КАРТИНА МИРА
КАРТИНА МИРА - система представлений о реальности (от мироздания в целом до ближайшего окружения, сиюминутного контекста деятельности), характерных для индивида или социальной группы (профессиональной, этнической, религиозной, сословной, языковой и др.).
Картина мира синтезирует представления (часто неосознаваемые) человека о природе, духовном мире, обществе, о самом себе и предопределяет восприятие и оценку отдельных явлений, ценностные, мировоззренческие и поведенческие установки. Картина мира составляет одну из основ культуры; целостность картины мира обеспечивается такими системообразующими началами культуры, как язык, религия, наука, идеология, искусство, а также рядом психологических механизмов. Различные науки о человеке вкладывают в понятие «Картина мира» разное содержание.
В языкознании широкую популярность приобрело представление об определяющей роли языковых факторов в формировании глубинных пластов картины мира: структуры родного языка выступают для его носителя как априорные формы организации его опыта и мировосприятия (К.В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, выдвинутая Э. Сепиром и Б. Уорфом гипотеза лингвистической относительности). В исследованиях языковой картины мира (термин введён И.Л. Вайсгербером), играющих важную роль в семантике и когнитивной лингвистике, наряду с поиском универсальных свойств естественных языков (синтаксическое членение реальности на активный субъект, действие-процесс и пассивный объект, использование антропоморфных метафор для описания невещественных явлений и т. п.) выявляются их индивидуальные особенности (специфический характер таксономических систем, например, при обозначении цвета и др.).
Реконструкция языковой картины мира (например, русской языковой картины мира в работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой и др.) проводится на основании комплексного анализа ключевых (часто не имеющих эквивалента в других языках) понятий (смотрите Концепт) того или иного языка и культуры. Другим распространённым приёмом является анализ метафор, используемых носителями языка в повседневной речи (например, уподобление спора войне, тоски - хищному зверю: «гложет тоска», «тоска заела», «тоска напала» и т. п.).
В антропологии термин «картина мира» начал широко употребляться с 1950-х годов под влиянием американского антрополога Р. Редфилда, считавшего, что для изучения культуры того или иного народа необходимо взглянуть на мир с точки зрения носителя этой культуры. Картина мира не является статичной и в равной мере присущей всем носителям культуры; народ обладает комплексом взаимосвязанных картин мира: так, в традиционном обществе Редфилд выделял картину мира крестьянина и картину мира горожанина, или картину мира «школ и храмов» («большая традиция») и картину мира деревенской общины («малая традиция»). Эта концепция оказалась близка французской «истории ментальностей» (М. Блок, Л. Февр), делавшей акцент на изучении обыденного мировосприятия людей прошлых эпох (смотрите «Анналов» школа, Историческая антропология), немецкие «психологии народов» (В. Вундт) и «описательной психологии» (В. Дильтей), стремившихся через истолкование продуктов культуры понять людей, принадлежащих к этой культуре (смотрите Герменевтика). В русле этих идей выросли современные школы реконструкции картин мира людей других культур - в когнитивной антропологии и других направлениях культурной антропологии (например, бинарные оппозиции «сырое - варёное», «земля - небо», «белый - чёрный» и т. п. как базовые категории этнических картин мира в работах К. Леви-Стросса), культурологии (например, работы Ю.М. Лотмана о русском дворянстве XIX века, использующие в качестве источника такие символические системы культуры, как этикет или правила игр), истории (например, работы М. Фуко о становлении психиатрии, труды А.Я. Гуревича о средне-вековой культуре), исторической психологии и этнопсихологии.
М. Хайдеггер, подчёркивая исторический характер самого понятия картина мира, предполагающего дистанцию между человеком и миром (когда «бытие в мире» трансформируется в репрезентацию мира), считал невозможным говорить о «картине мира» традиционных культур, поскольку они не воспринимают мир как картину, т. е. как нечто противопоставленное им и находящееся в их распоряжении.
