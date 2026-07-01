«КАРТЛИС ЦХОВРЕБА»

«КАРТЛИС ЦХОВРЕБА» («Жи­тие Карт­ли») - свод грузинских ле­то­пи­сей. Соз­дан на ру­бе­же XI-XII веков, впо­след­ст­вии до­пол­нял­ся.

Пер­вый цикл со­чи­не­ний, во­шед­ших в «Картлис цховреба», по­ве­ст­ву­ет о со­бы­ти­ях с древ­ней­ших вре­мён до цар­ст­во­ва­ния грузинского ца­ря Ге­ор­гия V Бли­ста­тель­но­го (1314-1346 годы); ка­ж­дое со­чи­не­ние хро­но­ло­ги­че­ски про­дол­жа­ет пред­ше­ст­вую­щее (за ис­клю­че­ни­ем хро­ни­ки Сум­ба­та Да­ви­тис-дзе). Ав­тор­ст­во на­чаль­ной час­ти сво­да (до V века; «Жизнь Карт­лий­ских ца­рей») при­пи­сы­ва­ет­ся ис­то­ри­ку 2-й половины XI века Ле­он­тию Мро­ве­ли, да­лее сле­ду­ют со­чи­не­ния Джа­ун­ше­ра Джу­ан­ше­риа­ни «Жизнь Вах­тан­га Гор­га­са­ла», Сум­ба­та Да­ви­тис-дзе «Ис­то­рия и по­ве­ст­во­ва­ние о Баг­ра­тио­нах» и ано­ним­ные «Ле­то­пись Карт­ли» (хро­ни­ка свод­но­го ха­рак­те­ра), «Жизнь ца­ря ца­рей Да­ви­да», «Ис­то­рия и вос­хва­ле­ние вен­це­нос­цев», «Жизнь ца­ри­цы ца­риц Та­мар» и «Хро­но­граф» («Жам­тагм­це­ре­ли»). В начале XVIII века царь Карт­ли Вах­танг VI со­звал Ко­мис­сию учё­ных му­жей под руководством ис­то­ри­ка Бе­ри Эг­на­та­шви­ли, ко­то­рая под­го­то­ви­ла на­учные из­да­ние преж­них тек­стов «Картлис цховреба» и до­пол­ни­ла их но­вы­ми, ох­ва­тив­ши­ми ис­то­рию Гру­зии XIV-XVIII веков. Впо­след­ст­вии эти час­ти по­лу­чи­ли названия «Ста­рая, или Древ­няя, Карт­лис цхов­ре­ба» и «Но­вая Карт­лис цхов­ре­ба». Соз­да­ние еди­но­го сво­да со­чи­не­ний по ис­то­рии Гру­зии оз­на­ме­но­ва­ло важ­ный этап в раз­ви­тии грузинской ис­то­рической мыс­ли. «Картлис цховреба» со­дер­жит бо­га­тый ма­те­ри­ал по по­ли­тической ис­то­рии Гру­зии, в ней так­же при­во­дят­ся све­де­ния по ис­то­рии Ар­ме­нии, Кав­каз­ской Ал­ба­нии, на­ро­дов Северного Кав­ка­за и др. Ау­тен­тич­ность «Картлис цховреба» и дос­то­вер­ность при­во­ди­мых в нём све­де­ний под­твер­жда­ет­ся дан­ны­ми ар­хео­ло­гических и эпи­гра­фических па­мят­ни­ков, а так­же со­чи­не­ния­ми армянских, арабских, персидских и других ис­то­ри­ков ру­бе­жа XI-XII веков. За­гла­вия час­тей сво­да варь­и­ру­ют­ся в различных спи­сках. По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, бо́льшая их часть вос­хо­дит к ис­точ­ни­кам, ис­поль­зо­ван­ным со­ста­ви­те­ля­ми сво­да, не­ко­то­рые да­ны ре­дак­то­ра­ми и пе­ре­пис­чи­ка­ми. Сти­ли­стическая и жан­ро­вая раз­но­род­ность со­чи­не­ний, вхо­дя­щих в «Картлис цховреба» (ле­то­пись, хро­ни­ка, ис­то­рическая био­гра­фия, агио­гра­фия и др.), по­зво­ля­ет про­сле­дить про­цесс по­сте­пен­но­го ус­лож­не­ния грузинской ис­то­рио­гра­фии, по­яв­ле­ния в ней вы­мыс­ла, ху­до­же­ст­вен­но­сти и об­раз­но­сти. Со­хра­ни­лось несколько спи­сков «Картлис цховреба», сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся спи­ски: Ан­ны (пе­ре­пи­сан в 1479-1495 годах по при­ка­зу ца­ри­цы Ан­ны, суп­ру­ги ка­хе­тин­ско­го ца­ря Алек­сан­д­ра I), Ма­рии (пе­ре­пи­сан в 1634-1645 годах по рас­по­ря­же­нию ца­ри­цы Ма­рии, суп­ру­ги карт­лий­ско­го ца­ря Рос­то­ма), а так­же т. н. спи­сок Ча­ла­шви­ли (XVI-XVII века). В XII веке был сде­лан пе­ре­вод тек­ста «Картлис цховреба» на армянский язык.

Ис­точник:

«Карт­лис цхов­ре­ба» / Текст по всем ос­нов­ным ру­ко­пи­сям ус­та­нов­лен С. Ка­ух­чи­шви­ли. Тб., 1955-1959. Т. 1-2 (на груз. яз.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)