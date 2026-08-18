КАРУС КАРЛ ГУСТАВ

КАРУС КАРЛ ГУСТАВ - немецкий био­лог, врач, фи­ло­соф, пси­хо­лог, жи­во­пи­сец. Иностранный член-корреспондент Пе­тербургской АН (1833 год).

Друг и еди­но­мыш­лен­ник И.В. Гё­те. Окон­чил Лейп­циг­ский университет (1811 год). В 1814-1869 годах профессор Сак­сон­ской ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии в Дрез­де­не . С 1827 года лейб-ме­дик сак­сон­ско­го ко­ро­ля. В 1862-1863 годах пре­зи­дент Германской ака­де­мии ес­те­ст­вен­ных на­ук «Ле­о­поль­ди­на» в Гал­ле. Ав­тор ра­бот по срав­ни­тель­ной ана­то­мии нерв­ной сис­те­мы, кро­во­об­ра­ще­нию у на­се­ко­мых, раз­ви­тию мус­ку­ла­ту­ры и других, а так­же срав­ни­тель­ной пси­хо­ло­гии (зоо­пси­хо­ло­гии) и учеб­ни­ков по ана­то­мии, зоо­ло­гии, фи­зио­ло­гии, ги­не­ко­ло­гии. В раз­ви­том Карусом ва­ри­ан­те позд­не­ро­ман­тической на­тур­фи­ло­со­фии свое­об­раз­но пре­ло­ми­лась гё­тев­ская идея един­ст­ва бы­тия - от­ра­же­ния все­го во всём. Вос­при­ня­тое у Гё­те пред­став­ле­ние об ор­га­нич­но­сти и оду­хо­тво­рён­но­сти при­ро­ды, её жи­вой ме­та­мор­фо­зе про­еци­ру­ет­ся у Каруса на ши­ро­кое по­ле ес­те­ст­вен­но-на­учых зна­ний, при этом Карус стре­мил­ся к соз­да­нию сим­во­лической кар­тины все­го бы­тия. Те­ло рас­смат­ри­ва­ет­ся как вы­ра­же­ние ду­ши («Сим­во­ли­ка че­ло­ве­че­ско­го об­ли­ка» - «Symbolik der mensch­li­chen Gestalt», 1853 год), бес­соз­на­тель­но­го творческого на­ча­ла, оп­ре­де­ляю­ще­го всё раз­ви­тие ор­га­низ­ма; бо­лезнь - на­ру­ше­ние те­лес­но-ду­шев­ной це­ло­ст­но­сти. Ключ к по­сти­же­нию сущ­но­сти соз­на­ния за­клю­чён в об­лас­ти бес­соз­на­тель­но­го («Псю­хе. К ис­то­рии раз­ви­тия ду­ши» - «Psyche. Zur Entwick­lungsgeschichte der Seele», 1846 год). Да­же в искусстве Каруса на­хо­ди­ла своё вы­ра­же­ние его сим­во­лическая пси­хо­ло­гия: так, пей­заж­ная жи­во­пись долж­на быть на­уч­но обос­но­ван­ной фи­зи­ог­но­ми­кой ланд­шаф­та. Воз­дей­ст­вие идей Каруса ска­за­лось в пси­хо­ло­гии конца XIX - начала XX веков (Л. Кла­гес и другие), он явил­ся пред­ше­ст­вен­ни­ком пси­хо­со­ма­ти­ки и глу­бин­ной пси­хо­ло­гии.

Как ху­дож­ник-са­мо­уч­ка, Карус в сту­денческие го­ды по­се­щал за­ня­тия в лейп­циг­ской Ака­де­мии ри­сун­ка, с художником Ю. Ди­цем на пле­нэ­ре вы­пол­нял на­тур­ные шту­дии. Пер­вые ху­дожественные ра­бо­ты Каруса да­ти­ру­ют­ся на­ча­лом 1810-х годов. Ис­пы­тал влия­ние дрез­ден­ских ро­ман­ти­ков, пре­ж­де все­го К.Д. Фрид­ри­ха, ко­пи­руя и варь­и­руя его мо­ти­вы: за­сне­жен­ные гор­ные вер­ши­ны, ви­ды из ок­на, лю­ди, со­зер­цаю­щие морские про­сто­ры; вод­ные про­гул­ки, руи­ны и клад­би­ща, лун­ный свет («Вид Ко­ли­зея но­чью», Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). На­сы­щал свои кар­ти­ны по­ли­тическими и литературными ас­со­циа­ция­ми; соз­да­вал про­из­ве­де­ния по мо­ти­вам Дан­те и И.В. Гё­те. На­ив­ная трак­тов­ка ро­ман­тических мо­ти­вов сбли­жа­ет твор­че­ст­во Каруса с би­дер­май­е­ром. Под влия­ни­ем Фрид­ри­ха и Гё­те на­пи­сал тео­ре­тический труд «Де­вять пи­сем о пей­заж­ной жи­во­пи­си» («Neun Briefe über Landschaftsmalerei», 1815-1824 годы; опубликован в 1831 году; пе­ре­из­да­ние - 1972 год), в ко­то­ром ввёл по­ня­тие «кар­ти­на жиз­ни зем­ли», счи­тая воссоздание этой картины главной це­лью ху­дож­ни­ка-пей­за­жи­ста.

Сочинения:

Grundzüge der vergleichenden Anatomie und Physiologie. Dresden, 1828. Bd 1–3;

Ос­но­ва­ния кра­нио­ско­пии. СПб., 1844;

Жи­тей­ские вос­по­ми­на­ния и дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти. М., 1865. Т. 1–2;

Срав­ни­тель­ная пси­хо­ло­гия или ис­то­рия раз­ви­тия ду­ши на раз­лич­ных сту­пе­нях жи­вот­но­го ми­ра. М., 1867;

Vorlesungen über Psychologie. Erlenbach u. a., 1931;

Goethe. Zu dessen näherem Verständnis. Dresden, 1955;

Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. Weimar, 1966. Bd l–2;

Briefe über Lands­chafts­malerei. Hdlb., 1972;

Briefe und Aufsätze über Landschaftsmalerei / Mit einem Nachwort von G. Heider. Lpz.; Weimar, 1982.

Иллюстрация:

К.Г. Ка­рус. «Ок­но в Ой­би­не при лун­ном све­те». Около 1828 года. Со­бра­ние Г. Шеф­фе­ра (Швайн­фурт, Гер­ма­ния).