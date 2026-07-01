КАРТОГРАФИЯ

КАРТОГРАФИЯ - об­ласть нау­ки, тех­ни­ки и про­из­вод­ст­ва, ох­ва­ты­ваю­щая соз­да­ние, изу­че­ние и ис­поль­зо­ва­ние гео­гра­фических карт и других кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ний (в том числе карт других пла­нет).

Пред­ме­том картографии яв­ля­ют­ся ото­бра­же­ние и по­зна­ние при­род­ных и со­ци­аль­но-эко­но­мических гео­сис­тем по­сред­ст­вом карт (как их мо­де­лей), а так­же тех­ни­ка и тех­но­ло­гия соз­да­ния и ис­поль­зова­ния кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ний. С раз­ви­ти­ем ком­пь­ю­те­ри­за­ции картография ста­ла за­ни­мать­ся тех­но­ло­гия­ми соз­да­ния элек­трон­ных карт и фор­ми­ро­ва­ни­ем баз и бан­ков циф­ро­вой кар­то­гра­фической ин­фор­ма­ции.

В со­став картографии вхо­дят: тео­ре­тическая картография (кар­то­ве­де­ние), раз­ви­ваю­щая тео­ре­тические по­ло­же­ния об­ще­го уче­ния о кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ни­ях как осо­бых ви­дах ото­бра­же­ния дей­ст­ви­тель­но­сти, об их эле­мен­тах, свой­ст­вах, ви­дах, раз­ви­тии, а так­же спо­со­бах ис­поль­зо­ва­ния; ис­то­рия картографии (изу­че­ние ста­рых кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ний, раз­ви­тия идей, пред­став­ле­ний, тех­но­ло­гий); кар­то­гра­фическое ис­точ­ни­ко­ве­де­ние, ис­сле­дую­щее и раз­ра­ба­ты­ваю­щее ме­то­ды оцен­ки и сис­те­ма­ти­за­ции кар­то­гра­фических ис­точ­ни­ков (ста­ти­стические дан­ных, ре­зуль­та­тов по­ле­вых съё­мок, аэ­ро­кос­мических сним­ков, карт и других до­ку­мен­тов), ис­поль­зуе­мых для со­став­ле­ния карт; кар­то­гра­фическая ин­фор­ма­ти­ка, за­ни­маю­щая­ся про­бле­ма­ми сбо­ра, хра­не­ния и пре­до­став­ле­ния по­тре­би­те­лям ин­фор­ма­ции о кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ни­ях и ис­точ­ни­ках; про­ек­ти­ро­ва­ние и со­став­ле­ние карт - кар­то­гра­фи­ро­ва­ние , вклю­чаю­щее ме­то­ды и тех­но­ло­гии по­ле­во­го и ла­бо­ра­тор­но­го (ка­ме­раль­но­го) из­го­тов­ле­ния и ре­дак­ти­ро­ва­ния карт при­ро­ды, со­ци­аль­но-эко­но­мических и эко­ло­ги­че­ских; из­да­ние карт - тех­ническая от­расль, за­ни­маю­щая­ся под­го­тов­кой карт к из­да­нию, раз­мно­же­ни­ем кар­то­гра­фической про­дук­ции; раз­ра­бот­ка тео­рии и ме­то­дов при­ме­не­ния кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ний (карт, ат­ла­сов, гло­бу­сов и др.) в различных сфе­рах прак­тической, на­учной, куль­тур­ной, об­ра­зо­ва­тель­ной дея­тель­но­сти для по­лу­че­ния по кар­там но­вых дан­ных и для изу­че­ния струк­ту­ры, ди­на­ми­ки, взаи­мо­свя­зей изо­бра­жён­ных на них яв­ле­ний.

