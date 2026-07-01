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КАРТИНИ РАДЕН АДЖЕНГ
КАРТИНИ РАДЕН АДЖЕНГ - индонезийская просветительница, политический деятель.
Из семьи бупати (губернского начальника). Выступала за эмансипацию женщин и демократизацию общественной жизни в Нидерландской Индии, ликвидацию феодальных и колониальных порядков. Основала первые женские школы. Политические взгляды и деятельность Картини оказали влияние на формирование национального сознания индонезийцев. В 1964 году провозглашена национальной героиней, а её день рождения - национальным праздником Индонезии.
Сочинения:
Letters of a Javanese princess. Lanham; N. Y., 1985;
On feminism and nationalism: Kartini’s letters to Stella Zeehandehaar, 1899–1903. Clayton, 2005.
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