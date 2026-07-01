КАРТОГРАММА

КАРТОГРАММА - спо­соб изо­бра­же­ния на кар­те от­но­си­тель­ной, рас­чёт­ной ве­ли­чи­ны кар­то­гра­фи­руе­мо­го яв­ле­ния.

По­ка­зы­ва­ет при по­мо­щи штри­хов­ки или ин­тен­сив­но­сти цве­та еди­ни­цы на­не­сён­но­го на кар­ту тер­ри­то­ри­аль­но­го де­ле­ния от­но­си­тель­ную ве­ли­чи­ну какого-либо ста­ти­стического по­ка­за­те­ля. Например, картограмма мо­жет ха­рак­те­ри­зо­вать среднюю плот­ность на­се­ле­ния на 1 км2, рас­па­хан­ность тер­ри­то­рии в про­цен­тах от об­щей пло­ща­ди и т. п. Смотрите кар­ту к статье Кар­то­гра­фи­че­ские спо­со­бы изо­бра­же­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)