В сис­те­му кар­то­гра­фических дис­ци­п­лин и тех­нических от­рас­лей вхо­дят так­же: кар­то­гра­фическое ис­точ­ни­ко­ве­де­ние; ма­те­ма­тическая картография - тео­рия и ме­то­ды изы­ска­ния кар­то­гра­фи­че­ских про­ек­ций, ана­ли­зи­ру­ет рас­пре­де­ле­ние ис­ка­же­ний в них, по­строе­ние кар­то­гра­фических се­ток с за­дан­ны­ми ус­ло­вия­ми; кар­то­гра­фическая се­мио­ти­ка изу­ча­ет язык кар­ты, тео­рию и ме­то­ды по­строе­ния сис­тем кар­то­гра­фических зна­ков, пра­ви­ла их ис­поль­зо­ва­ния; оформ­ле­ние карт (кар­то­гра­фический ди­зайн) - тео­рия и ме­то­ды ху­дожествнного про­ек­ти­ро­ва­ния кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ний, их штри­хо­во­го и кра­соч­но­го оформ­ле­ния, в т. ч. сред­ст­ва­ми ком­пь­ю­тер­ной гра­фи­ки; кар­то­гра­фическая то­по­ни­ми­ка ис­сле­ду­ет гео­гра­фические на­зва­ния, их смы­сло­вое зна­че­ние с точ­ки зре­ния пра­виль­ной пе­ре­да­чи на кар­тах, нор­ма­ли­за­цию и стан­дар­ти­за­цию на­зва­ний и тер­ми­нов, на­но­си­мых на гео­гра­фичесие кар­ты; кар­то­биб­лио­гра­фия за­ни­ма­ет­ся сис­те­ма­ти­за­ци­ей из­дан­ных карт и ат­ла­сов, со­став­ле­ни­ем ука­за­те­лей, спи­сков, об­зо­ров. Эко­но­ми­ка и ор­га­ни­за­ция кар­то­гра­фичесого про­изводства - раз­дел на сты­ке картографии и эко­но­ми­ки, в рам­ках ко­то­рого рас­смат­ри­ва­ют­ся про­бле­мы оп­ти­маль­ной ор­га­ни­за­ции и пла­ни­ро­ва­ния про­изводства, ис­поль­зо­ва­ния кар­то­гра­фического обо­ру­до­ва­ния, ма­те­риа­лов, тру­до­вых ре­сур­сов, про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да и эко­но­мической эф­фек­тив­но­сти.

По на­зна­че­нию и прак­тической ори­ен­та­ции карт в картографии вы­де­ля­ют­ся та­кие от­рас­ли, как учеб­ная, на­учная, ту­ри­ст­ская, на­ви­га­ци­он­ная (мор­ская, аэ­ро­на­ви­га­ци­он­ная), ин­же­нер­ная и др.

В тес­ном взаи­мо­дей­ст­вии с картографией на­хо­дит­ся об­шир­ный и раз­ветв­лён­ный ком­плекс гео­гра­фических, гео­ло­го-гео­фи­зичских, эко­ло­ги­че­ских, ис­то­ричских, пла­не­то­ло­гичских, со­цио­ло­гических, по­ли­ти­че­ских, эко­но­мических и де­мо­гра­фических от­рас­лей зна­ния, для ко­то­рых картография слу­жит од­ним из главных ме­то­дов ис­сле­до­ва­ния и сред­ст­вом сис­те­ма­ти­за­ции дан­ных. Со­от­вет­ст­вен­но в сис­те­ме картографии сло­жи­лось мно­же­ст­во те­ма­тических от­рас­лей, та­ких как об­ще­гео­гра­фическое, гео­ло­гическое, поч­вен­ное, ис­то­рическое, эт­но­гра­фическое и другие ви­ды кар­то­гра­фи­ро­ва­ния. Эти от­рас­ли при­над­ле­жат картографии по ме­то­ду, а кон­крет­ным нау­кам - по пред­ме­ту. Воз­ни­ка­ют но­вые раз­де­лы те­ма­тической картографии, например гео­эко­ло­гическая или гео­по­ли­тическая кар­то­гра­фия.

Во всём ми­ре на уров­не государственных служб, гео­ин­фор­мационных цен­тров, на­учных и про­из­водственных уч­ре­ж­де­ний, в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния картография тес­но свя­за­на с гео­ин­фор­ма­ти­кой, в ре­зуль­та­те их взаи­мо­дей­ст­вия сфор­ми­ро­ва­лось пер­спек­тив­ное на­прав­ле­ние - гео­ин­фор­мационная картография. Бы­ст­рый про­гресс гео­ин­фор­мационной картографии по­ро­ж­да­ет но­вые на­прав­ле­ния, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее важ­ны: опе­ра­тив­ное (соз­да­ние карт в опе­ра­тив­ном ре­жи­ме, в т. ч. в ре­аль­ном мас­шта­бе вре­ме­ни), ани­ма­ци­он­ное, кар­то­гра­фи­че­ская ани­ма­ция (соз­да­ние про­грамм­но-управ­ляе­мых кар­то­гра­фических изо­бра­же­ний, пе­ре­даю­щих эф­фект дви­же­ния), муль­ти­ме­дий­ное (со­че­та­ние элек­трон­ных карт со сним­ка­ми, тек­ста­ми и другой ви­део- и ау­дио­ин­фор­ма­ци­ей), вир­ту­аль­ное (из­го­тов­ле­ние кар­то­гра­фических мо­де­лей, вос­про­из­во­дя­щих ре­аль­ные объ­ек­ты и обес­пе­чи­ваю­щих их взаи­мо­дей­ст­вие с на­блю­да­те­лем). На сты­ке с те­ле­ком­му­ни­ка­ци­ей по­лу­чи­ло раз­ви­тие ин­тер­нет-кар­то­гра­фи­ро­ва­ние, т. е. соз­да­ние и раз­ме­ще­ние во все­мир­ной элек­трон­ной се­ти карт, ат­ла­сов и других кар­то­гра­фических про­из­ве­де­ний.

