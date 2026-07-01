КАРТОГРАФИЯ
КАРТОГРАФИЯ - область науки, техники и производства, охватывающая создание, изучение и использование географических карт и других картографических произведений (в том числе карт других планет).
Предметом картографии являются отображение и познание природных и социально-экономических геосистем посредством карт (как их моделей), а также техника и технология создания и использования картографических произведений. С развитием компьютеризации картография стала заниматься технологиями создания электронных карт и формированием баз и банков цифровой картографической информации.
В состав картографии входят: теоретическая картография (картоведение), развивающая теоретические положения общего учения о картографических произведениях как особых видах отображения действительности, об их элементах, свойствах, видах, развитии, а также способах использования; история картографии (изучение старых картографических произведений, развития идей, представлений, технологий); картографическое источниковедение, исследующее и разрабатывающее методы оценки и систематизации картографических источников (статистические данных, результатов полевых съёмок, аэрокосмических снимков, карт и других документов), используемых для составления карт; картографическая информатика, занимающаяся проблемами сбора, хранения и предоставления потребителям информации о картографических произведениях и источниках; проектирование и составление карт - картографирование, включающее методы и технологии полевого и лабораторного (камерального) изготовления и редактирования карт природы, социально-экономических и экологических; издание карт - техническая отрасль, занимающаяся подготовкой карт к изданию, размножением картографической продукции; разработка теории и методов применения картографических произведений (карт, атласов, глобусов и др.) в различных сферах практической, научной, культурной, образовательной деятельности для получения по картам новых данных и для изучения структуры, динамики, взаимосвязей изображённых на них явлений.
В систему картографических дисциплин и технических отраслей входят также: картографическое источниковедение; математическая картография - теория и методы изыскания картографических проекций, анализирует распределение искажений в них, построение картографических сеток с заданными условиями; картографическая семиотика изучает язык карты, теорию и методы построения систем картографических знаков, правила их использования; оформление карт (картографический дизайн) - теория и методы художествнного проектирования картографических произведений, их штрихового и красочного оформления, в т. ч. средствами компьютерной графики; картографическая топонимика исследует географические названия, их смысловое значение с точки зрения правильной передачи на картах, нормализацию и стандартизацию названий и терминов, наносимых на географичесие карты; картобиблиография занимается систематизацией изданных карт и атласов, составлением указателей, списков, обзоров. Экономика и организация картографичесого производства - раздел на стыке картографии и экономики, в рамках которого рассматриваются проблемы оптимальной организации и планирования производства, использования картографического оборудования, материалов, трудовых ресурсов, производительности труда и экономической эффективности.
По назначению и практической ориентации карт в картографии выделяются такие отрасли, как учебная, научная, туристская, навигационная (морская, аэронавигационная), инженерная и др.
В тесном взаимодействии с картографией находится обширный и разветвлённый комплекс географических, геолого-геофизичских, экологических, историчских, планетологичских, социологических, политических, экономических и демографических отраслей знания, для которых картография служит одним из главных методов исследования и средством систематизации данных. Соответственно в системе картографии сложилось множество тематических отраслей, таких как общегеографическое, геологическое, почвенное, историческое, этнографическое и другие виды картографирования. Эти отрасли принадлежат картографии по методу, а конкретным наукам - по предмету. Возникают новые разделы тематической картографии, например геоэкологическая или геополитическая картография.
Во всём мире на уровне государственных служб, геоинформационных центров, научных и производственных учреждений, в сфере образования картография тесно связана с геоинформатикой, в результате их взаимодействия сформировалось перспективное направление - геоинформационная картография. Быстрый прогресс геоинформационной картографии порождает новые направления, среди которых наиболее важны: оперативное (создание карт в оперативном режиме, в т. ч. в реальном масштабе времени), анимационное, картографическая анимация (создание программно-управляемых картографических изображений, передающих эффект движения), мультимедийное (сочетание электронных карт со снимками, текстами и другой видео- и аудиоинформацией), виртуальное (изготовление картографических моделей, воспроизводящих реальные объекты и обеспечивающих их взаимодействие с наблюдателем). На стыке с телекоммуникацией получило развитие интернет-картографирование, т. е. создание и размещение во всемирной электронной сети карт, атласов и других картографических произведений.
