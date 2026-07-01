КАРВАШ ПЕТЕР

КАРВАШ ПЕТЕР - сло­вацкий пи­са­тель.

Учил­ся в Бра­ти­слав­ском университете (1945-1946 годы). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны был ин­тер­ни­ро­ван в конц­ла­герь . Уча­ст­ник Сло­вац­ко­го на­цио­наль­но­го вос­ста­ния 1944 года. Под­дер­жал «Праж­скую вес­ну»; в 1968-1990 годах уча­ст­во­вал в дис­си­дент­ском дви­же­нии. Пе­ча­тал­ся с 1937 года. В про­из­ве­де­ни­ях 1950-х годов от­дал дань со­циа­ли­сти­че­ско­му реа­лиз­му: ро­ман «Это по­ко­ле­ние» («Toto pokolenie», 1949 год) и другие. В сво­ей са­ти­рической про­зе раз­ви­вал тра­ди­ции К. Ча­пе­ка: сборники рас­ска­зов «Чёрт не дрем­лет» («Čert nespí», 1954 год, русский перевод 1957 года), «Юмо­ре­ски и дру­гие пус­тяч­ки» («Humoresky a iné krato­chví­le», zv. 1-3, 1984-1989 годы, русский перевод 1991 года), «Всё бы­ло со­всем по-дру­го­му» («Bolo to celkom ináč», 1994 год) и другие. Ав­тор ан­ти­фа­ши­ст­ских драм, в том числе «По­лу­ноч­ная мес­са» («Polnočna omša», 1959 год, русский перевод 1960 года) и «Ан­ти­го­на и дру­гие» («Anti­góna a tí druhí», 1961 год, русский перевод 1966 года); аб­сур­ди­ст­ской дра­мы «Аб­со­лют­ный за­прет» («Absolútny zákaz», 1969 год); ко­ме­дии «Пат­рио­ты из го­ро­да Ио» («Vlas­tenci z mesta Yo», 1988 год, русский перевод 1990 года). Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фическая книга «В гнез­де» («V hniezde», 1981 год).