В струк­ту­ру картографии вхо­дит и осо­бый кар­то­гра­фический ме­тод ис­сле­до­ва­ния, вклю­чаю­щий во­про­сы ме­то­до­ло­гии ис­поль­зо­ва­ния карт. Он ос­но­ван на на­учном под­хо­де к гео­гра­фическим кар­там как мо­де­лям изу­чае­мо­го объ­ек­та и про­ме­жу­точ­но­му зве­ну ме­ж­ду ре­аль­но­стью и ис­сле­до­ва­те­лем. Ме­тод вклю­ча­ет раз­ные приё­мы ана­ли­за кар­то­гра­фической про­дук­ции: опи­са­ние по кар­там; по­строе­ние по кар­там про­фи­лей, раз­ре­зов, диа­грамм, блок-диа­грамм и других гра­фических мо­де­лей; ма­те­ма­ти­ко-кар­то­гра­фическое мо­де­ли­ро­ва­ние; гра­фо­ана­ли­тические при­ё­мы (кар­то­мет­рия и мор­фо­мет­рия) - раз­ли­ча­ют кар­то­мет­рические из­ме­рен­ные по­ка­за­те­ли (дли­на, рас­стоя­ние, пло­щадь, объ­ём, угол и др.) и вы­чис­лен­ные мор­фо­мет­рические по­ка­за­те­ли (из­ви­ли­стость, рас­чле­не­ние, плот­ность и др.). С по­мо­щью кар­то­гра­фического ме­то­да ис­сле­ду­ют струк­ту­ру и мор­фо­ло­гию яв­ле­ний, их ди­на­ми­ку, взаи­мо­свя­зи и функ­цио­ни­ро­ва­ние, да­ют про­гно­зы раз­ви­тия и раз­ме­ще­ния яв­ле­ний во вре­ме­ни и про­стран­ст­ве. В его за­да­чи вхо­дят так­же оцен­ка точ­но­сти из­ме­ре­ний и на­дёж­но­сти ис­сле­до­ва­ний по кар­там.

Картография ис­поль­зу­ет ме­то­ды других на­ук: сис­тем­ный ана­лиз, фор­маль­ную ло­ги­ку, тео­рию мо­де­ли­ро­ва­ния, ма­те­ма­тический ана­лиз, ана­ли­тическую гео­мет­рию, не­евк­ли­до­ву гео­мет­рию, сфе­рическую три­го­но­мет­рию, ста­ти­сти­ку и тео­рию ве­ро­ят­но­стей, ма­те­ма­тическую ло­ги­ку, тео­рию гра­фов, тео­рию ин­фор­ма­ции и др. Картография свя­за­на с ас­тро­но­ми­ей, гео­де­зи­ей, гра­ви­мет­ри­ей, то­по­гра­фи­ей, при­бо­ро­строе­ни­ем, элек­тро­ни­кой, ла­зер­ной тех­ни­кой, ма­те­риа­ло­ве­де­ни­ем, по­ли­гра­фи­ей и другими нау­ка­ми и от­рас­ля­ми, со­став­ляю­щи­ми на­учную и тех­ническую ба­зу соз­да­ния, из­да­ния и ис­поль­зо­ва­ния карт. С древ­них вре­мён картография свя­за­на с искусством; чер­че­ние и гра­ви­ро­ва­ние карт, гра­фи­ка и цвет на кар­тах ис­пы­ты­ва­ли влия­ние раз­ных ху­дожественных сти­лей. Кар­ты и гло­бу­сы не­ред­ко из­об­ра­жа­лись в стан­ко­вой и мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си. Дань этим сю­же­там от­да­ли круп­ней­шие жи­во­пис­цы XVII века - Б. Строц­ци, Рем­брандт и Я. Вер­мер. К со­став­ле­нию карт об­ра­ща­лись ве­ли­кие ху­дож­ни­ки Воз­ро­ж­де­ния - Ле­о­нар­до да Вин­чи и А. Дю­рер. Их кар­ты не толь­ко цен­ные про­из­ве­дения искусства, но и до­ку­мен­таль­ные ис­то­рические сви­де­тель­ст­ва ланд­шаф­тов XV-XVII веков. На офор­ми­тель­ские ре­ше­ния современных карт так­же влия­ют тен­ден­ции ху­дожественного ди­зай­на и ма­шин­ной гра­фи­ки.

