КАРТЛИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
КАРТЛИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО - государство в Восточной Грузии.
Столица - Тифлис. Образовалось в конце XV века (наряду с Имеретинским, Кахетинским царствами и княжеством Самцхе-Саатабаго) в результате распада Грузии после нашествия Тимура. Делилось на политико-административные единицы - сатавадо (Ксанское и Арагвское эриставства, Саамилахвро, Сабаратиано и др.). В 1541-1554 годах, в годы правления царя Луарсаба I (1527-1556 годы), подверглось нашествию иранского шаха Тахмаспа I. Согласно ирано-турецкому Амасийскому мирному договору 1555 года, Картлийское государство и другие районы Восточной Грузии перешли под власть Ирана. В 1578 году турки захватили Картлийское государство, но были вытеснены иранцами в результате походов шаха Аббаса I (1-я четверть XVII века); в Иран были угнаны около 200 тысяч жителей Восточной Грузии. В 1625 году в Картли вспыхнуло крупное антииранское восстание под предводительством Георгия Саакадзе. В 1632-1744 годах цари Картли и Кахети носили титул «вали» (наместника иранского шаха). Первым «вали» Картлийского государства был царь Ростом (1633-1658 годы), который добился прекращения бесчинств кызылбашей и турок. Это позволило провести мероприятия, направленные на возрождение сельского хозяйства, восстановить оросительные системы, заселить опустошённые деревни. Оживилась городская жизнь, были возведены новые города. В 1630-е годы стал развиваться и отстраиваться Тифлис, возрождаться Гори. В XVII веке города Картлийского государства превратились в центры ремесленного производства и торговли. Крупные административные, законодательные, военные, хозяйственные реформы проводились в Картлийском государстве при царе Вахтанге VI. В этот период стали укрепляться политические и культурные связи Картлийского государства с Россией. По российско-турецкому Константинопольскому договору 1724 года Восточная Грузия (с её царствами), а также мусульманские провинции и ханства Закавказья перешли под власть турецкого султана. Картлийское государство было разделено на 6 областей, население обложено тяжёлой данью. В 1736 году в результате походов Надир-хана (смотрите Надир-шах) власть турок сменилась господством иранцев. В 1744 году на Картлийский престол взошёл царь-христианин Теймураз II (1744-1762 годы), который был коронован в патриаршем соборе Светицховели в древней столице Картли (Иберия) - город Мцхета. В 1762 году при царе Ираклии II Картлийское государство было объединено с Кахети в единое Картли-Кахетинское царство. Верховная власть иранских правителей стала номинальной. В 1776 году Ираклий II заключил тайный договор с Османской империей, присоединил к своему царству Эриванское и другие ханства. В целях обеспечения безопасности Восточной Грузии от вторжений иранских и турецких войск Ираклий II подписал с Россией Георгиевский трактат 1783 года, по которому был установлен российский протекторат над Картли-Кахетинским царством. В связи с экономическими трудностями и изменением международной обстановки в 1787 году (перед началом русско-турецкой войны 1787-1791 годов) российские войска были выведены из Восточной Грузии. Для защиты своих земель в 1790 году между грузинскими царями и князьями был заключён «союзный трактат», инициатором которого стал мсаджули (канцлер) Ираклия II Соломон Лионидзе. Главой военно-оборонительного союза стал царь Картлийского государства Ираклий II, также его подписали имеретинский царь Соломон II (1789-1810 годы), мегрельский и гурийский владетельные князья Григорий Дадиани и Семён Гуриели. После опустошительных походов Ага Мохаммед-хана Каджара в Закавказье в 1795-1797 годах последний царь Картли и Кахети Георгий XII обратился к российскому правительству с просьбой о включении его владений в состав Российской империи. 12.09.1801 года российский император Александр I обнародовал манифест об упразднении Картли-Кахетинского царства и присоединении его территории к России; в том же году на его землях была образована Грузинская губерния с центром в Тифлисе.