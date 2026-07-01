КАРТИНА МИРА

КАРТИНА МИРА - сис­те­ма пред­став­ле­ний о ре­аль­но­сти (от ми­ро­зда­ния в це­лом до бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния, сию­ми­нут­но­го кон­тек­ста дея­тель­но­сти), ха­рак­тер­ных для ин­ди­ви­да или со­ци­аль­ной груп­пы (про­фес­сио­наль­ной, эт­ни­че­ской, ре­ли­ги­оз­ной, со­слов­ной, язы­ко­вой и др.).

Картина мира син­те­зи­ру­ет пред­став­ле­ния (час­то не­осоз­на­вае­мые) че­ло­ве­ка о при­ро­де, ду­хов­ном ми­ре, об­ще­ст­ве, о са­мом се­бе и пре­до­пре­де­ля­ет вос­при­ятие и оцен­ку отдельных яв­ле­ний, цен­но­ст­ные, ми­ро­воз­зрен­че­ские и по­ве­ден­че­ские ус­та­нов­ки. Картина мира со­став­ля­ет од­ну из ос­нов куль­ту­ры; це­ло­ст­ность картины мира обес­пе­чи­ва­ет­ся та­ки­ми сис­те­мо­об­ра­зую­щи­ми на­ча­ла­ми куль­ту­ры, как язык, ре­ли­гия, нау­ка, идео­ло­гия, искусство, а так­же ря­дом пси­хо­ло­гических ме­ха­низ­мов. Раз­лич­ные нау­ки о че­ло­ве­ке вкла­ды­ва­ют в по­ня­тие «Картина мира» раз­ное со­дер­жа­ние.

В язы­ко­зна­нии ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ло пред­став­ле­ние об оп­ре­де­ляю­щей ро­ли язы­ко­вых фак­то­ров в фор­миро­ва­нии глу­бин­ных пла­стов картины мира: струк­ту­ры род­но­го язы­ка вы­сту­па­ют для его но­си­те­ля как ап­ри­ор­ные фор­мы ор­га­ни­за­ции его опы­та и ми­ро­вос­прия­тия ( К.В. фон Гум­больдт , Ф. де Сос­сюр, вы­дви­ну­тая Э. Се­пи­ром и Б. Уор­фом ги­по­те­за лин­гвис­ти­че­ской от­но­си­тель­но­сти). В ис­сле­до­ва­ни­ях язы­ко­вой картины мира (тер­мин вве­дён И.Л. Вайс­гер­бе­ром), иг­раю­щих важ­ную роль в се­ман­ти­ке и ког­ни­тив­ной лин­гвис­ти­ке, на­ря­ду с по­ис­ком уни­вер­саль­ных свойств ес­тественных язы­ков (син­так­сическое чле­не­ние ре­аль­но­сти на ак­тив­ный субъ­ект, дей­ст­вие-про­цесс и пас­сив­ный объ­ект, ис­поль­зо­ва­ние ан­тро­по­морф­ных ме­та­фор для опи­са­ния не­ве­ще­ст­вен­ных яв­ле­ний и т. п.) вы­яв­ля­ют­ся их ин­ди­ви­ду­аль­ные осо­бен­но­сти (спе­ци­фический ха­рак­тер так­со­но­мических сис­тем, например, при обо­зна­че­нии цве­та и др.).

Ре­кон­ст­рук­ция язы­ко­вой картины мира (например, рус­ской язы­ко­вой картины мира в ра­бо­тах Ю.Д. Ап­ре­ся­на, Н.Д. Ару­тю­но­вой, А. Веж­биц­кой и др.) про­во­дит­ся на ос­но­ва­нии ком­плекс­но­го ана­ли­за клю­че­вых (час­то не имею­щих эк­ви­ва­лен­та в других язы­ках) по­ня­тий (смотрите Кон­цепт ) то­го или ино­го язы­ка и куль­ту­ры. Другим рас­про­стра­нён­ным приё­мом яв­ля­ет­ся ана­лиз ме­та­фор, ис­поль­зуе­мых но­си­те­ля­ми язы­ка в по­все­днев­ной ре­чи (например, упо­доб­ле­ние спо­ра вой­не, тос­ки - хищ­но­му зве­рю: «гло­жет тос­ка», «тос­ка за­ела», «тос­ка на­пала» и т. п.).

