КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ - со­во­куп­ность ме­то­дов и про­цес­сов соз­да­ния гео­гра­фических карт .

Под­раз­де­ля­ет­ся на по­ле­вое картографирование - съём­ка на ме­ст­но­сти при­род­ных яв­ле­ний и со­ци­аль­но-эко­но­мических объ­ек­тов и ла­бора­тор­ное (ка­ме­раль­ное) картографирование - об­ра­бот­ка дан­ных по­ле­во­го картографирования и других ис­точ­ни­ков ин­фор­ма­ции, вклю­чая пе­ре­ра­бот­ку ра­нее соз­дан­ных карт. Раз­ли­ча­ют по уров­ню обоб­ще­ния: ана­ли­ти­че­ское картографирование, т. е. соз­да­ние карт не­обоб­щён­ных или ма­ло­обоб­щён­ных по­ка­за­те­лей какого-либо яв­ле­ния (например, температура воз­ду­ха); син­те­ти­че­ское картографирование, в ко­то­ром раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся тео­рия и ме­то­ды соз­да­ния син­те­тических карт на ос­но­ве ин­те­гра­ции мно­же­ст­ва ча­ст­ных по­ка­за­те­лей, а так­же се­рий ана­ли­тических и ком­плекс­ных карт; ком­плекс­ное картографирование - мно­го­сто­рон­нее ото­бра­же­ние на гео­гра­фических кар­тах при­род­ных и со­ци­аль­но-эко­но­мических яв­ле­ний с учё­том их взаи­мо­свя­зей. Для ком­плекс­но­го картографирования ис­поль­зу­ют три основных пу­ти: из­го­тов­ле­ние ком­плек­са (це­ло­ст­но­го на­бо­ра) раз­лич­ных по те­ма­ти­ке, но взаи­мо­свя­зан­ных гео­гра­фических карт на од­ну тер­ри­то­рию (например, ком­плекс­ные ат­ла­сы); соз­да­ние се­рий про­грамм­но-ко­ор­ди­ни­ро­ван­ных, близ­ких по те­ма­ти­ке карт (например, гео­ло­гические кар­ты - стра­ти­гра­фические, гео­мор­фо­ло­гические, по­лез­ных ис­ко­пае­мых, не­ред­ко до­пол­няе­мые кар­та­ми чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний, гид­ро­гео­ло­гические и др.); со­став­ле­ние ком­плекс­ных карт, ото­бра­жаю­щих со­вме­ст­но нескольких взаи­мо­свя­зан­ных яв­ле­ний, ка­ж­дое в сво­их по­ка­за­те­лях (например, си­ноп­ти­че­ские кар­ты, вклю­чаю­щие тем­пе­ра­ту­ру, дав­ле­ние и другие ме­тео­ро­ло­гические эле­мен­ты). Ком­плекс­ное картографирование мо­жет раз­ли­чать­ся: по ши­ро­те ком­плек­са - от срав­ни­тель­но огра­ни­чен­ной со­во­куп­но­сти яв­ле­ний до пол­но­го кар­то­гра­фического сво­да на­учных зна­ний по фи­зической, эко­но­мической и по­ли­тической гео­гра­фии; по тер­ри­то­ри­аль­но­му ох­ва­ту - от карт отдельных клю­че­вых уча­ст­ков (пло­ща­дью в несколько км2), под­вер­гае­мых де­таль­но­му изу­че­нию, до об­зо­ра пла­не­ты в це­лом (например, Ат­лас ми­ра). Из­го­тов­ле­ние ком­плек­са взаи­мо­свя­зан­ных карт час­то яв­ля­ет­ся од­ной из главных це­лей ком­плекс­ных гео­гра­фических ис­сле­до­ва­ний, ор­га­ни­зуе­мых в це­лях все­сто­рон­не­го изу­че­ния тер­ри­то­рии для ре­ше­ния различных хо­зяйственных за­дач. Сис­тем­ное картографирование за­ни­ма­ет­ся со­став­ле­ни­ем но­вых карт на ос­но­ве сис­тем­но­го под­хо­да к гео­гра­фическим объ­ек­там как сис­те­мам, т. е. об­ра­зо­ва­ни­ям, ко­то­рые со­сто­ят из раз­но­род­ных, но взаи­мо­свя­зан­ных эле­мен­тов, об­ла­даю­щих един­ст­вом; уг­луб­ля­ет ото­бра­же­ние отдельных ком­по­нен­тов тер­ри­то­ри­аль­ных сис­тем, меж­ком­по­нент­ных свя­зей, их струк­ту­ры, функ­ций и ди­на­ми­ки. Те­ма­ти­че­ское картографирование вклю­ча­ет соз­да­ние специальных карт - гео­ло­гических, поч­вен­ных, кли­ма­тических, сельско-хозяйственных и других - и от­но­сит­ся по пред­ме­ту к кон­крет­ным нау­кам. Кро­ме то­го, все ви­ды картографирования под­раз­де­ля­ют по ме­то­ду (на­зем­ное, аэ­ро­кос­мическое и под­вод­ное), по мас­шта­бу (круп­но­мас­штаб­ное - 1 : 100000, сред­не­мас­штаб­ное - 1 : 200000 - 1 : 500000, мел­ко­мас­штаб­ное - 1 : 1000000 и мель­че), сте­пе­ни ав­то­ма­ти­за­ции (руч­ное, ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ное, или ин­те­рак­тив­ное, и ав­то­ма­тическое), опе­ра­тив­но­сти (ба­зо­вое и опе­ра­тив­ное) и иным ос­но­ва­ни­ям. Кос­ми­че­ское картографирование опи­ра­ет­ся на ис­поль­зо­ва­ние кос­мических сним­ков и других дис­тан­ци­он­ных дан­ных, по­лу­чае­мых с ор­би­таль­ных кос­мических стан­ций, кар­то­гра­фических ав­то­ма­тических спут­ни­ков Зем­ли и других летательных аппаратов. Раз­ра­ба­ты­вает но­вые тех­но­ло­гии соз­да­ния различных ти­пов карт Зем­ли и других пла­нет, ав­то­ма­ти­зированные ме­то­ды соз­да­ния карт по кос­мическим сним­кам, при­ме­ня­ет­ся для со­став­ле­ния и об­нов­ле­ния то­по­гра­фических и об­ще­гео­гра­фических карт, осо­бен­но труд­но­дос­туп­ных рай­онов. Вир­ту­аль­ное кар­то­гра­фи­ро­ва­ние ис­поль­зу­ет ком­пь­ю­тер­ные тех­но­ло­гии, пред­став­ляя гео­изо­бра­же­ния в про­грамм­но-управ­ляе­мой сре­де.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)