КАРЬЯЛАЙНЕН АХТИ КАЛЛЕ САМУЛИ

Карьялайнен (фин. Karjalainen), Ахти Калле Самули (10.02.1923, Хирвенсалми — 07.09.1990, Хельсинки) — финский политический и государственный деятель.

Из зажиточной крестьянской семьи. В 1939, во время Советско-финляндской войны 1939—1940 (Зимней войны) добровольно пошел на военную службу в радиоразведку. В 1946 получил степень бакалавра политологии в университете Хельсинки, с 1959 доктор политологии. В 1950—1956 — секретарь премьер-министра У. К. Кекконена , с которым у К. установились доверительные отношения, поддерживал внешнеполитическую «линию Паасикиви — Кекконена», направленную на тесное сотрудничество с СССР. С 1966 — депутат парламента от Партии центра (до 1965 Аграрный союз). С 1957 — на различных министерских постах: в 1957—1959 и в 1972—1976 — министр финансов, в 1959—1961 — внешней торговли, в 1961, 1964—1970, 1972—1975 — заместитель премьер-министра, в 1961—1962, 1964—1970, 1972—1975 — министр иностранных дел. Премьер-министр в 1962—1963 и в 1970—1971. С 1979 — вице-президент Финляндии, затем председатель совета директоров Банка Финляндии. После ухода Кекконена в отставку в 1981 выдвигался на пост президента Финляндии, но проиграл выборы М. Койвисто . В 1982—1983 занимал пост генерального директора Банка Финляндии. Из-за проблем с алкоголем был отстранен от дел президентом М. Койвисто. В 1989 выпустил мемуары.

Лит.: Seppinen J. Ahti Karjalainen: poliittinen elämäkerta. Helsinki, 1997; Tarkka J. Presidentin ministeri: Ahti Karjalaisen ura Urho Kekkosen Suomessa. Helsinki, 1989.