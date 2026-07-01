КАРТУШ
КАРТУШ - декоративный элемент, поле (в виде не до конца развёрнутого свитка, щита, венка), на котором обычно помещается какой-либо символ или знак (вензель, девиз, родовой герб, эмблема).
В XVI-XVIII веках был широко распространён в архитектуре, в оформлении книг (как обрамление экслибриса, печатного знака издания, издательства и т. д.), рукописей, карт. Лепные или резные картуши украшали входы во дворцы, родовой герб на них чаще всего указывал на владельца постройки. Картуш в виде щитков и свитков изображались на документах, надгробных плитах. На географических картах в картуше помещали заголовок карты, сведения об авторе, портрет и имя адресата дарственной надписи, мифологической сцены, масштабные линейки, иногда - легенду карты. Картуш также называют обрамление в виде завязанного шнура, окружающее имя фараона в иероглифических и иератических древне-египетских текстах.
Иллюстрация:
Картуш в декоративном оформлении Мраморного зала дворца в Райнсберге (Германия). 1737-1740 годы. Архитектор Г.В. фон Кнобельсдорф.