В структуру картографии входит и особый картографический метод исследования, включающий вопросы методологии использования карт. Он основан на научном подходе к географическим картам как моделям изучаемого объекта и промежуточному звену между реальностью и исследователем. Метод включает разные приёмы анализа картографической продукции: описание по картам; построение по картам профилей, разрезов, диаграмм, блок-диаграмм и других графических моделей; математико-картографическое моделирование; графоаналитические приёмы (картометрия и морфометрия) - различают картометрические измеренные показатели (длина, расстояние, площадь, объём, угол и др.) и вычисленные морфометрические показатели (извилистость, расчленение, плотность и др.). С помощью картографического метода исследуют структуру и морфологию явлений, их динамику, взаимосвязи и функционирование, дают прогнозы развития и размещения явлений во времени и пространстве. В его задачи входят также оценка точности измерений и надёжности исследований по картам.
Картография использует методы других наук: системный анализ, формальную логику, теорию моделирования, математический анализ, аналитическую геометрию, неевклидову геометрию, сферическую тригонометрию, статистику и теорию вероятностей, математическую логику, теорию графов, теорию информации и др. Картография связана с астрономией, геодезией, гравиметрией, топографией, приборостроением, электроникой, лазерной техникой, материаловедением, полиграфией и другими науками и отраслями, составляющими научную и техническую базу создания, издания и использования карт. С древних времён картография связана с искусством; черчение и гравирование карт, графика и цвет на картах испытывали влияние разных художественных стилей. Карты и глобусы нередко изображались в станковой и монументальной живописи. Дань этим сюжетам отдали крупнейшие живописцы XVII века - Б. Строцци, Рембрандт и Я. Вермер. К составлению карт обращались великие художники Возрождения - Леонардо да Винчи и А. Дюрер. Их карты не только ценные произведения искусства, но и документальные исторические свидетельства ландшафтов XV-XVII веков. На оформительские решения современных карт также влияют тенденции художественного дизайна и машинной графики.
Существует несколько теоретических концепций, по-разному трактующих предмет и метод картографии. Научно-познавательная, или модельно-познавательная, концепция имеет преимущественно исследовательский уклон, делает упор на изучение теории и методов отображения и исследования геосистем и их компонентов посредством картографического моделирования, а саму карту рассматривает как модель действительности. В такой трактовке картография имеет самое близкое отношение к естественным и социально-экономическим наукам (прежде всего к наукам о Земле) и теории познания. У истоков этой концепции стояли отечественные географы, геодезисты и картографы А.А. Тилло, Д.Н. Анучин, А.А. Борзов, Ю.М. Шокальский, с 1940-х годов она активно разрабатывалась Н.Н. Баранским, К.А. Салищевым, И.П. Заруцкой, А.В. Гедыминым, А.Г. Исаченко и их последователями. Инженерная концепция картографии имеет научно-техническое, преимущественно производственное, направление, главное значение она придаёт техническим аспектам картографии и её связи с геодезическими науками. Согласно коммуникативной концепции, картография является наукой о передаче пространственной информации, а карта - каналом информации и средством коммуникации. При этом картография рассматривается как одна из отраслей информатики, тесно связанная с теорией информации, автоматикой, теорией восприятия. Основной вклад в формирование данной концепции в 1960-1970-е годы внесли зарубежные картографы Е. Арнбергер (Австрия), А. Колачний (Словакия), А. Робинсон (США) и др. Языковая (картоязыковая) концепция трактует картографию как науку о языке карты, а саму карту - как текст, составленный с помощью условных знаков (написанный на языке карты). Картография выступает как отрасль лингвистики и семиотики, а предметом её исследования являются картографические знаковые системы. Развитие этой системы взглядов произошло в 1970-1980-е годы, главным образом благодаря трудам отечественных учёных А.Ф. Асланикашвили, М.К. Бочарова, А.А. Лютого, Я. Правды и других. В 1980-е годы стала формироваться интегральная геоинформационная концепция, согласно которой картография выступает как наука о системном информационно-картографическом моделировании и познании геосистем, тесно связанная с геоинформатикой, науками о Земле и обществе. Карта рассматривается как образно-знаковая геоинформационная модель действительности, являющаяся одновременно инструментом познания, способом аналогового моделирования и средством передачи информации.
