КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ - совокупность методов и процессов создания географических карт.
Подразделяется на полевое картографирование - съёмка на местности природных явлений и социально-экономических объектов и лабораторное (камеральное) картографирование - обработка данных полевого картографирования и других источников информации, включая переработку ранее созданных карт. Различают по уровню обобщения: аналитическое картографирование, т. е. создание карт необобщённых или малообобщённых показателей какого-либо явления (например, температура воздуха); синтетическое картографирование, в котором разрабатываются теория и методы создания синтетических карт на основе интеграции множества частных показателей, а также серий аналитических и комплексных карт; комплексное картографирование - многостороннее отображение на географических картах природных и социально-экономических явлений с учётом их взаимосвязей. Для комплексного картографирования используют три основных пути: изготовление комплекса (целостного набора) различных по тематике, но взаимосвязанных географических карт на одну территорию (например, комплексные атласы); создание серий программно-координированных, близких по тематике карт (например, геологические карты - стратиграфические, геоморфологические, полезных ископаемых, нередко дополняемые картами четвертичных отложений, гидрогеологические и др.); составление комплексных карт, отображающих совместно нескольких взаимосвязанных явлений, каждое в своих показателях (например, синоптические карты, включающие температуру, давление и другие метеорологические элементы). Комплексное картографирование может различаться: по широте комплекса - от сравнительно ограниченной совокупности явлений до полного картографического свода научных знаний по физической, экономической и политической географии; по территориальному охвату - от карт отдельных ключевых участков (площадью в несколько км2), подвергаемых детальному изучению, до обзора планеты в целом (например, Атлас мира). Изготовление комплекса взаимосвязанных карт часто является одной из главных целей комплексных географических исследований, организуемых в целях всестороннего изучения территории для решения различных хозяйственных задач. Системное картографирование занимается составлением новых карт на основе системного подхода к географическим объектам как системам, т. е. образованиям, которые состоят из разнородных, но взаимосвязанных элементов, обладающих единством; углубляет отображение отдельных компонентов территориальных систем, межкомпонентных связей, их структуры, функций и динамики. Тематическое картографирование включает создание специальных карт - геологических, почвенных, климатических, сельско-хозяйственных и других - и относится по предмету к конкретным наукам. Кроме того, все виды картографирования подразделяют по методу (наземное, аэрокосмическое и подводное), по масштабу (крупномасштабное - 1 : 100000, среднемасштабное - 1 : 200000 - 1 : 500000, мелкомасштабное - 1 : 1000000 и мельче), степени автоматизации (ручное, автоматизированное, или интерактивное, и автоматическое), оперативности (базовое и оперативное) и иным основаниям. Космическое картографирование опирается на использование космических снимков и других дистанционных данных, получаемых с орбитальных космических станций, картографических автоматических спутников Земли и других летательных аппаратов. Разрабатывает новые технологии создания различных типов карт Земли и других планет, автоматизированные методы создания карт по космическим снимкам, применяется для составления и обновления топографических и общегеографических карт, особенно труднодоступных районов. Виртуальное картографирование использует компьютерные технологии, представляя геоизображения в программно-управляемой среде.