В ан­тро­по­ло­гии тер­мин «картина мира» на­чал ши­ро­ко упот­реб­лять­ся с 1950-х годов под влия­ни­ем американского ан­тро­по­ло­га Р. Ред­фил­да, счи­тав­ше­го, что для изу­че­ния куль­ту­ры то­го или ино­го на­ро­да не­об­хо­ди­мо взгля­нуть на мир с точ­ки зре­ния но­си­те­ля этой куль­ту­ры. Картина мира не яв­ля­ет­ся ста­тич­ной и в рав­ной ме­ре при­су­щей всем но­си­те­лям куль­ту­ры; на­род об­ла­да­ет ком­плек­сом взаи­мо­свя­зан­ных картин мира: так, в тра­диционном об­ще­ст­ве Ред­филд вы­де­лял картину мира кре­сть­я­ни­на и картину мира го­ро­жа­ни­на, или картину мира «школ и хра­мов» («боль­шая тра­ди­ция») и картину мира де­ре­вен­ской об­щи­ны («ма­лая тра­ди­ция»). Эта кон­цеп­ция ока­за­лась близ­ка французской «ис­то­рии мен­таль­но­стей» (М. Блок, Л. Февр), де­лав­шей ак­цент на изу­че­нии обы­ден­но­го ми­ро­вос­прия­тия лю­дей про­шлых эпох (смотрите «Ан­на­лов» шко­ла, Ис­то­ри­че­ская ан­тро­по­ло­гия), немецкие «пси­хо­ло­гии на­ро­дов» (В. Вундт) и «опи­са­тель­ной пси­хо­ло­гии» (В. Диль­тей), стре­мив­ших­ся че­рез ис­тол­ко­ва­ние про­дук­тов куль­ту­ры по­нять лю­дей, при­над­ле­жа­щих к этой куль­ту­ре (смотрите Гер­ме­нев­ти­ка). В рус­ле этих идей вы­рос­ли современные шко­лы ре­кон­ст­рук­ции картин мира лю­дей других куль­тур - в ког­ни­тив­ной ан­тро­по­ло­гии и других на­прав­ле­ни­ях куль­тур­ной ан­тро­по­ло­гии (например, би­нар­ные оп­по­зи­ции «сы­рое - ва­рё­ное», «зем­ля - не­бо», «бе­лый - чёр­ный» и т. п. как ба­зо­вые ка­те­го­рии эт­ни­че­ских картин мира в ра­бо­тах К. Ле­ви-Строс­са), куль­ту­ро­ло­гии (например, ра­бо­ты Ю.М. Лот­ма­на о русском дво­рян­ст­ве XIX века, ис­поль­зую­щие в ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ка та­кие сим­во­лические сис­те­мы куль­ту­ры, как эти­кет или пра­ви­ла игр), ис­то­рии (например, ра­бо­ты М. Фу­ко о ста­нов­ле­нии пси­хи­ат­рии, тру­ды А.Я. Гу­ре­ви­ча о средне-вековой куль­ту­ре), ис­то­ри­че­ской пси­хо­ло­гии и эт­ноп­си­хо­ло­гии.

М. Хай­дег­гер, под­чёр­ки­вая ис­то­рический ха­рак­тер са­мо­го по­ня­тия картина мира, пред­по­ла­гаю­ще­го дис­тан­цию ме­ж­ду че­ло­ве­ком и ми­ром (ко­гда «бы­тие в ми­ре» транс­фор­ми­ру­ет­ся в ре­пре­зен­та­цию ми­ра), счи­тал не­воз­мож­ным го­во­рить о «картине мира» тра­диционных куль­тур, по­сколь­ку они не вос­при­ни­ма­ют мир как кар­ти­ну, т. е. как не­что про­ти­во­пос­тав­лен­ное им и на­хо­дя­щее­ся в их рас­по­ря­же­нии.

