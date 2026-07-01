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КАРТОГРАММА
КАРТОГРАММА - способ изображения на карте относительной, расчётной величины картографируемого явления.
Показывает при помощи штриховки или интенсивности цвета единицы нанесённого на карту территориального деления относительную величину какого-либо статистического показателя. Например, картограмма может характеризовать среднюю плотность населения на 1 км2, распаханность территории в процентах от общей площади и т. п. Смотрите карту к статье Картографические способы изображения.
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