В психологии картина мира рассматривается как сеть интерпретаций и категорий, накладываемых на реальность и опосредующих любые взаимодействия с ней (смотрите Категоризация). Это многоуровневое образование, содержащее множество схем восприятия и действия: например, когнитивные карты страны, города, квартиры, индивидуальные теории психики окружающих людей, представление человека о самом себе (смотрите Идентичность), нормы и «сценарии» поведения, смыслы, оценки и т. д. Выделяют разные формы ментальных репрезентаций, из которых и состоит картина мира; например, различают семантический (абстрактный, понятийно-схематический, словесно оформленный) и фреймовый (ориентированный на конкретные ситуативные контексты, состоящий из целостных образов) способы организации картины мира, связанные с особенностями работы левого и правого полушарий головного мозга (смотрите Межполушарная асимметрия).
В российской психологии введённое А.Н. Леонтьевым понятие «образ мира» обозначает «идеальный мир» значений и смыслов, сквозь призму которого воспринимается реальный мир и который связывает данный момент с прошлым и будущим (встроенные в образ мира модели желаемого будущего и др.). Образ мира первичен по отношению к данным восприятия, он опосредует также память, воображение, мышление и другие психические процессы, выступая как глубинная основа по отношению к чувственно оформленной картине мира. Реконструкция образа мира как системы значений осуществляется методами экспериментальной психосемантики.
В истории и методологии науки важное место занимает понятие «научная картина мира» - единая система представлений о природе, сложившаяся в Новое время в результате синтеза концепций различных естественных наук и выполняющая эвристическую функцию, позволяя отбирать правдоподобные гипотезы и интерпретации и направлять научный поиск. В основе научной картины мира лежит определённое мировоззренческое ядро (например, представление о «естественной» причинности, не допускающее возможности чуда), однако базовые представления, входящие в это ядро (научная парадигма), время от времени изменяются в результате научной революций (Т. Кун).
Первый этап научной картины мира представлен сложившейся под влиянием галилеевской физики во 2-й половине XVII века «механистической картиной мира», согласно которой мир состоит из неделимых корпускул, их взаимодействие строго детерминировано и осуществляется в абсолютном времени и абсолютном пространстве. Переход от механистической к электродинамической (в конце XIX века), а затем к квантово-релятивистской картине физической реальности (1-я половина XX века) привёл к пересмотру этих представлений (например, под влиянием квантовой механики и теории относительности возникло представление о невозможности «объективного наблюдения» без учёта позиции наблюдателя; под влиянием концепции «большого взрыва» возникло представление о конечном времени существования Вселенной). Аналогичная смена парадигм происходила и в других науках; например, в биологии представление о неизменности видов сменилось учением Ч. Дарвина об их эволюции. В дальнейшем с учётом достижений генетики возникла синтетическая теория эволюции и, наконец, получили развитие представления о самоорганизации целостных живых систем, таких как организм, популяция, биогеоценоз, биосфера. Для гуманитарных наук не характерна единая научная картина мира (установка многих учёных-гуманитариев нередко выражается афоризмом «карта - это не территория»).
Дополнительная литература:
Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988;
Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993;
World views, from fragmentation to integration. Brussel, 1994; Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996; она же. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999;
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996;
Язык. Человек. Картина мира. Омск, 2000;
Языковое сознание и образ мира. М., 2000;
Smart N. Worldviews: crosscultural explorations of human beliefs. 3rd ed. Upper Saddle River, 2000;
Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М., 2002;
Naugle D.K. Worldview: the history of a concept. Grand Rapids, 2002;
Кун Т. Структура научных революций. М., 2004;
Аошуан Т. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность. М., 2004;
Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004;
Цветущая сложность: Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов. СПб., 2004;
Петренко В.Ф.Основы психосемантики. 2-е изд. СПб. и др., 2005;
Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.