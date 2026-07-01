КАРТИНИ РАДЕН АДЖЕНГ

КАРТИНИ РАДЕН АДЖЕНГ - ин­до­незийская про­све­ти­тель­ни­ца, по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи бу­па­ти (гу­берн­ско­го на­чаль­ни­ка). Вы­сту­па­ла за эман­си­па­цию жен­щин и де­мо­кра­ти­за­цию об­щественной жиз­ни в Ни­дерландской Ин­дии , ли­к­ви­да­цию феодальных и ко­ло­ни­аль­ных по­ряд­ков. Ос­но­ва­ла пер­вые жен­ские шко­лы. По­ли­тические взгля­ды и дея­тель­ность Картини ока­за­ли влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние национального соз­на­ния ин­до­не­зий­цев. В 1964 году про­воз­гла­ше­на национальной ге­рои­ней, а её день ро­ж­де­ния - национальным празд­ни­ком Ин­до­не­зии.

Сочинения:

Letters of a Javanese princess. Lanham; N. Y., 1985;

On feminism and nationalism: Kar­tini’s letters to Stella Zeehandehaar, 1899–1903. Clayton, 2005.