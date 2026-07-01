«КАРТЛИС ЦХОВРЕБА»
«КАРТЛИС ЦХОВРЕБА» («Житие Картли») - свод грузинских летописей. Создан на рубеже XI-XII веков, впоследствии дополнялся.
Первый цикл сочинений, вошедших в «Картлис цховреба», повествует о событиях с древнейших времён до царствования грузинского царя Георгия V Блистательного (1314-1346 годы); каждое сочинение хронологически продолжает предшествующее (за исключением хроники Сумбата Давитис-дзе). Авторство начальной части свода (до V века; «Жизнь Картлийских царей») приписывается историку 2-й половины XI века Леонтию Мровели, далее следуют сочинения Джауншера Джуаншериани «Жизнь Вахтанга Горгасала», Сумбата Давитис-дзе «История и повествование о Багратионах» и анонимные «Летопись Картли» (хроника сводного характера), «Жизнь царя царей Давида», «История и восхваление венценосцев», «Жизнь царицы цариц Тамар» и «Хронограф» («Жамтагмцерели»). В начале XVIII века царь Картли Вахтанг VI созвал Комиссию учёных мужей под руководством историка Бери Эгнаташвили, которая подготовила научные издание прежних текстов «Картлис цховреба» и дополнила их новыми, охватившими историю Грузии XIV-XVIII веков. Впоследствии эти части получили названия «Старая, или Древняя, Картлис цховреба» и «Новая Картлис цховреба». Создание единого свода сочинений по истории Грузии ознаменовало важный этап в развитии грузинской исторической мысли. «Картлис цховреба» содержит богатый материал по политической истории Грузии, в ней также приводятся сведения по истории Армении, Кавказской Албании, народов Северного Кавказа и др. Аутентичность «Картлис цховреба» и достоверность приводимых в нём сведений подтверждается данными археологических и эпиграфических памятников, а также сочинениями армянских, арабских, персидских и других историков рубежа XI-XII веков. Заглавия частей свода варьируются в различных списках. По мнению исследователей, бо́льшая их часть восходит к источникам, использованным составителями свода, некоторые даны редакторами и переписчиками. Стилистическая и жанровая разнородность сочинений, входящих в «Картлис цховреба» (летопись, хроника, историческая биография, агиография и др.), позволяет проследить процесс постепенного усложнения грузинской историографии, появления в ней вымысла, художественности и образности. Сохранилось несколько списков «Картлис цховреба», среди которых выделяются списки: Анны (переписан в 1479-1495 годах по приказу царицы Анны, супруги кахетинского царя Александра I), Марии (переписан в 1634-1645 годах по распоряжению царицы Марии, супруги картлийского царя Ростома), а также т. н. список Чалашвили (XVI-XVII века). В XII веке был сделан перевод текста «Картлис цховреба» на армянский язык.
Источник:
«Картлис цховреба» / Текст по всем основным рукописям установлен С. Каухчишвили. Тб., 1955-1959. Т. 1-2 (на груз. яз.).