); «Но­во­яв­лен­ной ве­дун, по­ве­даю­щий га­да­ние ду­хов» (1795 год); «Фо­кус-по­кус...» А. Ли­си­цы­на (1795 год); «От­кры­тие, опи­са­ние и со­дер­жа­ние г. Гер­ку­ла­на...» (1795 год); «Со­б­ра­ние лю­бо­пыт­ст­ва дос­той­ных пред­ме­тов для юно­ше­ст­ва и лю­бите­лей ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии» (1796 гогд); «Dialogues francais, russes et allemands a l’usage des commencans» (1804, 1818, 1832, 1837 годы).