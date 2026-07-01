КАРТУШ

КАРТУШ - де­ко­ра­тив­ный эле­мент, по­ле (в ви­де не до кон­ца раз­вёр­ну­то­го свит­ка, щи­та, вен­ка), на ко­то­ром обыч­но по­ме­ща­ет­ся какой-либо сим­вол или знак (вен­зель, де­виз, ро­до­вой герб, эмб­ле­ма).

В XVI-XVIII веках был ши­ро­ко рас­про­стра­нён в ар­хи­тек­ту­ре, в оформ­ле­нии книг (как об­рам­ле­ние экс­либ­ри­са, пе­чат­но­го зна­ка из­да­ния, из­да­тель­ст­ва и т. д.), ру­ко­пи­сей, карт. Леп­ные или рез­ные картуши ук­ра­ша­ли вхо­ды во двор­цы, ро­до­вой герб на них ча­ще все­го ука­зы­вал на вла­дель­ца по­строй­ки. Картуш в ви­де щит­ков и свит­ков изо­бра­жа­лись на до­ку­мен­тах, над­гроб­ных пли­тах. На гео­гра­фических кар­тах в картуше по­ме­ща­ли за­го­ло­вок кар­ты, све­де­ния об ав­то­ре, порт­рет и имя ад­ре­са­та дар­ст­вен­ной над­пи­си, ми­фо­ло­гической сце­ны , мас­штаб­ные ли­ней­ки, ино­гда - ле­ген­ду кар­ты. Картуш так­же на­зы­ва­ют об­рам­ле­ние в ви­де за­вя­зан­но­го шну­ра, ок­ру­жаю­щее имя фа­рао­на в иеро­гли­фических и иера­ти­че­ских древне-египетских тек­стах.

Иллюстрация:

Кар­туш в де­ко­ра­тив­ном оформ­ле­нии Мра­мор­но­го за­ла двор­ца в Райн­сбер­ге (Гер­ма­ния). 1737-1740 годы. Ар­хи­тек­тор Г.В. фон Кно­бельс­дорф.

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