Картография зародилась в глубокой древности, упоминания о картах есть в Библии (Иез. 4:1). Первые руководства по картографии составили греческие учёные Эратосфен (III-II века до н. э.), Гиппарх (II век до н. э.), К. Птолемей (II век н. э.). Античные картографы создавали географические карты, учитывавшие шарообразность Земли и снабжённые градусной сеткой. Расцвет картографии приходится на эпохи Возрождения и Великих географических открытий. Выдающихся достижений добились фламандские картографы XVI века А. Ортелий и «король картографов» Г. Меркатор. В России становление научного картографирования связано с деятельностью Географического департамента Академии наук, который в 1758 году возглавил М.В. Ломоносов. Развитие картографии связано с именами С.У. Ремезова, В.Н. Татищева, А.И. Менде, И.А. Стрельбицкого, А.М. Ильина, а использование карт началось с картометрии - с исчисления площади государства Российского (В.Л. Крафт, Ф.И. Шуберт, Н.Е. Зернов, Г. Швейцер и др.). Большой вклад в методику использования карт внёс А.А. Тилло, установивший по картам связи рельефа с геологическим строением территории, картометрировавший длины и бассейны свыше 3 тысяч рек России. Его исследования были продолжены Ю.М. Шокальским и удостоены золотых медалей Петербургской АН и Парижской АН. Использование карт способствовало открытию фундаментального закона географической зональности (А. Гумбольдт, В.В. Докучаев), появлению теории тектоники плит (А.Л. Вегенер), выявлению систем планетарных линеаментов (У. Хоббс, США) и др. Использованию карт как средству познания посвящены специальные разработки видных зарубежных картографов: А. Робинсона (США), У. Тоблера (Канада), А. Либо, Ф. Буйе (Франция), Й. Крхо (Чехия) и др.
В XX веке активная дифференциация наук о Земле способствовала становлению многих отраслей тематической картографии. Значительный вклад в развитие отечественной картографии внесли труды Ф.Н. Красовского, В.В. Каврайского, Н.А. Урмаева (по математической картографии), К.А. Салищева и А.В. Гедымина (по картоведению и общей теории картографии), А.Ф. Асланикашвили (по теории картографии), Ю.М. Шокальского (по морской картографии), Н.Н. Баранского и А.И. Преображенского (по экономико-географическому картографированию), М.И. Никишова (по сельско-хозяйственному картографированию), И.П. Заруцкой (по тематическому картографию), А.М. Берлянта (по теории картографии и картографическому методу исследования), А.А. Лютого (по теории картографии и языку карты), А.В. Постникова (по истории картографии) и др. Смотрите также Атлас географический, Географические карты.
Дополнительная литература:
Волков Н.М. Принципы и методы картометрии. М.; Л., 1950;
Павлова А.В. Морские навигационные карты. Л., 1961;
Салищев К.А. Географические атласы // Картография. 1965–1967. М., 1968; он же. Картография. 3-е изд. М., 1982; он же. Картоведение. 3-е изд. М., 1990;
Бочаров М.К. Методы математической статистики в географии. М., 1971;
Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. М., 1986; он же. Картографический метод исследования. 2-е изд. М., 1988; он же. Картография и геоинформатика. М., 1991; он же. Картография. М., 2002; он же. Картографический словарь. М., 2005.
Иллюстрации:
Атлас океанов (Тихий океан, 1974 год; Атлантический и Индийский океаны, 1977 год; Северный Ледовитый океан, 1980 год;Человек и океан, 1996 год; Антарктика, 2005 год).
Атлас океанов (Тихий океан, 1974 год; Атлантический и Индийский океаны, 1977 год; Северный Ледовитый океан, 1980 год; Человек и океан, 1996 год; Антарктика, 2005 год).
Атлас «Природа и ресурсы мира» (1998 год), тома 1-2.
«Атлант Фарнезе». Скульптор Ф. де Вит. 1671 год. Национальный музей (Неаполь).
Титульный лист «Атласа» Г. Меркатора.
Титульный лист первого известного российского атласа «Чертёжная книга Сибири» С.У. Ремезова, составленного в 1699-1701 годы.
Херефордская карта мира - монастырская карта (1260 год), хранящаяся в соборе городе Херефорд в Англии.
Карта из «Чертёжной книги Сибири» С.У. Ремезова.
Картографический рисунок на каменном монолите, найденном при раскопках на юге Иордании.
Профессор К.А. Салищев на первой выставке карт для высшей школы в МГУ (1955 год).