Су­ще­ст­ву­ет несколько тео­ре­тических кон­цеп­ций, по-раз­но­му трак­тую­щих пред­мет и ме­тод картографии. На­уч­но-по­зна­ва­тель­ная, или мо­дель­но-по­зна­ва­тель­ная, кон­цеп­ция име­ет пре­имущественно ис­сле­до­ва­тель­ский ук­лон, де­ла­ет упор на изу­че­ние тео­рии и ме­то­дов ото­бра­же­ния и ис­сле­до­ва­ния гео­сис­тем и их ком­по­нен­тов по­сред­ст­вом кар­то­гра­фического мо­де­ли­ро­ва­ния, а са­му кар­ту рас­смат­ри­ва­ет как мо­дель дей­ст­ви­тель­но­сти. В та­кой трак­тов­ке картография име­ет са­мое близ­кое от­но­ше­ние к ес­те­ст­вен­ным и со­ци­аль­но-эко­но­мическим нау­кам (пре­ж­де все­го к нау­кам о Зем­ле) и тео­рии по­зна­ния. У ис­то­ков этой кон­цеп­ции стоя­ли отечественные гео­гра­фы, гео­де­зи­сты и кар­то­гра­фы А.А. Тил­ло, Д.Н. Ану­чин, А.А. Бор­зов, Ю.М. Шо­каль­ский, с 1940-х годов она ак­тив­но раз­ра­ба­ты­ва­лась Н.Н. Ба­ран­ским, К.А. Са­ли­ще­вым, И.П. За­руц­кой, А.В. Ге­ды­ми­ным, А.Г. Иса­чен­ко и их по­сле­дова­те­ля­ми. Инженерная кон­цеп­ция картографии име­ет на­учно-тех­ническое, пре­имущественно про­из­вод­ст­вен­ное, на­прав­ле­ние, главное зна­че­ние она при­да­ёт тех­ническим ас­пек­там картографии и её свя­зи с гео­де­зическими нау­ка­ми. Со­глас­но ком­му­ни­ка­тив­ной кон­цеп­ции, картография яв­ля­ет­ся нау­кой о пе­ре­да­че про­стран­ст­вен­ной ин­фор­ма­ции, а кар­та - ка­на­лом ин­фор­ма­ции и сред­ст­вом ком­му­ни­ка­ции. При этом картография рас­смат­ри­ва­ет­ся как од­на из от­рас­лей ин­фор­ма­ти­ки, тес­но свя­зан­ная с тео­ри­ей ин­фор­ма­ции, ав­то­ма­ти­кой, тео­ри­ей вос­при­ятия. Основной вклад в фор­ми­ро­ва­ние дан­ной кон­цеп­ции в 1960-1970-е годы вне­сли за­ру­беж­ные кар­то­гра­фы Е. Арн­бер­гер (Ав­ст­рия), А. Ко­лач­ний (Сло­ва­кия), А. Ро­бин­сон (США) и др. Язы­ко­вая (кар­тоя­зы­ко­вая) кон­цеп­ция трак­ту­ет картографию как нау­ку о язы­ке кар­ты, а са­му кар­ту - как текст, со­став­лен­ный с по­мо­щью ус­лов­ных зна­ков (на­пи­сан­ный на язы­ке кар­ты). Картография вы­сту­па­ет как от­расль лин­гвис­ти­ки и се­мио­ти­ки, а пред­ме­том её ис­сле­до­ва­ния яв­ля­ют­ся кар­то­гра­фические зна­ко­вые сис­те­мы. Раз­ви­тие этой сис­те­мы взгля­дов про­изош­ло в 1970-1980-е годы, главным образом бла­го­да­ря тру­дам отечественных учё­ных А.Ф. Ас­ла­ни­ка­шви­ли, М.К. Бо­ча­ро­ва, А.А. Лю­то­го, Я. Прав­ды и других. В 1980-е годы ста­ла фор­ми­ро­вать­ся ин­те­граль­ная гео­ин­фор­мационная кон­цеп­ция, со­глас­но ко­то­рой картография вы­сту­па­ет как нау­ка о сис­тем­ном ин­фор­мационно-кар­то­гра­фическом мо­де­ли­ро­ва­нии и по­зна­нии гео­сис­тем, тес­но свя­зан­ная с гео­ин­фор­ма­ти­кой, нау­ка­ми о Зем­ле и об­ще­ст­ве. Кар­та рас­смат­ри­ва­ет­ся как об­раз­но-зна­ко­вая гео­ин­фор­мационная мо­дель дей­ст­ви­тель­но­сти, яв­ляю­щая­ся од­но­вре­мен­но ин­ст­ру­мен­том по­зна­ния, спо­со­бом ана­ло­го­во­го мо­де­ли­ро­ва­ния и сред­ст­вом пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции.