В пси­хо­ло­гии картина мира рас­смат­ри­ва­ет­ся как сеть ин­тер­пре­та­ций и ка­те­го­рий, на­кла­ды­вае­мых на ре­аль­ность и опо­сре­дую­щих лю­бые взаи­мо­дей­ст­вия с ней (смотрите Ка­те­го­ри­за­ция). Это мно­го­уров­не­вое об­ра­зо­ва­ние, со­дер­жа­щее мно­же­ст­во схем вос­при­ятия и дей­ст­вия: например, ког­ни­тив­ные кар­ты стра­ны, го­ро­да, квар­ти­ры, ин­ди­ви­ду­аль­ные тео­рии пси­хи­ки ок­ру­жаю­щих лю­дей, пред­став­ле­ние че­ло­ве­ка о са­мом се­бе (смотрите Иден­тич­ность), нор­мы и «сце­на­рии» по­ве­де­ния, смыс­лы, оцен­ки и т. д. Вы­де­ля­ют раз­ные фор­мы мен­таль­ных ре­пре­зен­та­ций, из ко­то­рых и со­сто­ит картина мира; например, раз­ли­ча­ют се­ман­ти­че­ский (аб­ст­ракт­ный, по­ня­тий­но-схе­ма­ти­че­ский, сло­вес­но оформ­лен­ный) и фрей­мо­вый (ори­ен­ти­ро­ван­ный на кон­крет­ные си­туа­тив­ные кон­тек­сты, со­стоя­щий из це­ло­ст­ных об­ра­зов) спо­со­бы ор­га­ни­за­ции картины мира, свя­зан­ные с осо­бен­но­стя­ми ра­бо­ты ле­во­го и пра­во­го по­лу­ша­рий го­лов­но­го моз­га (смотрите Меж­по­лу­шар­ная асим­мет­рия).

В российской пси­хо­ло­гии вве­дён­ное А.Н. Ле­он­ть­е­вым по­ня­тие «об­раз ми­ра» обо­зна­ча­ет «иде­аль­ный мир» зна­че­ний и смы­слов, сквозь приз­му ко­то­ро­го вос­при­ни­ма­ет­ся ре­аль­ный мир и ко­то­рый свя­зы­ва­ет дан­ный мо­мент с про­шлым и бу­ду­щим (встро­ен­ные в об­раз ми­ра мо­де­ли же­лае­мо­го бу­ду­ще­го и др.). Об­раз ми­ра пер­ви­чен по от­но­ше­нию к дан­ным вос­при­ятия, он опо­сре­ду­ет так­же па­мять, во­об­ра­же­ние, мыш­ле­ние и другие пси­хические про­цес­сы, вы­сту­пая как глу­бин­ная ос­но­ва по от­но­ше­нию к чув­ст­вен­но оформ­лен­ной картине мира. Ре­кон­ст­рук­ция об­раза ми­ра как сис­те­мы зна­че­ний осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ме­то­да­ми экс­пе­риментальной пси­хо­се­ман­ти­ки.

В ис­то­рии и ме­то­до­ло­гии нау­ки важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет по­ня­тие «на­уч­ная картина мира» - еди­ная сис­те­ма пред­став­ле­ний о при­ро­де, сло­жив­шая­ся в Но­вое вре­мя в ре­зуль­та­те син­те­за кон­цеп­ций различных ес­тественных на­ук и вы­пол­няю­щая эв­ри­стическую функ­цию, по­зво­ляя от­би­рать прав­до­по­доб­ные ги­по­те­зы и ин­тер­пре­та­ции и на­прав­лять на­учный по­иск. В ос­но­ве на­учной картины мира ле­жит оп­ре­де­лён­ное ми­ро­воз­зренческое яд­ро (например, пред­став­ле­ние о «ес­те­ст­вен­ной» при­чин­но­сти, не до­пус­каю­щее воз­мож­но­сти чу­да), од­на­ко ба­зо­вые пред­став­ле­ния, вхо­дя­щие в это яд­ро (на­учная па­ра­диг­ма), вре­мя от вре­ме­ни из­ме­ня­ют­ся в ре­зуль­та­те на­учной ре­во­лю­ций (Т. Кун).

