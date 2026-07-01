КАРВАШ ПЕТЕР
КАРВАШ ПЕТЕР - словацкий писатель.
Учился в Братиславском университете (1945-1946 годы). Во время 2-й мировой войны был интернирован в концлагерь. Участник Словацкого национального восстания 1944 года. Поддержал «Пражскую весну»; в 1968-1990 годах участвовал в диссидентском движении. Печатался с 1937 года. В произведениях 1950-х годов отдал дань социалистическому реализму: роман «Это поколение» («Toto pokolenie», 1949 год) и другие. В своей сатирической прозе развивал традиции К. Чапека: сборники рассказов «Чёрт не дремлет» («Čert nespí», 1954 год, русский перевод 1957 года), «Юморески и другие пустячки» («Humoresky a iné kratochvíle», zv. 1-3, 1984-1989 годы, русский перевод 1991 года), «Всё было совсем по-другому» («Bolo to celkom ináč», 1994 год) и другие. Автор антифашистских драм, в том числе «Полуночная месса» («Polnočna omša», 1959 год, русский перевод 1960 года) и «Антигона и другие» («Antigóna a tí druhí», 1961 год, русский перевод 1966 года); абсурдистской драмы «Абсолютный запрет» («Absolútny zákaz», 1969 год); комедии «Патриоты из города Ио» («Vlastenci z mesta Yo», 1988 год, русский перевод 1990 года). Среди других сочинений: автобиографическая книга «В гнезде» («V hniezde», 1981 год).