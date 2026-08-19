КАРУЗО ЭНРИКО
КАРУЗО ЭНРИКО - итальянский певец (тенор).
Систематического музыкального образования не получил, в 1891-1897 годах брал уроки пения у Г. Верджине и В. Ломбарди. Дебютировал в 1894 году на сцене театра «Нуово» в Неаполе (опера «Друг Франческо» М. Морелли). В 1895-1897 годах пел на второстепенных сценах Италии; с успехом выступил в миланском «Театро лирико» в премьере оперы «Арлезианка» Ф. Чилеа (1897 год), в опере «Федора» У. Джордано (1898 год). С 1898 года гастролировал во многих странах мира, выступал в лондонском театре «Ковент-Гарден» (1902 год), пел в Санкт-Петербурге (1898, 1900 годы), Москве (1900 год), в странах Латинской Америки (1917-1920 годы). С 1900 года выступал в миланском театре «Ла Скала», дебютировал в партии Рудольфа в «Богеме» Дж. Пуччини (дирижёр А. Тосканини), в 1901 году спел партию Фауста в опере «Мефистофель» А. Бойто (в заглавной роли - Ф.И. Шаляпин). В 1903-1920 годах солист «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк).
Один из крупнейших представителей стиля бельканто. Пение Карузо характеризуется точностью интонации, безукоризненным контролем дыхания; необходимого драматического эффекта Карузо достигал, мастерски используя разную окраску своего голоса в различных регистрах (в т. ч. в низком «баритоновом»). В основе репертуара - партии лирических героев итальянской и французской опер XIX - начала XX веков, главным образом Дж. Верди (чаще других Карузо исполнял партию Радамеса в опере «Аида», излюбленной была партия Манрико в «Трубадуре»), Г. Доницетти (Неморино в опере «Любовный напиток»), Дж. Пуччини (Рудольф в «Богеме», Каварадосси в «Тоске»), Р. Леонкавалло (Канио в «Паяцах»), Ш. Гуно (заглавная партия в «Фаусте»), Ж. Бизе (Надир в «Искателях жемчуга»). Заметное место в камерном репертуаре певца занимали популярные итальянские песни, в т. ч. неаполитанские серенады (несколько песен он сочинил сам). Карузо одним из первых среди певцов стал записываться на грампластинки.
Иллюстрация:
Э. Карузо в партии Манрико («Трубадур» Дж. Верди).