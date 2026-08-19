КАРЗАЙ ХАМИД

КАРЗАЙ ХАМИД - государственный и по­ли­тический дея­тель Аф­га­ни­ста­на.

Отец Карзая Аб­дул Ахад Кар­зай был во­ж­дём пле­ме­ни по­пол­зай в про­вин­ци­ях Пак­тия, Кан­да­гар, За­буль, Уруз­ган и близ­ким дру­гом афганского ко­ро­ля М. За­хир-ша­ха. В 1978-1983 годах Карзай изу­чал по­ли­то­ло­гию в Хи­ма­чаль­ском университете (Ин­дия), за­тем жил в Па­ки­ста­не, ку­да по­сле вво­да советских войск в Аф­га­ни­стан эмиг­ри­ро­ва­ла в 1979 году его се­мья. Примк­нул к Национальному ис­лам­ско­му фрон­ту Аф­га­ни­ста­на - груп­пи­ров­ке во­о­руженной ис­лам­ской оп­по­зи­ции, вы­сту­пав­шей в под­держ­ку сверг­ну­то­го За­хир-ша­ха, за­ни­мал­ся во­про­са­ми фи­нан­си­ро­ва­ния воо­руженной борь­бы про­тив советского при­сутст­вия в Аф­га­ни­ста­не и про­со­вет­ско­го пра­ви­тель­ст­ва в Ка­бу­ле, в том числе вы­сту­пал в ро­ли по­сред­ни­ка при пе­ре­да­че ис­лам­ской оп­по­зи­ции во­енной и фи­нан­со­вой по­мо­щи США. По­сле вы­во­да советских войск из Аф­га­ни­ста­на и па­де­ния ре­жи­ма М. Над­жи­бул­лы заместитель министра иностранных дел (1992-1994 годы) в пра­ви­тель­ст­ве Б. Раб­ба­ни. С воз­ник­но­ве­ни­ем дви­же­ния «Та­ли­бан» ока­зал ему ак­тив­ную фи­нан­со­вую под­держ­ку. Од­на­ко вско­ре ото­шёл от та­ли­бов, вы­ска­зал­ся за рес­тав­ра­цию вла­сти За­хир-ша­ха. В 1997 году эмиг­ри­ро­вал в Па­ки­стан, про­жи­вал так­же в США. По­сле ги­бе­ли от­ца (убит та­ли­ба­ми в ию­ле 1999 года) при­звал к со­про­тив­ле­нию су­ще­ст­вую­ще­му ре­жи­му. С на­ча­лом ан­ти­тер­ро­ри­стической опе­ра­ции в Аф­га­ни­ста­не западных стран во гла­ве с США и сил Северного аль­ян­са, за­ру­чив­шись под­держ­кой За­хир-ша­ха, осе­нью 2001 года лич­но ру­ко­во­дил ан­ти­та­либ­ски­ми опе­ра­ция­ми воо­руженных от­ря­дов сво­его пле­ме­ни. По­сле свер­же­ния пра­ви­тель­ст­ва та­ли­бов на­зна­чен при ак­тив­ной под­держ­ке ад­ми­ни­ст­ра­ции США гла­вой Временной ад­ми­ни­ст­ра­ции Аф­га­ни­ста­на (декабрь 2001 года). В ию­не 2002 Лоя джир­гой из­бран гла­вой го­су­дар­ст­ва и воз­гла­вил Пе­ре­ход­ное пра­ви­тель­ст­во стра­ны. В декабре 2003 - январе 2004 годов со­дей­ст­во­вал при­ня­тию но­вой кон­сти­ту­ции. 09.10.2004 года из­бран пре­зи­ден­том. Не­смот­ря на под­держ­ку пуш­тун­ских пле­мён и раз­ме­щён­ных в Аф­га­ни­ста­не сил ме­ж­ду­народной коа­ли­ции, пра­ви­тель­ст­во Карзая не кон­тро­ли­ру­ет большую часть тер­ри­то­рии стра­ны, не мо­жет пре­сечь дея­тель­ность воо­руженной оп­по­зи­ции, про­изводство нар­ко­ти­ков и их вы­воз за ру­беж, обес­пе­чить подъ­ём национальной эко­но­ми­ки.