Картография за­ро­ди­лась в глу­бо­кой древ­но­сти, упо­ми­на­ния о кар­тах есть в Биб­лии (Иез. 4:1). Пер­вые ру­ко­во­дства по картографии со­ста­ви­ли греческие учё­ные Эра­тос­фен (III-II века до н. э.), Гип­парх (II век до н. э.), К. Пто­ле­мей (II век н. э.). Ан­тич­ные кар­то­гра­фы соз­да­ва­ли гео­гра­фические кар­ты, учи­ты­вав­шие ша­ро­об­раз­ность Зем­ли и снаб­жён­ные гра­дус­ной сет­кой. Рас­цвет картографии при­хо­дит­ся на эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий. Вы­даю­щих­ся дос­ти­же­ний до­би­лись фламандские кар­то­гра­фы XVI века А. Ор­те­лий и «ко­роль кар­то­гра­фов» Г. Мер­ка­тор. В Рос­сии ста­нов­ле­ние на­учного кар­то­гра­фи­ро­ва­ния свя­за­но с дея­тель­но­стью Гео­гра­фического департамента Академии наук, ко­то­рый в 1758 году воз­гла­вил М.В. Ло­мо­но­сов. Раз­ви­тие картографии свя­за­но с име­на­ми С.У. Ре­ме­зо­ва, В.Н. Та­ти­ще­ва, А.И. Мен­де, И.А. Стрель­биц­ко­го, А.М. Иль­и­на, а ис­поль­зо­ва­ние карт на­ча­лось с кар­то­мет­рии - с ис­чис­ле­ния пло­ща­ди го­судар­ст­ва Рос­сий­ско­го (В.Л. Крафт, Ф.И. Шу­берт, Н.Е. Зер­нов, Г. Швей­цер и др.). Боль­шой вклад в ме­то­ди­ку ис­поль­зо­ва­ния карт внёс А.А. Тил­ло, ус­та­но­вив­ший по кар­там свя­зи рель­е­фа с гео­ло­гическим строе­ни­ем тер­ри­то­рии, кар­то­мет­ри­ро­вав­ший дли­ны и бас­сей­ны свыше 3 тысяч рек Рос­сии. Его ис­сле­до­ва­ния бы­ли про­дол­же­ны Ю.М. Шо­каль­ским и удо­стое­ны зо­ло­тых ме­да­лей Пе­тербургской АН и Па­риж­ской АН. Ис­поль­зо­ва­ние карт спо­соб­ст­во­ва­ло от­кры­тию фун­даментального за­ко­на гео­гра­фической зо­наль­но­сти (А. Гум­больдт, В.В. До­ку­ча­ев), по­яв­ле­нию тео­рии тек­то­ни­ки плит (А.Л. Ве­ге­нер), вы­яв­ле­нию сис­тем пла­не­тар­ных ли­неа­мен­тов (У. Хоббс, США) и др. Ис­поль­зо­ва­нию карт как сред­ст­ву по­зна­ния по­свя­ще­ны специальные раз­ра­бот­ки вид­ных за­ру­беж­ных кар­то­гра­фов: А. Ро­бин­со­на (США), У. То­б­ле­ра (Ка­на­да), А. Ли­бо, Ф. Буйе (Фран­ция), Й. Крхо (Че­хия) и др.

