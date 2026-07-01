КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ

КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ - се­мья кав­каз­ских язы­ков.

Рас­про­стра­не­ны главным образом в Гру­зии, а так­же на се­ве­ро-вос­то­ке Тур­ции (лаз­ский язык), в Рос­сии, Азер­бай­джа­не и не­ко­то­рых других стра­нах. Об­щее чис­ло го­во­рящих около 4,6 миллионов человек (оцен­ка, 2008 год), в том числе в Гру­зии около 4,2 миллионов человек.

Сто­рон­ни­ки но­ст­ра­ти­че­ской тео­рии от­но­сят Картвельские языки к но­ст­ра­ти­че­ским язы­кам; по­пыт­ки до­ка­зать их род­ст­во с се­ве­ро­кав­каз­ски­ми язы­ка­ми и с изо­ли­ро­ван­ны­ми язы­ка­ми Ев­ро­пы и Ближ­не­го Вос­то­ка (ба­ск­ским язы­ком, хур­рит­ским язы­ком, ура­рт­ским язы­ком и др.) по­тер­пе­ли не­уда­чу.

Картвельские языки рас­па­да­ют­ся на гру­зин­ско-зан­скую и сван­скую вет­ви. Гру­зин­ско-зан­ская ветвь вклю­ча­ет гру­зин­ский язык и зан­ские язы­ки (мег­рель­ский язык и лаз­ский). Сван­скую ветвь со­став­ля­ет сван­ский язык. Гра­ни­цы диа­лек­тов Картвельских языков в ос­нов­ном сов­па­да­ют с гра­ни­ца­ми ис­то­рических об­лас­тей и феодальных вла­де­ний, сло­жив­ших­ся в Сред­не­ве­ко­вье.

Пред­по­ло­жительное вре­мя раз­де­ле­ния ре­кон­ст­руи­ро­ван­но­го об­ще­карт­вель­ско­го языка (по дан­ным глот­то­хро­но­ло­гии) - ру­беж IV-III-го тысячелетий до н. э.; в нём об­на­ру­жи­ва­ют­ся сле­ды древ­ней­ших кон­так­тов с ин­до­ев­ро­пей­ски­ми язы­ка­ми, се­мит­ски­ми язы­ка­ми и северо-кавказскими язы­ка­ми. Ве­ро­ят­ное вре­мя раз­де­ле­ния гру­зин­ско-зан­ской вет­ви - начало I-го тысячелетия до н. э. Раз­де­ле­ние мег­рель­ско­го и лаз­ско­го язы­ков от­но­сит­ся к V-VI векам н. э.

Для фо­не­ти­ки Картвельских языков ха­рак­тер­но про­ти­во­пос­тав­ле­ние трёх ря­дов шум­ных со­глас­ных (глу­хие, звон­кие и аб­руп­тив­ные), оби­лие со­че­та­ний со­глас­ных, от­сут­ст­вие сло­вес­но­го уда­ре­ния. В грам­ма­ти­ке - агг­лю­ти­на­тив­ный строй (смотрите Агг­лю­ти­на­ция) с эле­мен­та­ми флек­тив­но­сти. В мор­фо­ло­гии - ис­поль­зо­ва­ние пре­фик­сов и суф­фик­сов (смотрите Аф­фикс). Гла­гол со­гла­су­ет­ся од­но­вре­мен­но с под­ле­жа­щим и с до­пол­не­ни­ем. Картвельским языкам свой­ст­вен­но оби­лие ви­до-вре­мен­ных и за­ло­го­вых форм гла­го­ла. В строе пред­ло­же­ния - при­зна­ки ак­ку­за­тив­ной и ак­тив­ной кон­ст­рук­ций (смотрите Но­ми­на­тив­ный строй, Ак­тив­ный строй). По­ря­док слов в це­лом сво­бод­ный с тен­ден­ци­ей к рас­по­ло­же­нию глав­ных слов пра­вее за­ви­си­мых. Раз­ви­то сло­во­об­ра­зо­ва­ние.

Грузинский язык с V века н. э. об­ла­да­ет не­пре­рыв­ной и бо­га­той письменной тра­ди­ци­ей (смотрите Гру­зин­ское пись­мо). Мег­рель­ский, лаз­ский и сван­ский язы­ки бес­пись­мен­ные.

Из­уче­ни­ем Картвельских языков за­ни­ма­ет­ся карт­ве­ли­сти­ка . На­учное ис­сле­до­ва­ние Картвельских языков вос­хо­дит к ра­бо­там грузинских фи­ло­ло­гов XVIII века. Зна­чительный вклад при­над­ле­жит М.И. Брос­се, Н.Я. Мар­ру, Г.С. Ахв­ле­диа­ни, В.Т. То­пу­риа, А.Г. Ша­нид­зе, А.С. Чи­ко­ба­ве, Г. Де­тер­су (Гер­ма­ния), Г.А. Кли­мо­ву, Э. Хар­рис (США) и другим. Ос­но­вы срав­нительно-ис­то­рической грам­ма­ти­ки Картвельских языков со­зда­ны Г.И. Ма­ча­ва­риа­ни. Смотрите так­же Кав­ка­зо­ве­де­ние.

Сло­ва­ри:

Klimov G. A. Ety­mo­lo­gi­cal di­ctio­nary of the Kart­ve­li­an lan­gua­ges. B.; N. Y., 1998.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)