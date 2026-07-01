КАРУМЕ АБЕЙД
КАРУМЕ АБЕЙД - государственный и политический деятель Танзании.
Из семьи рыбака. Получил неполное среднее образование, с 1920 года работал моряком. С 1938 года глава первого на острове Занзибар профсоюза моряков и докеров. В 1954 году назначен советником городского управления города Занзибар. В 1957 году участвовал в создании революционно-демократической партии Афро-Ширази, выступавшей за независимость Занзибара. В 1961 году вошёл в состав первого правительства самоуправляемого Занзибара, министерство здравоохранения и администрации. После провозглашения в январе 1964 года Народной республики Занзибара и Пембы её президент, председатель Революционного совета Занзибара. Способствовал объединению страны с Танганьикой в единое государство Танзания. С 26.04.1964 года первый вице-президент Танзании (до 29.10.1964 года - Объединённая Республика Танганьики и Занзибара) и президент Занзибара. Его сын Каруме Абейд (родился 01.11.1948 года) - президент Занзибара с ноября 2000 (переизбран в 2005 году).