В XX веке ак­тив­ная диф­фе­рен­циа­ция на­ук о Зем­ле спо­соб­ст­во­ва­ла ста­нов­ле­нию многих от­рас­лей те­ма­тической картографии. Зна­чительный вклад в раз­ви­тие отечественной картографии вне­сли тру­ды Ф.Н. Кра­сов­ско­го, В.В. Кав­рай­ско­го, Н.А. Ур­мае­ва (по ма­те­ма­тической картографии), К.А. Са­ли­ще­ва и А.В. Ге­ды­ми­на (по кар­то­ве­де­нию и об­щей тео­рии картографии), А.Ф. Ас­ла­ни­ка­шви­ли (по тео­рии картографии), Ю.М. Шо­каль­ско­го (по мор­ской картографии), Н.Н. Ба­ран­ско­го и А.И. Пре­об­ра­жен­ско­го (по эко­но­ми­ко-гео­гра­фическому кар­то­гра­фи­ро­ва­нию), М.И. Ни­ки­шо­ва (по сельско-хозяйственному кар­то­гра­фи­ро­ва­нию), И.П. За­руц­кой (по те­ма­тическому картографию), А.М. Бер­лян­та (по тео­рии картографии и кар­то­гра­фическому ме­то­ду ис­сле­до­ва­ния), А.А. Лю­то­го (по тео­рии картографии и язы­ку кар­ты), А.В. По­ст­ни­ко­ва (по ис­то­рии картографии) и др. Смотрите так­же Ат­лас гео­гра­фи­че­ский, Гео­гра­фи­че­ские кар­ты.

Дополнительная литература:

Вол­ков Н.М. Прин­ци­пы и ме­то­ды кар­то­мет­рии. М.; Л., 1950;

Пав­ло­ва А.В. Мор­ские на­ви­га­ци­он­ные кар­ты. Л., 1961;

Са­ли­щев К.А. Гео­гра­фи­че­ские ат­ла­сы // Кар­то­гра­фия. 1965–1967. М., 1968; он же. Кар­то­гра­фия. 3-е изд. М., 1982; он же. Кар­то­ве­де­ние. 3-е изд. М., 1990;

Бо­ча­ров М.К. Ме­то­ды ма­те­ма­ти­че­ской ста­ти­сти­ки в гео­гра­фии. М., 1971;

Бер­лянт А.М. Об­раз про­стран­ст­ва: кар­та и ин­фор­ма­ция. М., 1986; он же. Кар­то­гра­фи­че­ский ме­тод ис­сле­до­ва­ния. 2-е изд. М., 1988; он же. Кар­то­гра­фия и гео­ин­фор­ма­ти­ка. М., 1991; он же. Кар­то­гра­фия. М., 2002; он же. Кар­то­гра­фи­че­ский сло­варь. М., 2005.

Иллюстрации:

Ат­лас оке­а­нов (Ти­хий оке­ан, 1974 год; Ат­лан­ти­че­ский и Ин­дий­ский океа­ны, 1977 год; Се­вер­ный Ле­до­ви­тый оке­ан, 1980 год;Че­ло­век и оке­ан, 1996 год; Ан­тарк­ти­ка, 2005 год).

Ат­лас оке­а­нов (Ти­хий оке­ан, 1974 год; Ат­лан­ти­че­ский и Ин­дий­ский океа­ны, 1977 год; Се­вер­ный Ле­до­ви­тый оке­ан, 1980 год; Че­ло­век и оке­ан, 1996 год; Ан­тарк­ти­ка, 2005 год).

Ат­лас «При­ро­да и ре­сур­сы ми­ра» (1998 год), то­ма 1-2.

«Ат­лант Фар­не­зе». Скульп­тор Ф. де Вит. 1671 год. На­цио­наль­ный му­зей (Неа­поль).

Ти­туль­ный лист «Ат­ла­са» Г. Мер­ка­то­ра.

Ти­туль­ный лист пер­во­го из­ве­ст­но­го рос­сий­ско­го ат­ла­са «Чер­тёж­ная кни­га Си­би­ри» С.У. Ре­ме­зо­ва, со­став­лен­но­го в 1699-1701 годы.

Хе­ре­форд­ская кар­та ми­ра - мо­на­стыр­ская кар­та (1260 год), хра­ня­щая­ся в со­бо­ре городе Хе­ре­форд в Англии.

Кар­та из «Чер­тёж­ной кни­ги Си­би­ри» С.У. Ре­ме­зо­ва.

Кар­то­гра­фи­че­ский ри­су­нок на ка­мен­ном мо­но­ли­те, най­ден­ном при рас­коп­ках на юге Иорда­нии.

Про­фес­сор К.А. Са­ли­щев на пер­вой вы­став­ке карт для выс­шей шко­лы в МГУ (1955 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)