Пер­вый этап на­учной картины мира пред­став­лен сло­жив­шей­ся под влия­ни­ем га­ли­ле­ев­ской фи­зи­ки во 2-й половине XVII века «ме­ха­ни­сти­че­ской картиной мира», со­глас­но ко­то­рой мир со­сто­ит из не­де­ли­мых кор­пус­кул, их взаи­мо­дей­ст­вие стро­го де­тер­ми­ни­ро­ва­но и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в аб­со­лют­ном вре­ме­ни и аб­со­лют­ном про­стран­ст­ве. Пе­ре­ход от ме­ха­ни­сти­че­ской к элек­тро­ди­на­ми­ческой (в конце XIX века), а за­тем к кван­то­во-ре­ля­ти­ви­ст­ской кар­ти­не фи­зической ре­аль­но­сти (1-я половина XX века) при­вёл к пе­ре­смот­ру этих пред­став­ле­ний (например, под влия­ни­ем кван­то­вой ме­ха­ни­ки и тео­рии от­но­си­тель­но­сти воз­ник­ло пред­став­ле­ние о не­воз­мож­но­сти «объ­ек­тив­но­го на­блю­де­ния» без учё­та по­зи­ции на­блю­да­те­ля; под влия­ни­ем кон­цеп­ции «боль­шо­го взры­ва» воз­ник­ло пред­став­ле­ние о ко­неч­ном вре­ме­ни су­ще­ст­во­ва­ния Все­лен­ной). Ана­ло­гич­ная сме­на па­ра­дигм про­ис­хо­ди­ла и в других нау­ках; например, в био­ло­гии пред­став­ле­ние о не­из­мен­но­сти ви­дов сме­ни­лось уче­ни­ем Ч. Дар­ви­на об их эво­лю­ции. В даль­ней­шем с учё­том до­сти­же­ний ге­не­ти­ки воз­ник­ла син­те­тическая тео­рия эво­лю­ции и, на­ко­нец, по­лу­чи­ли раз­ви­тие пред­став­ле­ния о са­мо­ор­га­ни­за­ции це­ло­ст­ных жи­вых сис­тем, та­ких как ор­га­низм, по­пу­ля­ция, био­гео­це­ноз, био­сфе­ра. Для гу­ма­ни­тар­ных на­ук не ха­рак­тер­на еди­ная на­учная картина мира (ус­та­нов­ка многих учё­ных-гу­ма­ни­та­ри­ев не­ред­ко вы­ра­жа­ет­ся афо­риз­мом «кар­та - это не тер­ри­то­рия»).

Дополнительная литература:

Роль че­ло­ве­че­ско­го фак­то­ра в язы­ке: Язык и кар­ти­на ми­ра. М., 1988;

Хай­дег­гер М. Вре­мя кар­ти­ны ми­ра // Хай­дег­гер М. Вре­мя и бы­тие. М., 1993;

World views, from fragmen­tation to integration. Brussel, 1994; Веж­биц­кая А. Язык. Куль­ту­ра. По­зна­ние. М., 1996; она же. Се­ман­ти­че­ские уни­вер­са­лии и опи­са­ние язы­ков. М., 1999;

Лот­ман Ю.М. Внут­ри мыс­ля­щих ми­ров. М., 1996;

Язык. Че­ло­век. Кар­ти­на ми­ра. Омск, 2000;

Язы­ко­вое соз­на­ние и об­раз ми­ра. М., 2000;

Smart N. Worldviews: crosscultural explora­tions of human beliefs. 3rd ed. Upper Saddle River, 2000;

Шме­лев А.Д. Рус­ская язы­ко­вая мо­дель ми­ра: Ма­те­риа­лы к сло­ва­рю. М., 2002;

Naugle D.K. Worldview: the history of a con­cept. Grand Rapids, 2002;

Кун Т. Струк­ту­ра на­уч­ных ре­во­лю­ций. М., 2004;

Ао­шу­ан Т. Ки­тай­ская кар­ти­на ми­ра. Язык, куль­ту­ра, мен­таль­ность. М., 2004;

Ла­кофф Д., Джон­сон М. Ме­та­фо­ры, ко­то­ры­ми мы жи­вем. М., 2004;

Цве­ту­щая слож­ность: Раз­но­об­ра­зие кар­тин ми­ра и ху­до­же­ст­вен­ных пред­поч­те­ний суб­куль­тур и эт­но­сов. СПб., 2004;

Пет­рен­ко В.Ф.Ос­но­вы пси­хо­се­ман­ти­ки. 2-е изд. СПб. и др., 2005;

За­лиз­няк А.А., Ле­во­нти­на И.Б., Шме­лев А.Д. Клю­че­вые идеи рус­ской язы­ко­вой кар­ти­ны ми­ра. М., 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)