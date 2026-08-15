КАРЖАВИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
КАРЖАВИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - русский просветитель, путешественник, литератор, издатель.
Сын богатого купца-старообрядца. В марте 1753 года с отцом приехал в Париж, где в 1761-1763 годах учился в пансионе и посещал лекции в Сорбонне. В 1760-1765 годах студент Коллегии иностранных дел при Парижской миссии. В 1765 году вернулся в Россию, в 1766 году уволился из Коллегии иностранных дел и до 1769 года преподавал французский язык в Троицкой духовной семинарии. С декабря 1769 года помощник архитектора в Экспедиции кремлёвского строения. В 1772 году по поручению В.И. Баженова, с которым был близко знаком, составил словарь архитектурных терминов. В начале 1770-х годов печатался в журналах Н.И. Новикова. В 1773 году уехал в Нидерланды, затем во Францию, где продолжил литературные занятия. В ноябре 1777 года прибыл в Северную Америку, познакомился со многими видными деятелями Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. Каржавин решительно осуждал рабство негров и произвол в отношении индейцев. В 1788 году Каржавин вернулся во Францию, откуда вскоре отправился в Россию. По возвращении на родину занимался переводами и литературной деятельностью, собрал одну из лучших в России библиотек. В 1797 году принят в Адмиралтейств-коллегию на должность «англо- американского» переводчика. В начале 1812 года привлечён к следствию по делу о распространении письма вольнодумного содержания к императору Александру I, но допрошен не был ввиду скоропостижной кончины.
Приверженец идей Просвещения, всесторонне образованный, Каржавин принадлежал к числу передовых людей своего времени. После него остались в рукописях переводы с французского: «Жизнь славного французского разбойника Картуша» и «Сравнение древней архитектуры с новой». Напечатаны: «Ахукамукхама талым набы, или Книга богословии магометовой: во увеселение меланхоликов» Л. Халкокондила (перевод с французского языка, 1783 год); «Сокращенный Витрувий, или Совершенный архитектор» К. Перро (перевод с французского языка, 1789 год); «Description du pou, vu au microscope» (на французском и русском языках, 1789 год); «Описание хода купеческих и других караванов в степной Аравии» Б. Плестеда, Дж. Элиота (перевод с английского языка, 1790 год); «Письмо к жене от мужа, идущего на приступ к городу Очакову в декабре месяце 1788 года» (перевод на французский язык, 1790 год); «Краткое известие о достопамятных приключениях капитана д’Сивиля...» (перевод с французского языка, 1791 год); «Remarques sur la langue russienne et sur son alphabet» Е.Н. Каржавина (1791 год); «Вожак, показывающий путь к лучшему выговору букв и речений французских» (1794 год); «Новоявленной ведун, поведающий гадание духов» (1795 год); «Фокус-покус...» А. Лисицына (1795 год); «Открытие, описание и содержание г. Геркулана...» (1795 год); «Собрание любопытства достойных предметов для юношества и любителей естественной истории» (1796 гогд); «Dialogues francais, russes et allemands a l’usage des commencans» (1804, 1818, 1832, 1837 годы).