КАРТВЕЛИШВИЛИ (ЛАВРЕНТЬЕВ) ЛАВРЕНТИЙ ИОСИФОВИЧ

Картвелишвили (Лаврентьев), Лаврентий Иосифович (16[28].04.1890, с. Ианети, Тифлисская губ. — 22.08.1938, Московская обл., полигон «Коммунарка») — советский политический и партийный деятель.

С 1905 — в революционном движении. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1910. Окончил Киевский коммерческий институт (1914). В 1915—1916 — на партийной работе в Саратове. Во время Октябрьской революции 1917 — активный участник установления советской власти на Украине. В 1917—1918 — председатель Киевского городского райкома партии. С мая 1918 — член Временного всеукраинского комитета РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ). В июле-октябре 1918 — член ЦК КП(б) Украины. В ноябре 1918 — апреле 1919 — член Одесских подпольных обкома и горкома партии, Одесского ревкома. Подпольно занимался издательской деятельностью. В апреле—августе 1919 — секретарь Одесского обкома КП(б)У. Член Реввоенсовета Южной группы войск 12-й армии (1919). Заведующий орготделом Одесского обкома, редактор газеты «Коммунист» (1920). В 1921—1923 — секретарь Киевского губкома КП(б)У. В 1923—1928 — 1-й секретарь ЦК КП(б) Грузии, 2-й секретарь ЗакКрайкома ВКП(б). В 1927—1929 — председатель СНК Грузии. В 1929—1931 — начальник Политуправления Украинского военного округа, 2-й секретарь ЦК КП(б)У. Секретарь Западно-Сибирского (1931—1933) и Дальневосточного (1933—1937) крайкомов. Член Военного совета Особой Дальневосточной армии. С декабря 1936 — секретарь Крымского обкома ВКП(б). Делегат X, XI, XIII—XVII съездов партии. Кандидат (1930) и член ЦК ВКП(б) (1934). 22 июня 1937 арестован с обвинением в шпионаже и участии в заговоре. Осужден и расстрелян. В феврале 1956 полностью реабилитирован с восстановлением в партии.

Лит.: Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник. СПб., 2000; Иремадзе А. К. Лаврентий Картвелишвили. Тбилиси, 1982.