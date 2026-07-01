КАРУМЕ АБЕЙД

КАРУМЕ АБЕЙД - государственный и по­ли­тический дея­тель Тан­за­нии.

Из се­мьи ры­ба­ка. По­лу­чил не­пол­ное среднее об­ра­зо­ва­ние, с 1920 года ра­бо­тал мо­ря­ком. С 1938 года гла­ва пер­во­го на острове Зан­зи­бар проф­сою­за мо­ря­ков и до­ке­ров. В 1954 году на­зна­чен со­вет­ни­ком городского управ­ле­ния города Зан­зи­бар . В 1957 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии ре­во­люционно-де­мо­кра­тической пар­тии Аф­ро-Ши­ра­зи, вы­сту­пав­шей за не­за­ви­си­мость Зан­зи­ба­ра. В 1961 году во­шёл в со­став пер­во­го пра­ви­тель­ст­ва са­мо­управ­ляе­мо­го Зан­зи­ба­ра, министерство здра­во­охра­не­ния и ад­ми­ни­ст­ра­ции. По­сле про­воз­гла­ше­ния в январе 1964 года Народной рес­пуб­ли­ки Зан­зи­ба­ра и Пем­бы её пре­зи­дент, председатель Ре­во­люционного со­ве­та Зан­зи­ба­ра. Спо­соб­ст­во­вал объ­е­ди­не­нию стра­ны с Тан­гань­и­кой в еди­ное государство Тан­за­ния. С 26.04.1964 года пер­вый ви­це-пре­зи­дент Тан­за­нии (до 29.10.1964 года - Объ­еди­нён­ная Рес­пуб­ли­ка Тан­га­ньи­ки и Зан­зи­ба­ра) и пре­зи­дент Зан­зи­ба­ра. Его сын Ка­ру­ме Абейд (родился 01.11.1948 года) - пре­зи­дент Зан­зи­ба­ра с но­ября 2000 (пе­ре­из­бран в 2005 году).