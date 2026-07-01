КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ
КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ - семья кавказских языков.
Распространены главным образом в Грузии, а также на северо-востоке Турции (лазский язык), в России, Азербайджане и некоторых других странах. Общее число говорящих около 4,6 миллионов человек (оценка, 2008 год), в том числе в Грузии около 4,2 миллионов человек.
Сторонники ностратической теории относят Картвельские языки к ностратическим языкам; попытки доказать их родство с северокавказскими языками и с изолированными языками Европы и Ближнего Востока (баскским языком, хурритским языком, урартским языком и др.) потерпели неудачу.
Картвельские языки распадаются на грузинско-занскую и сванскую ветви. Грузинско-занская ветвь включает грузинский язык и занские языки (мегрельский язык и лазский). Сванскую ветвь составляет сванский язык. Границы диалектов Картвельских языков в основном совпадают с границами исторических областей и феодальных владений, сложившихся в Средневековье.
Предположительное время разделения реконструированного общекартвельского языка (по данным глоттохронологии) - рубеж IV-III-го тысячелетий до н. э.; в нём обнаруживаются следы древнейших контактов с индоевропейскими языками, семитскими языками и северо-кавказскими языками. Вероятное время разделения грузинско-занской ветви - начало I-го тысячелетия до н. э. Разделение мегрельского и лазского языков относится к V-VI векам н. э.
Для фонетики Картвельских языков характерно противопоставление трёх рядов шумных согласных (глухие, звонкие и абруптивные), обилие сочетаний согласных, отсутствие словесного ударения. В грамматике - агглютинативный строй (смотрите Агглютинация) с элементами флективности. В морфологии - использование префиксов и суффиксов (смотрите Аффикс). Глагол согласуется одновременно с подлежащим и с дополнением. Картвельским языкам свойственно обилие видо-временных и залоговых форм глагола. В строе предложения - признаки аккузативной и активной конструкций (смотрите Номинативный строй, Активный строй). Порядок слов в целом свободный с тенденцией к расположению главных слов правее зависимых. Развито словообразование.
Грузинский язык с V века н. э. обладает непрерывной и богатой письменной традицией (смотрите Грузинское письмо). Мегрельский, лазский и сванский языки бесписьменные.
Изучением Картвельских языков занимается картвелистика. Научное исследование Картвельских языков восходит к работам грузинских филологов XVIII века. Значительный вклад принадлежит М.И. Броссе, Н.Я. Марру, Г.С. Ахвледиани, В.Т. Топуриа, А.Г. Шанидзе, А.С. Чикобаве, Г. Детерсу (Германия), Г.А. Климову, Э. Харрис (США) и другим. Основы сравнительно-исторической грамматики Картвельских языков созданы Г.И. Мачавариани. Смотрите также Кавказоведение.
Словари:
Klimov G. A. Etymological dictionary of the Kartvelian languages. B.; N. Y., 1998.