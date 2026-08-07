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КАРТУЛЯРИИ
Сборники копий грамот, которыми в средние века в Западной Европе юридически оформлялись преимущественно земельные дарения в пользу Церкви
В К. включались также копии королевских пожалований и копии сделок между светскими лицами. Составлялись в кон. 7–14 вв. на лат. яз. в крупных монастырях (К. некоторых монастырей содержат более тысячи грамот). К. – один из важнейших источников для исследования социально-экономич. истории ср.-век. Европы. В широком смысле под К. понимаются сб-ки любых документов (хартий, актов и др.).
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